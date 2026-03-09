Mieszkasz z rodzicami? Urząd skarbowy może przyjść z kontrolą. Jego algorytmy wykryją to szybciej niż myślisz
Większość z 1,7 mln dorosłych Polaków mieszkających z rodzicami dorzuca się do domowego budżetu – płaci za media, kupuje jedzenie, czasem finansuje remont. Robią to uczciwie i w dobrej wierze. Problem w tym, że organy podatkowe mogą oceniać tę „normalność” zupełnie inaczej niż rodzina, a algorytmy Krajowej Administracji Skarbowej widzą każdy regularny przelew.
Polska należy do europejskiej czołówki pod względem gniazdownictwa, bo tak nazywa się mieszkanie dorosłych już dzieci z rodzicami. Według danych Eurofound z 23 stycznia 2026 r. ponad połowa osób w wieku 18-34 lat wciąż mieszka z rodzicami. Wyprzedzają nas tylko Chorwacja, Słowacja i Grecja. Między 2018 a 2023 r. odsetek ten wzrósł w Polsce o 8 punktów procentowych – to drugi wynik w całej Unii, zaraz po Irlandii. Powody są najczęściej ekonomiczne: wynajem mieszkania w dużym mieście pochłania w 2026 r. od 2 do 4 tys. zł miesięcznie bez mediów, a kredyt hipoteczny dla singla z przeciętną pensją jest dla większości nieosiągalny.
Jeden wyraz w tytule przelewu może zmienić wszystko
Tu zaczyna się problem, który w praktyce dotyka tysięcy rodzin. Dorosłe dziecko przelewa rodzicom co miesiąc stałą kwotę. I tu pada kluczowe pytanie: co wpisuje w tytule przelewu? Słowa „czynsz”, „za mieszkanie” czy „najem” mogą zmienić całą prawną kwalifikację tej relacji.
Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego relacja między rodzicem-właścicielem mieszkania a dorosłym dzieckiem może mieć formę umowy użyczenia – czyli bezpłatnego udostępnienia lokalu. W I grupie podatkowej, do której należy najbliższa rodzina, takie nieodpłatne świadczenie jest co do zasady neutralne podatkowo. Kłopot pojawia się w momencie, gdy kwota przelewów przekracza rzeczywiste koszty przypadające na dziecko – czyli sumę opłat za wodę, gaz, prąd, śmieci i czynsz administracyjny podzielonych proporcjonalnie na domowników. Każda nadwyżka ponad te koszty może zostać przez kontrolera zakwalifikowana jako dochód rodziców z najmu – dochód, który powinien być opodatkowany ryczałtem i wykazany w rozliczeniu rocznym.
Mechanizm jest łatwy do przeoczenia. Syn przelewa matce 2 500 zł miesięcznie. Faktyczne koszty przypadające na niego – media, czynsz do spółdzielni – wynoszą 1 500 zł. Tysiąc złotych różnicy miesięcznie to 12 tys. zł rocznie. W ciągu 5 lat – 60 tys. zł potencjalnie niezgłoszonego przychodu z najmu, powiększonego o odsetki za zwłokę. To już kwota, którą skarbówka traktuje poważnie.
Partner dziecka pod jednym dachem – dla fiskusa to obca osoba
Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pod dach rodziców wprowadza się nie tylko dorosłe dziecko, ale i jego nieformalny partner lub partnerka. Prawo podatkowe jest tu precyzyjne: o ile relacja rodzic-dziecko korzysta z szerokiego parasola zwolnień dla I grupy podatkowej, o tyle partner dziecka – jeśli para nie jest po ślubie – jest dla rodziców osobą obcą, zaliczaną do III grupy podatkowej.
Osoba z zewnątrz mieszkająca bezpłatnie w lokalu rodziców partnera osiąga w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jego wartość odpowiada rynkowej cenie najmu pokoju w danej lokalizacji – i technicznie rzecz biorąc powinien zostać wykazany w PIT. W praktyce organy podatkowe rzadko sięgają po to narzędzie przy zwykłych rodzinach. Ale w sytuacjach spornych – przy podziale majątku, sprawach sądowych, kontrolach wszczętych po anonimowym donosie – kwestia ta wypływa na wierzch i bywa bardzo kosztowna.
