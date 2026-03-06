Mieszkasz w bloku? Spółdzielnie wchodzą do mieszkań. Nie wpuścisz kontrolera? Zapłacisz większy czynsz
W blokach z centralnym ogrzewaniem trwa cicha rewolucja. Zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ruszyli w teren z termometrami i kamerami termowizyjnymi, sprawdzając lokal po lokalu, ile stopni panuje za drzwiami każdego mieszkania. Za akcją stoi nowe prawo, które już formalnie obowiązuje – ale pełnię zębów pokaże od przyszłego roku grzewczego. Dla tych, którzy przez lata zakręcali kaloryfery i liczyli na ciepło przenikające od sąsiadów, skończyły się dobre czasy.
Termometr i kamera – co robi kontroler w Twoim mieszkaniu
Kontrola nie zaczyna się od pukania do drzwi – zaczyna się przy komputerze zarządcy. Zanim kontroler dotrze na miejsce, administrator budynku analizuje wskazania podzielników kosztów ogrzewania. Jeśli jedno mieszkanie zużywa 80% mniej ciepła niż inne lokale o podobnym metrażu w tym samym pionie, to sygnał, że coś jest nie tak. Dopiero wtedy wystawiane jest wezwanie do kontroli.
Na miejscu kontrolerzy mierzą temperaturę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą termometrów bezdotykowych lub kamer termowizyjnych, które pokazują rozkład ciepła na ścianach, stropach i grzejnikach. Sprawdzają też stan zaworów termostatycznych – czy są otwarte, czy kaloryfery działają poprawnie, czy instalacja nie jest zapowietrzona. Całość ląduje w protokole. Jeśli temperatura spada wyraźnie poniżej minimum określonego w regulaminie spółdzielni, właściciel lokalu dostaje wezwanie do poprawy. Kary finansowe – w zależności od wewnętrznych regulaminów, najczęściej do 500 zł – stosowane są dopiero, gdy lokator ignoruje wezwania.
Większość regulaminów spółdzielni określa minimalną temperaturę w lokalu na poziomie 16-18°C. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (§134), instalacja grzewcza powinna zapewniać co najmniej 20°C w pokojach i kuchni oraz 24°C w łazience. Warto jednak wiedzieć, że ten przepis określa parametry techniczne instalacji, a nie bezpośredni obowiązek lokatora – konkretne wymagania dla mieszkańców wynikają z regulaminów spółdzielni, uchwalonych przez walne zgromadzenie.
Nie chcesz wpuścić – masz prawo. Ale są konsekwencje
Tu zaczyna się część, którą wiele osób zna jedynie połowicznie. Konstytucja RP chroni nienaruszalność mieszkania i to nie jest pusty przepis. Spółdzielnia ani wspólnota mieszkaniowa nie mogą wejść do lokalu bez zgody właściciela lub najemcy – wyjątkami są wyłącznie sytuacje awaryjne: ryzyko zalania, awaria instalacji, podejrzenie uszkodzenia pionów grzewczych. Kontroler z termometrem do tych wyjątków nie należy. Bez zgody lokatora i bez decyzji sądu drzwi pozostają zamknięte.
Problem w tym, że odmowa wejścia wcale nie jest bezkosztowa. Jeśli regulamin spółdzielni przewiduje możliwość kontroli lub minimalne temperatury w lokalach, a lokator konsekwentnie blokuje wizytę, zarządca ma do dyspozycji inny instrument. Może oprzeć się na danych pośrednich: wskazaniach podzielników kosztów, analizie zużycia w pionie, porównaniu z lokalami o podobnym metrażu. Na tej podstawie spółdzielnia ma prawo zastosować rozliczenie ryczałtowe albo naliczyć minimalne zużycie ciepła – i tak wystawić rachunek, nie przekraczając progu drzwi. W praktyce oznacza to wyższe koszty niż przy standardowym rozliczeniu według rzeczywistego zużycia.
Zarządcy mają też narzędzie, które działa bez wchodzenia do środka – kamery termowizyjne obsługiwane z klatki schodowej. Pokazują dokładnie, które ściany są zimne i które mieszkanie wyróżnia się temperaturą na tle reszty budynku. W połączeniu z danymi z podzielników radiowych to wystarczająca dokumentacja do sporządzenia protokołu i naliczenia sankcji regulaminowych.
Niebawem technik przyjdzie zamontować podzielnik – i to jest obowiązkowe
Kontrole temperatury to dopiero pierwsza odsłona zmian. Niedługo do mieszkań zaczną zgłaszać się technicy z innym zadaniem: montażem podzielników ciepła wyposażonych w funkcję zdalnego odczytu. To już nie jest kwestia dobrej woli zarządcy – to ustawowy obowiązek wynikający z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2025 poz. 711). Wszystkie ciepłomierze i podzielniki w budynkach wielorodzinnych muszą zostać wymienione lub uzupełnione o moduł zdalnego odczytu najpóźniej do 1 stycznia 2027 roku.
