Mieszkasz w bloku? Termin mija za 8 miesięcy, a kara wynosi tyle co używany samochód
Niepozorne urządzenie zamontowane przy kaloryferze lub pod zlewem decyduje teraz o tym, czy wspólnota mieszkaniowa zapłaci grzywnę. Termin jest nieprzekraczalny, czas ucieka, a firmy montażowe zaczynają meldować pierwsze przeciążenie zamówieniami. Sprawdź, zanim Twój zarząd sprawdzi za Ciebie – i doliczy Ci karę do czynszu.
Dwie różne wymiany, jeden mylący termin – wyjaśniamy, co Cię dotyczy
W debacie o „nowych licznikach” w Polsce nakładają się dwa odrębne obowiązki prawne, które mylą zarówno mieszkańców, jak i część zarządców. Warto je rozróżnić, bo konsekwencje finansowe mają zupełnie inną skalę.
Liczniki energii elektrycznej wymienia na własny koszt operator systemu dystrybucyjnego – PGE, Tauron, Enea, Stoen lub Energa – zależnie od rejonu. Mieszkaniec nie płaci ani grosza, a technik przychodzi sam z terminarzem. Termin dla operatorów: 35 proc. klientów do końca 2025 roku, 65 proc. do końca 2027 roku, 80 proc. do końca 2028 roku i 100 proc. do 4 lipca 2031 roku – wynika z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 20 maja 2021 r. (Rozdział 2c, art. 11t). W Warszawie Stoen Operator do początku 2027 roku planuje poziom 62 proc. wymienionych liczników. Energa Operator w 2026 roku wymieni liczniki u wszystkich swoich klientów.
Zupełnie inną sprawą są ciepłomierze, wodomierze ciepłej wody i podzielniki kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych. Tu termin jest jeden i krótszy: 1 stycznia 2027 roku. Obowiązek wymiany spoczywa nie na operatorach, lecz na właścicielach i zarządcach budynków – wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach. Koszt ponoszą mieszkańcy, a za brak realizacji grozi grzywna do 10 000 zł. O tym artykuł poniżej.
Dyrektywa UE, polskie prawo, termin bez wyjątku
Obowiązek wymiany ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników kosztów na urządzenia z funkcją zdalnego odczytu (LZO) wynika z art. 16 ustawy Prawo energetyczne, znowelizowanego w 2021 roku w celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2002/UE dotyczącej efektywności energetycznej. Wymieniane urządzenia muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r., które określa parametry techniczne i standardy komunikacji.
Przepis mówi wprost: wszystkie ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania oraz wodomierze służące do pomiaru ciepłej wody użytkowej w budynkach wielolokalowych muszą być wyposażone w funkcję zdalnego odczytu. Termin: 1 stycznia 2027 roku. Nie ma tu okresu przejściowego, możliwości odroczenia ani negocjacji z urzędem. Wyjątek dotyczy wyłącznie budynków, w których ekspertyza techniczno-ekonomiczna wykazała, że montaż jest technicznie niemożliwy lub ekonomicznie całkowicie nieuzasadniony. Takie zwolnienia dotyczą nielicznych, specyficznych przypadków – starych kamienic z niestandardową instalacją lub małych budynków z minimalnymi kosztami eksploatacyjnymi.
36 proc. gotowych, 64 proc. do wymiany – i 8 miesięcy do końca
Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego z początku 2026 roku stawiają sprawę jasno. Spośród wszystkich gospodarstw domowych w Polsce objętych obowiązkiem zaledwie ok. 36 proc. ma już prawidłowe urządzenia z funkcją zdalnego odczytu. Pozostałe 64 proc. – szacunkowo 7 do 8 milionów lokali – wymaga wymiany przed upływem terminu.
