Mieszkasz w bloku? Zostało tylko 8 miesięcy. Potem posypią się kary 10 tys. zł, a nawet aresztu
Do 1 stycznia 2027 roku ze wszystkich polskich bloków muszą zniknąć tradycyjne wodomierze, ciepłomierze i podzielniki kosztów ogrzewania. Zastąpić je muszą urządzenia z funkcją zdalnego odczytu. Termin jest twardy, kary surowe – a według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego na początku 2026 roku wciąż ponad 10 milionów mieszkań w Polsce nie miało jeszcze odpowiednich liczników. To 64% wszystkich lokali w kraju. Na wymianę pozostało kilka miesięcy.
Skąd ten obowiązek i dlaczego teraz
Rewolucja w licznikach nie jest pomysłem polskiego rządu. Wynika bezpośrednio z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 roku, zwanej dyrektywą EED (Energy Efficiency Directive), która nakazała państwom członkowskim wyposażenie budynków wielolokalowych w urządzenia pomiarowe z funkcją zdalnego odczytu. Polska wdrożyła te przepisy poprzez ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868), która znowelizowała art. 45a ustawy Prawo energetyczne.
Mechanizm jest dwuetapowy. Od 22 maja 2021 roku wszystkie nowo instalowane ciepłomierze, wodomierze ciepłej wody i podzielniki kosztów ogrzewania muszą fabrycznie posiadać moduł zdalnego odczytu. Urządzenia zamontowane przed tą datą mają czas na wymianę lub doposażenie do 1 stycznia 2027 roku. Art. 16 tej ustawy jest bezlitosny: właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi stare urządzenia tymi z funkcją zdalnego odczytu. Nie „powinien”, nie „może” – zastąpi.
Powód podany w uzasadnieniu do ustawy jest konkretny: zdalne liczniki mają wyeliminować problem oszustw przy rozliczeniach ogrzewania, który pracownicy spółdzielni opisują jako plagę. Niemal każda spółdzielnia zna przypadki manipulowania wskazaniami podzielników czy rozkręcania wodomierzy. Cyfrowe urządzenia z elektroniczną plombą rejestrującą próby demontażu mają to uniemożliwić.
Czego dokładnie dotyczy wymiana – i czego nie
Obowiązek obejmuje 3 kategorie urządzeń. Pierwsza to ciepłomierze – liczniki mierzące ilość energii cieplnej dostarczonej do lokalu bezpośrednio z sieci ciepłowniczej lub kotłowni. Druga to podzielniki kosztów ogrzewania – urządzenia montowane na grzejnikach w instalacjach, gdzie zamontowanie ciepłomierza jest technicznie niemożliwe (co dotyczy większości starszego budownictwa z pionową instalacją). Trzecia to wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej.
Ważne zastrzeżenie: obowiązek nie dotyczy zimnej wody. Wodomierz pod zlewem mierzący zimną wodę nie musi mieć funkcji zdalnego odczytu – chyba że konkretna spółdzielnia lub wspólnota zdecyduje się na kompleksową modernizację. Nie dotyczy też liczników energii elektrycznej – to osobny system z innymi terminami, gdzie operatorzy mają docelowo wymienić 80% urządzeń do końca 2028 roku.
Przepisy przewidują wyjątki, ale są interpretowane restrykcyjnie. Zarządca może nie wymieniać liczników, jeśli analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego wykaże, że koszty inwestycji przewyższają spodziewane oszczędności – lub gdy montaż jest technicznie niemożliwy. Takie zwolnienie musi być jednak udokumentowane. W praktyce ta furtka działa wyłącznie w przypadku budynków przeznaczonych do rozbiórki lub o bardzo specyficznej instalacji. Polska Izba Inżynierów Budownictwa wprost ostrzega, że w zdecydowanej większości przypadków argument ekonomiczny nie wystarczy.
10 milionów mieszkań, kilka miesięcy – matematyka nie wychodzi
Skala problemu jest imponująca. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego na początku 2026 roku zaledwie 6,8 mln gospodarstw domowych, czyli 36% wszystkich lokali, miało już liczniki z funkcją zdalnego odczytu. Pozostałe ponad 10 milionów mieszkań musi przejść wymianę w ciągu kilku miesięcy.
Część spółdzielni poradziła sobie z tym sprawnie. SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu prowadziła wymianę sukcesywnie od kilku lat i większość jej budynków jest już dostosowana. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu podpisała kontrakt z firmą Apator Powogaz S.A. i zaplanowała wymianę na okres czerwiec-grudzień 2025 roku. To jednak wyjątki. Wiele wspólnot – szczególnie małych – dopiero teraz, w obliczu zbliżającego się terminu, zaczyna szukać wykonawców. A ci, widząc rosnący popyt i kurczące się okno czasowe, odpowiednio wyceniają usługi.
Efekt wąskiego gardła jest już widoczny. Firmy instalacyjne mają zapełnione grafiki. Koszt montażu przy zamówieniu z wyprzedzeniem to ok. 300 złotych na lokal, co obejmuje urządzenie i montaż. Przy dużych blokach z setkami mieszkań mówi się o dziesiątkach tysięcy złotych za cały budynek. Kto poczeka z zamówieniem do jesieni 2026 roku, może zapłacić znacznie więcej za usługę „na cito”.