Co to zmienia w praktyce? Przede wszystkim koniec z ręcznym spisywaniem wskazań raz w roku. System zdalny przesyła dane automatycznie i regularnie, co eliminuje błędy odczytu, manipulacje i argument „nie ma mnie w domu, gdy przyszedł technik”. Zarządca widzi zużycie ciepła w każdym lokalu bez potrzeby fizycznej wizyty. Jeśli wskazania pokazują anomalię – np. zerowe lub bliskie zera zużycie przez kilka tygodni – system generuje alert, a zarządca może podjąć odpowiednie kroki bez żadnej zwłoki.
Dla mieszkańców, którzy do tej pory nie mieli w lokalu podzielnika, wizyta technika jest nieunikniona. Odmowa montażu prowadzi do tego samego scenariusza, co odmowa kontroli – rozliczenie według mniej korzystnego przelicznika, np. według powierzchni całego budynku lub pinu, a nie rzeczywistego zużycia.
15% zapłacisz nawet z zakręconymi kaloryferami – od przyszłego sezonu
Za całą serią kontroli stoi przepis, który zmienia logikę rozliczeń w blokach od fundamentów. Zgodnie z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2025 poz. 711) od sezonu grzewczego 2025/2026 wprowadzona zostaje minimalna opłata za ciepło w wysokości co najmniej 15% kosztów zmiennych ogrzewania. Dotyczy każdego lokatora, bez wyjątku – niezależnie od tego, czy kaloryfery są odkręcone na pełną moc, czy zamknięte od początku sezonu.
Przez lata logika „zakręcam, więc nie płacę” działała, bo rozliczenia opierały się wyłącznie na wskazaniach podzielników. Kto nie zużył ciepła, ten nie płacił za zużycie. Nowy przepis tę kalkulację wywraca. 15% kosztów zmiennych to kwota, której nie da się uniknąć – nawet przy zerowym wskazaniu podzielnika. Do tego wspólnoty i spółdzielnie zyskały możliwość uchwalania dodatkowych opłat dla lokatorów, którzy celowo utrzymują zbyt niskie temperatury i faktycznie korzystają z ciepła przenikającego przez ściany od sąsiadów.
Przepisy formalnie obowiązują od 2025 roku, ale ustawodawca rozłożył wdrożenie w czasie. Spółdzielnie i wspólnoty mają czas na dostosowanie regulaminów i systemów rozliczeń do końca 2026 roku. Część z nich stosuje nowe zasady już w bieżącym sezonie. Od 1 stycznia 2027 roku system działa w pełni – z minimalnymi opłatami i zdalnymi licznikami w każdym budynku.
Zjawisko, które nowe przepisy mają ukrócić, w środowisku zarządców funkcjonuje pod nazwą pasożytnictwa cieplnego. Polega ono na celowym wychładzaniu własnego lokalu do 12-14°C i korzystaniu z ciepła przenikającego przez stropy i ściany od sąsiadów. W blokach z centralnym ogrzewaniem system działa jak naczynia połączone: jeśli jedno mieszkanie jest skrajnie wychłodzone, instalacja automatycznie zwiększa moc, by wyrównać temperaturę w pionie. Sąsiedzi „zimnego” lokalu grzeją mocniej – i płacą za to wyższe rachunki.
Co to oznacza dla mieszkańca bloku
Jeśli otrzymasz zawiadomienie o kontroli temperatury, warto zadbać o kilka rzeczy. Po pierwsze – poprosić o wskazanie podstawy prawnej i celu wizyty: czy chodzi o przegląd instalacji, wymianę podzielników, czy konkretną anomalię w zużyciu. To pozwoli ocenić, czy kontrola ma uzasadnienie techniczne. Po drugie – pamiętać, że wpuszczenie kontrolera przy normalnych warunkach w mieszkaniu jest korzystniejsze niż odmowa, która może skończyć się gorszym przelicznikiem. Po trzecie – jeśli Twoje mieszkanie jest zimne mimo odkręconych kaloryferów, poinformuj o tym zarządcę przed kontrolą; przyczyną może być zapowietrzona instalacja lub problemy z pionem, za które nie ponosisz odpowiedzialności.
Jeśli w Twoim bloku jeszcze nie ma podzielników ze zdalnym odczytem – przygotuj się na wizytę technika przed końcem 2026 roku. To obowiązek ustawowy, a nie propozycja. Warto wcześniej ustalić w administracji harmonogram wymiany, by uniknąć sytuacji, w której brak montażu podniesie Twoje rachunki na kilkanaście kolejnych miesięcy rozliczeń ryczałtowych.
Jeśli Twoja spółdzielnia jeszcze nie wdrożyła minimalnej opłaty 15% kosztów zmiennych – to kwestia miesięcy, nie lat. Warto sprawdzić w administracji, na jakim etapie są zmiany regulaminu, i upewnić się, że rozumiesz, jak zostanie wyliczony Twój rachunek od nowego sezonu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.