Przy 8 miesiącach do 1 stycznia 2027 roku oznacza to konieczność wymiany liczników w kilku milionach mieszkań przez wyspecjalizowane firmy montażowe, których liczba na polskim rynku jest ograniczona. Eksperci branżowi, cytowani przez portal Infotuba.pl, już na początku 2026 roku ostrzegali przed nadchodzącym przeciążeniem rynku montażowego – identycznym jak to, które dotknęło branżę fotowoltaiczną i pompy ciepła w szczytowych latach boomu.
Arytmetyka jest prosta: jeśli jeden doświadczony montażysta wymienia komplet liczników w jednym mieszkaniu w ciągu 1-1,5 godziny, a w Polsce brakuje kilku milionów wymian, to czas pracy potrzebny do wykonania całego zadania przekracza możliwości rynku. W praktyce oznacza to jedno: zarządcy, którzy ruszą z wymianami po sierpniu 2026 roku, mogą fizycznie nie znaleźć firmy gotowej wykonać zlecenie przed końcem roku.
Bezpłatna wymiana, która kosztuje nawet 700 złotych od mieszkania
Słowo „bezpłatna” pojawia się w komunikatach spółdzielni i wspólnot konsekwentnie i konsekwentnie wprowadza mieszkańców w błąd. Wymiana jest „bezpłatna” wyłącznie w tym sensie, że nikt nie wystawia osobnej faktury z pozycją „wymiana licznika”. Wszystkie koszty trafiają do opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego, skąd są rozliczane na miesięcznych rachunkach przez kilka do kilkunastu miesięcy.
Koszt zakupu i montażu jednego kompletu urządzeń w standardowym mieszkaniu wynosi ok. 300 zł – obejmuje urządzenie, dojazd ekipy i samą instalację. W mieszkaniach z dwoma pionami wodnymi (częste w większych lokalach) cena rośnie do ok. 500 zł. W przypadkach technicznie skomplikowanych, wymagających modyfikacji instalacji lub dostosowania pomieszczenia technicznego, rachunki przekraczają 700 zł od lokalu. Gmina Kolonowskie przeznaczyła na wymianę zaledwie 800 liczników aż 556 000 zł – to ponad 695 zł na jeden punkt pomiarowy. Ta kwota dobrze ilustruje rzeczywiste koszty operacji, gdy wliczyć w nie organizację, logistykę i trudne przypadki techniczne.
Rozłożone na opłaty miesięczne – przez rok lub dwa – koszt wymiany przekłada się na 30-80 zł dodatkowego obciążenia miesięcznego. Dla emerytów i rodzin z napiętym budżetem to odczuwalna zmiana, tym bardziej że pojawia się nagle, bez zapowiedzi i często bez wyraźnego wskazania w rozliczeniu. Prawo nie przewiduje żadnego mechanizmu finansowego wsparcia dla osób, których nie stać na ten koszt – wymiana jest obowiązkowa niezależnie od sytuacji materialnej mieszkańca.
Kara do 10 000 zł – i spada na wszystkich proporcjonalnie
Za brak wymaganych liczników po 1 stycznia 2027 roku zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego może otrzymać administracyjną grzywnę do 10 000 zł. Uprawnienie do jej nałożenia mają urzędy gminne i inspektorzy nadzoru budowlanego. W szczególnie rażących przypadkach powtarzającego się zaniedbania przepisy przewidują możliwość zastosowania aresztu lub ograniczenia wolności wobec osób odpowiedzialnych – czyli zazwyczaj członków zarządu wspólnoty.
To, co w teorii spada na zarząd, w praktyce zawsze ląduje na barkach mieszkańców. Kary nakładane na wspólnotę mieszkaniową są pokrywane z funduszu remontowego lub rozliczane jako dodatkowe opłaty na wszystkich właścicieli lokali – proporcjonalnie do udziałów. Dla budynku ze 100 mieszkaniami grzywna 10 000 zł to 100 zł z każdego lokalu – oprócz i tak nieuniknionych kosztów wymiany.
