Mieszkasz w bloku? Nie tylko seniorzy muszą złożyć wniosek. Inaczej ważny dodatek pieniężny przepadnie. 3500 zł czeka
Rachunki za ogrzewanie w blokach z centralnym ogrzewaniem po wygaśnięciu mechanizmu maksymalnej ceny ciepła mocno wzrosły. Rząd odpowiedział programem bonu ciepłowniczego – świadczenia, które obejmuje zarówno II połowę 2025 roku, jak i cały 2026 rok. W tym roku maksymalna kwota wsparcia sięga 3500 zł jednorazowo – to dwukrotnie więcej niż górna stawka przewidziana na poprzedni okres. Nabór wniosków rusza latem, ale warto przygotować się już teraz.
Co to jest bon ciepłowniczy i kogo obejmuje
Bon ciepłowniczy to jednorazowe świadczenie pieniężne wprowadzone ustawą podpisaną przez prezydenta 26 września 2025 roku. Program powstał jako odpowiedź na gwałtowny wzrost kosztów ogrzewania po tym, jak 30 czerwca 2025 roku wygasł mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła, który przez poprzednie lata utrzymywał stawki na sztucznie obniżonym poziomie. Świadczenie trafia wyłącznie do gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczej, czyli rozliczanych z dostawcą ciepła systemowego – elektrociepłownią lub miejską kotłownią. Bon nie przysługuje osobom ogrzewającym się z własnego kotła (gaz, pelet, węgiel), pompą ciepła ani z prądu.
Obejmuje on nie tylko mieszkańców bloków – ze świadczenia mogą skorzystać też właściciele domów jednorodzinnych podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile spełniają kryterium dochodowe. Według szacunków Ministerstwa Energii z programu skorzysta łącznie ok. 400 tys. gospodarstw domowych, a całkowity koszt wypłat i obsługi programu do końca 2026 roku wyniesie ok. 889,4 mln zł.
Ile można dostać – kwoty zależą od ceny ciepła w Twojej sieci
Wysokość bonu na 2026 rok jest uzależniona od jednoskładnikowej ceny netto ciepła w taryfie obowiązującej w danej sieci ciepłowniczej. Im droższa sieć, tym wyższe wsparcie:
Przy cenie ciepła powyżej 170 do 200 zł/GJ netto – bon wynosi 1000 zł. Przy cenie powyżej 200 do 230 zł/GJ netto – bon wynosi 2000 zł. Przy cenie ciepła przekraczającej 230 zł/GJ netto – bon wynosi 3500 zł.
Dla porównania – za II połowę 2025 roku stawki wynosiły odpowiednio 500 zł, 1000 zł i 1750 zł. Kwoty na 2026 rok są dokładnie dwukrotnie wyższe, co ma zrekompensować fakt, że obejmują pełne 12 miesięcy, a nie tylko pół roku.
Skąd wziąć informację o cenie ciepła w swojej sieci? Jeśli rachunki za ogrzewanie wchodzą w skład czynszu opłacanego spółdzielni lub wspólnocie, do wniosku wymagane jest zaświadczenie od zarządcy potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego i wysokość ceny netto w taryfie. Jeśli gospodarstwo domowe ma własną umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym, dane te wpisuje się bezpośrednio we wniosku – zaświadczenie nie jest potrzebne.
Kryterium dochodowe – zasada złotówka za złotówkę
Pełna kwota bonu przysługuje gospodarstwom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 3272,69 zł w przypadku osoby samotnej oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Oba progi liczone są jako dochód netto.
Przekroczenie progu nie oznacza automatycznego odrzucenia wniosku. Ustawa przewiduje mechanizm „złotówka za złotówkę”: jeśli dochód jest wyższy niż próg, bon zostaje pomniejszony dokładnie o kwotę tego przekroczenia. Minimalna wypłata po pomniejszeniu wynosi 20 zł – tyle dostanie każdy, komu po odjęciu nadwyżki dochodowej zostałoby mniej.
Jeden adres zamieszkania uprawnia do jednego bonu za dany okres. Jeśli wnioski złoży kilku współlokatorów pod tym samym adresem, świadczenie trafi do tego, kto złożył wniosek jako pierwszy. Bon ciepłowniczy można łączyć z innymi formami wsparcia – m.in. z programem Czyste Powietrze czy dodatkiem osłonowym. Programy mają odrębne kryteria i nie wykluczają się nawzajem.
Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 – okno jest krótkie
Nabór wniosków za cały 2026 rok odbędzie się w ściśle określonym terminie: od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. To tylko dwa miesiące – i spóźnienie oznacza utratę prawa do świadczenia bez możliwości odwołania się od terminu. Wypłaty za 2026 rok planowane są w III kwartale 2026 roku.
Wnioski składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania – nie dla miejsca zameldowania. Można to zrobić osobiście w urzędzie, pocztą, przez ePUAP, w aplikacji mObywatel lub przez rządowy serwis „Złóż wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego”. Świadczenie wypłaca gmina po wydaniu decyzji administracyjnej.
Nie każda gmina rozpatrzy wniosek – sprawdź wcześniej
Na początku 2026 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o bonie ciepłowniczym, która istotnie zmienia sposób obsługi wniosków przez samorządy. Gminy zyskały prawo do pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia w dwóch sytuacjach: gdy na ich terenie w ogóle nie funkcjonuje sieć ciepłownicza dostarczająca ciepło do gospodarstw domowych, albo gdy obowiązująca w tej sieci jednoskładnikowa cena ciepła nie przekracza 170 zł/GJ netto. Celem zmiany jest ograniczenie zbędnych procedur administracyjnych tam, gdzie problem wysokich cen ciepła systemowego faktycznie nie występuje.
Jednocześnie nowelizacja nałożyła na gminy obowiązek informowania mieszkańców o tym fakcie. W przypadku naboru za 2026 rok komunikat musi zostać opublikowany na stronie urzędu gminy najpóźniej do 20 czerwca 2026 roku. Jeśli do tej daty Twoja gmina nie opublikuje takiej informacji, oznacza to, że wnioski będą rozpatrywane na normalnych zasadach.
Warto zatem przed lipcem zajrzeć na stronę urzędu gminy lub skontaktować się z właściwym wydziałem, żeby upewnić się, że wniosek w ogóle zostanie przyjęty – i nie traci się czasu na kompletowanie dokumentów, gdy gmina z góry wiadomo, że go nie rozpatrzy.
Co warto zrobić przed lipcem
Nabór rusza za niecałe 4 miesiące, ale kilka kroków warto podjąć już teraz. Przede wszystkim – sprawdź, czy Twój budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej. Jeśli płacisz za ogrzewanie w ramach czynszu, skontaktuj się z administracją spółdzielni lub wspólnoty i poproś o informację o typie ogrzewania i cenie ciepła w taryfie – to zaświadczenie i tak będzie potrzebne do wniosku.
Następnie warto oszacować swój dochód netto z okresu poprzedzającego złożenie wniosku, uwzględniając wszystkich członków gospodarstwa domowego. Jeśli dochód jest bliski progu, opłaca się złożyć wniosek i tak – zasada złotówka za złotówkę oznacza, że świadczenie zostanie tylko pomniejszone, a nie odrzucone. Nawet kilkadziesiąt złotych więcej niż próg nie dyskwalifikuje automatycznie.
Warto też śledzić stronę internetową urzędu gminy po 20 czerwca 2026 roku – to data graniczna, do której gmina musi opublikować informację o ewentualnym nierozpatrywaniu wniosków. Brak takiego komunikatu oznacza, że nabór jest aktywny i można składać dokumenty w terminie 1 lipca – 31 sierpnia.