Remont za pieniądze dziecka – darowizna, którą trzeba zgłosić
Scenariusz jest powszechny: dorosłe dziecko mieszka z rodzicami i w ramach nieformalnego „rozliczenia” za dach nad głową finansuje prace budowlane – nową łazienkę, kuchnię, wymianę okien. Płaci z własnej kieszeni, zbiera faktury na siebie. Wszyscy zadowoleni, nikt nic nie zgłasza.
Tymczasem z punktu widzenia prawa podatkowego dochodzi do przysporzenia majątkowego po stronie rodziców – wartość ich nieruchomości rośnie kosztem dziecka. Jeżeli suma nakładów przekroczy kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn obowiązującą w I grupie podatkowej – czyli 36 120 zł w ciągu 5 lat – darowizna powinna zostać zgłoszona do urzędu skarbowego na druku SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od jej przekazania. Niedopełnienie tego obowiązku sprawia, że zwolnienie przepada i darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Jest też dodatkowy problem po stronie dziecka. Kto zbierał faktury „na siebie”, nie będąc właścicielem nieruchomości, traci prawo do ulgi termomodernizacyjnej – nawet jeśli wymieniło okna albo zainstalowało pompę ciepła. A w przyszłości, przy podziale spadku, udowodnienie poniesionych nakładów bez odpowiedniej dokumentacji jest bardzo trudne.
Algorytmy KAS widzą regularny przelew od razu
Można by pomyśleć, że skalę ryzyka ogranicza to, iż urzędnicy nie przeglądają historii przelewów milionów rodzin. Rzeczywiście – masowe kontrole w tym zakresie nie są normą. Ale 2026 r. to nie jest rok, w którym „nikt nie patrzy”. Systemy analityczne KAS, w tym działający od kilku lat system STIR monitorujący przepływy pieniężne, są zaprojektowane właśnie po to, żeby wychwytywać regularne, cykliczne przelewy między osobami fizycznymi. Stały przelew o stałej kwocie z identycznym tytułem to jeden z najprostszych wzorców do wychwycenia przez algorytm.
Do tego dochodzi coraz lepsza integracja baz danych. Gminy coraz ściślej współpracują z organami skarbowymi, a deklaracje o liczbie osób zamieszkujących dany lokal – składane choćby przy okazji opłaty za odbiór odpadów – są twardym dowodem na to, ile osób faktycznie mieszka pod danym adresem. Jeśli deklaracja śmieciowa wskazuje na 3 osoby w lokalu, a zeznania podatkowe – tylko na jedną, rozbieżność może wzbudzić zainteresowanie. Podobnie działa Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), do której gminy wprowadzają dane o budynkach i ich użytkownikach.
Jak uniknąć kłopotów – kilka prostych kroków
Mieszkanie z rodzicami jest całkowicie legalnym rozwiązaniem. Prawo nie zakazuje przepływu pieniędzy w rodzinie. Kluczem jest to, żeby te przepływy były właściwie opisane i – w razie potrzeby – udokumentowane.
Pierwsza i najprostsza rzecz to zmiana tytułów przelewów. Zamiast „czynsz” czy „wynajem” – „udział w kosztach mediów” albo „zwrot za zakupy”. Zmiana nazewnictwa nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale jednoznacznie wskazuje na partycypację w kosztach, a nie na zarobkowy charakter relacji.
Warto też rozważyć sporządzenie prostej, pisemnej umowy użyczenia, w której strony określają, że dziecko korzysta z lokalu nieodpłatnie i pokrywa wyłącznie przypadające na nie koszty eksploatacyjne. Taki dokument – nawet bez notariusza – może okazać się kluczowy w razie kontroli, bo wyjaśnia naturę relacji i cel przelewów.
Jeśli planowany jest większy remont finansowany przez dziecko, a suma nakładów może zbliżyć się do 36 120 zł w ciągu 5 lat, warto pomyśleć o zgłoszeniu darowizny na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy. To formalność, która w I grupie podatkowej nie wiąże się z żadnym podatkiem, ale chroni przed późniejszymi zarzutami o ukrycie przychodu. W razie wątpliwości – a przepisy w tym zakresie są naprawdę skomplikowane – lepiej skonsultować się z doradcą podatkowym lub radcą prawnym przed dokonaniem większych transakcji, nie po fakcie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.