Pierwsze kontrole zaplanowane są już na styczeń 2027 roku. Urzędy zapowiadają, że priorytetowo sprawdzane będą duże wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, gdzie skala ewentualnych zaniedbań może dotyczyć setek mieszkań jednocześnie. Tryb jest automatyczny: stwierdzenie braku odpowiednich urządzeń skutkuje decyzją nakazującą natychmiastową wymianę oraz jednoczesnym nałożeniem grzywny. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania – wymiana i tak musi nastąpić, a pieniądze wróci najwcześniej po kilku miesiącach postępowania administracyjnego, jeśli w ogóle.
Jak wygląda LZO i jak rozpoznać, że wymiana jest konieczna
Urządzenia z funkcją zdalnego odczytu nie wyglądają jak sprzęt z filmów science fiction. Producenci projektują je celowo tak, by przypominały tradycyjne liczniki i nie budziły niepokoju. Różnice są jednak jednoznaczne dla przeszkolonego oka.
Stary ciepłomierz lub wodomierz ma mechaniczne obracające się cyferki na białych bębenkach – analogicznie do klasycznych liczników kuchennych czy starych stacyjek. Nowe urządzenie LZO ma cyfrowy wyświetlacz LCD, a na obudowie widnieje skrót LZO lub oznaczenie wskazujące na moduł komunikacji radiowej. Często na obudowie lub z boku widoczna jest mała antena albo dodatkowy moduł transmisyjny. Urządzenie może przesyłać dane radiowo, przez kable strukturalne lub przez sieć komórkową do systemu centralnego zarządcy.
Jeśli widzisz klasyczne obracające się cyfry – niemal na pewno czeka Cię wymiana. Jeśli masz wyświetlacz cyfrowy, ale nie widzisz oznaczenia LZO ani żadnego elementu komunikacyjnego – sprawdź u administratora, bo nie wszystkie cyfrowe urządzenia spełniają wymogi zdalnego odczytu. Producenci stosują różne oznaczenia, więc sam wygląd wyświetlacza nie jest wystarczającym dowodem.
Warszawa i Mazowsze – gdzie problem jest największy i najmniejszy jednocześnie
W samej Warszawie Stoen Operator do końca lutego 2025 roku zamontował już 380 000 inteligentnych liczników energii elektrycznej – co jednak dotyczy wyłącznie prądu, nie ciepła i wody. W przypadku ciepłomierzy i wodomierzy dane stołeczne są znacznie mniej optymistyczne.
Warszawa jest miastem z największym w Polsce zasobem budynków wielorodzinnych z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą z sieci – to właśnie te budynki są objęte obowiązkiem wymiany ciepłomierzy, podzielników i wodomierzy. Duże spółdzielnie warszawskie, jak SM Ursynów czy SM Wola, mają zasoby liczące dziesiątki tysięcy mieszkań. Dla takiej spółdzielni organizacja wymiany w kilku tysiącach lokali to operacja logistyczna porównywalna z remontem całego osiedla – i wymaga miesięcy planowania, przetargów i koordynacji z kilkoma firmami montażowymi jednocześnie.
Część dużych spółdzielni i zarządców w Warszawie jest już zaawansowana – bo tu skala wyzwania była widoczna wcześniej, a dostęp do firm montażowych w aglomeracji jest łatwiejszy niż na prowincji. Gorzej wygląda sytuacja w mniejszych wspólnotach mieszkaniowych – kilku- lub kilkunastomieszkaniowych budynkach z zarządem składającym się z wolontariuszy-mieszkańców, którzy często nie mają zasobów, wiedzy ani czasu, żeby sprawnie poprowadzić takie postępowanie. Właśnie te wspólnoty są dziś największym punktem ryzyka – i właśnie je najpierw obejmą kontrole.