„Bezpłatna” wymiana, czyli kto tak naprawdę płaci
Zarządcy chętnie używają słowa „bezpłatna” opisując proces wymiany. Jest w tym ziarno prawdy – nikt nie dostanie osobnej faktury za nowy licznik. Koszty są jednak rozliczane przez fundusz remontowy lub doliczane do opłat eksploatacyjnych i rozkładane na kilka miesięcy albo lat. W praktyce miesięczne opłaty mieszkańców rosną o kilkadziesiąt złotych na określony czas. Dla czteroosobowej rodziny w mieszkaniu z dwoma pionami wodnymi może to oznaczać dodatkowe 500-600 złotych łącznie w opłatach rozłożonych na rok lub dwa.
Nowe urządzenia mają jednak jedną ukrytą pułapkę finansową, o której mało kto informuje z góry: są znacznie bardziej czułe niż stare mechaniczne liczniki. Wietrzenie mieszkania przy odkręconym kaloryferze, którego nikt wcześniej nie kwestionował, z elektronicznym podzielnikiem przekłada się bezpośrednio na rachunek. Niektórzy mieszkańcy zgłaszają zaskakująco wysokie faktury po wymianie. Część przypadków to efekt usterek lub awarii modułów transmisji danych – gdy urządzenie przestaje dokonywać pomiarów, spółdzielnia wylicza średnią z poprzednich lat, co może zawyżać rachunki tym, którzy faktycznie ograniczyli zużycie.
Kara do 10 tysięcy złotych – i kto ją zapłaci
Za niedopełnienie obowiązku wymiany do 1 stycznia 2027 roku grozi grzywna do 10 000 złotych, a w skrajnych przypadkach areszt lub ograniczenie wolności wobec osób odpowiedzialnych za zarządzanie budynkiem. Formalnie odpowiedzialność leży po stronie właściciela lub zarządcy budynku. Praktycznie – w przypadku wspólnot mieszkaniowych kara jest pokrywana z funduszu remontowego lub rozliczana proporcjonalnie na wszystkich właścicieli lokali.
Nadzór nad realizacją obowiązku sprawują lokalne urzędy gminne. Po 1 stycznia 2027 roku mogą przeprowadzać kontrole w budynkach wielorodzinnych, a priorytetem będą duże wspólnoty i spółdzielnie, gdzie skala zaniedbań może być największa. Urząd wydaje decyzję nakazującą wymianę w terminie, nakładając jednocześnie grzywnę. Brak reakcji prowadzi do zwiększenia kary lub skierowania sprawy do sądu.
Jak sprawdzić, czy twój licznik wymaga wymiany
Rozpoznanie jest proste. Liczniki z funkcją zdalnego odczytu mają cyfrowy wyświetlacz i widoczne oznaczenie „LZO” (Licznik Zdalnego Odczytu). Na starszych urządzeniach mechanicznych – z obracającymi się kółkami z cyferkami – tego napisu nie ma i wymagają wymiany. Podzielniki kosztów ogrzewania montowane na grzejnikach powinny mieć podobne oznaczenia lub widoczny moduł radiowy.
Jeśli masz wątpliwości co do statusu swoich urządzeń, najszybszą drogą jest pytanie do zarządu wspólnoty lub administracji spółdzielni. To oni mają obowiązek prowadzić ewidencję urządzeń w budynku i wiedzieć, które wymagają modernizacji. Jeśli zarząd nie ma pojęcia o stanie urządzeń lub odkłada temat w nieskończoność, masz prawo jako właściciel lokalu żądać zwołania zebrania i podjęcia uchwały o harmonogramie wymiany.
Co to oznacza dla Ciebie? W tym roku możesz jeszcze wybrać wykonawcę – jesienią może nie mieć znaczenia
Jeśli twój budynek nie ma jeszcze wszystkich wymaganych liczników, działaj teraz. Naciśnij zarząd lub administrację o konkrety: harmonogram, nazwy firm, terminy wejść do mieszkań i kosztorys z informacją, jak koszty zostaną rozliczone. Masz prawo domagać się tych informacji na piśmie. Wiosna 2026 roku to jeszcze czas, gdy firmy instalacyjne mają wolne terminy i ceny są rozsądne. Lato będzie droższe, jesień – chaotyczna. Kto dotrwa do grudniowego szturmu, zapłaci za pośpiech producenta.
Jeśli twoja spółdzielnia lub wspólnota już wymaga wpuszczenia ekipy do mieszkania – nie odmawiaj bez powodu. Brak dostępu do lokalu opóźnia wymianę, a utrudnianie pracy montażystom może skomplikować dalszą procedurę. Warto też przy okazji wizyty sprawdzić, czy nowe urządzenie jest prawidłowo zamontowane i otrzymać potwierdzenie wymiany na piśmie – na wypadek późniejszych sporów o rachunki.