Na Mazowszu poza stolicą sytuacja jest zróżnicowana. Gmina Hyżne realizuje wymianę 1 500 wodomierzy głównych, co zajmie 2-3 miesiące. To przykład dobrze zaplanowanej i terminowo realizowanej operacji – ale Hyżne to gmina wiejska z kilkoma tysiącami mieszkańców, gdzie liczba punktów pomiarowych jest niewielka. Dla dużego miasta powiatowego z setkami bloków i dziesiątkami zarządców skala problemu jest nieporównywalnie większa.
Co to oznacza dla Ciebie? Osiem kroków zanim dostaniesz karę za kogoś innego
- Idź do łazienki lub pomieszczenia technicznego i sprawdź liczniki teraz. Szukaj dwóch rzeczy: cyfrowego wyświetlacza LCD i oznaczenia LZO na obudowie. Jeśli widzisz mechaniczne obracające się cyfry – prawie na pewno czeka Cię wymiana. Jeśli masz wyświetlacz, ale nie widzisz LZO ani modułu radiowego – sprawdź u administratora.
- Zażądaj pisemnego potwierdzenia od zarządcy. Zadzwoń lub napisz do swojej spółdzielni, wspólnoty lub administratora i poproś o pisemne potwierdzenie, że urządzenia w Twoim mieszkaniu spełniają wymogi art. 16 ustawy Prawo energetyczne. Nie akceptuj ustnych zapewnień – tylko dokument chroni Cię w przypadku późniejszego sporu.
- Zapytaj o harmonogram wymiany, firmę i koszt. Jeśli wymiana jest jeszcze przed Tobą – żądaj konkretów: nazwa firmy wykonawczej, terminy dla Twojego budynku, koszt jednostkowy i sposób rozliczenia na mieszkańców. Zarząd, który nie potrafi odpowiedzieć na te pytania, nie ma jeszcze planu działania – to sygnał alarmowy.
- Sprawdź, czy zarząd zebrał minimum 3 oferty. Różnica cen między najtańszym a najdroższym wykonawcą wynosi nawet 30-40 proc. W budynku ze 100 mieszkaniami i koszcie 400 zł za lokal to różnica 12 000-16 000 zł dla całej wspólnoty. To pieniądze, które mogą pozostać w funduszu remontowym – albo trafić do droższej firmy przez brak porównania ofert.
- Nie blokuj dostępu do lokalu w dniu montażu. Przepisy nie przewidują sytuacji „mieszkaniec nie wpuścił montera”. Jeśli zarząd nie może zrealizować wymiany w Twoim lokalu z powodu braku dostępu, opóźnia tym realizację dla całego budynku – i może narazić wspólnotę na karę, którą zapłacisz proporcjonalnie Ty.
- Jeśli zarząd nic nie robi – zwołaj nadzwyczajne zebranie. Do złożenia wniosku o nadzwyczajne zebranie właścicieli wystarczy zebrać podpisy wymaganej w statucie liczby członków wspólnoty (zazwyczaj 10-25 proc.). Zebranie może zobowiązać zarząd do działania lub go odwołać. Lepiej to zrobić teraz niż w październiku, gdy rynek montażowy będzie przeciążony.
- Przygotuj się finansowo na wzrost opłat. Wymiana zostanie wliczona w opłaty eksploatacyjne lub fundusz remontowy. Realistyczny wzrost comiesięcznych kosztów to 30-80 zł przez rok lub dwa. Jeśli zarząd nie poinformował Cię o tym z wyprzedzeniem – to Twoje prawo żądać pisemnego harmonogramu spłaty.
- Wymiana elektroniczna vs. mechaniczna – zadbaj o protokół. Przy montażu nowego licznika technik powinien spisać protokół zawierający stan starego urządzenia w chwili demontażu i stan nowego w chwili montażu. Ten dokument chroni Cię przed ewentualnym sporem o pierwsze rozliczenie po wymianie – błędy w odczycie podczas wymiany zdarzają się i są trudne do zakwestionowania bez protokołu.
