Miliony kierowców muszą wymienić prawo jazdy. Jest ostateczna data, a opłaty mogą wzrosnąć
Nawet 15 milionów dokumentów może zostać objętych obowiązkową wymianą praw jazdy w Polsce. Dotyczy to również kierowców, którzy otrzymali dokument bezterminowo i przez lata nie musieli martwić się jego ważnością. Ustawa wskazuje już ostateczną datę wymiany, a dodatkowo pojawił się projekt podwyżki opłat. Dla wielu osób będzie to pierwszy taki obowiązek od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat.
Koniec bezterminowych praw jazdy. Kogo obejmie obowiązek?
Zmiana dotyczy posiadaczy praw jazdy wydanych przed 19 stycznia 2013 roku. To właśnie wtedy w Polsce zaczęto wydawać dokumenty według nowych zasad, z określonym terminem ważności.
Wcześniej wielu kierowców otrzymywało prawo jazdy bezterminowo. Oznaczało to, że dokument nie miał wskazanej daty, po której należało go wymienić.
Teraz sytuacja się zmieni.
Zgodnie z art. 124 ustawy o kierujących pojazdami wszystkie prawa jazdy wydane do 18 stycznia 2013 roku podlegają obowiązkowej wymianie. Nie ma znaczenia, czy właściciel korzysta z samochodu codziennie, czy sporadycznie.
Skala operacji będzie ogromna. W interpelacji poselskiej z maja 2026 roku przywołano szacunek Ministerstwa Infrastruktury mówiący o około 15 milionach dokumentów.
Podano ostateczny termin. Kierowcy mają pięć lat
Ustawodawca przewidział okres przejściowy, aby urzędy mogły stopniowo obsługiwać zainteresowanych.
Początek wymiany
19.01.2028
Ostateczny termin ustawowy
18.01.2033
Szczegółowe terminy dla poszczególnych grup kierowców ma określić minister właściwy do spraw transportu.
Nie oznacza to jednak, że każdy kierowca może bez sprawdzania harmonogramu czekać do ostatniego dnia.
Ministerstwo ma ustalić szczegółowe terminy wymiany. Dopiero te przepisy pozwolą jednoznacznie określić, kto będzie musiał zgłosić się do urzędu jako pierwszy.
Które roczniki wymienią prawo jazdy jako pierwsze?
To jedno z najważniejszych pytań dla kierowców posiadających starsze dokumenty.
Na obecnym etapie nie można wiarygodnie wskazać, że pierwszeństwo otrzymają np. osoby urodzone w latach 50., 60. lub 70. Ustawa nie wprowadza takiego podziału.
Podstawowym kryterium objęcia obowiązkiem jest data wydania dokumentu, a nie rok urodzenia kierowcy.
Warto już teraz sprawdzić swoje prawo jazdy. Jeżeli zostało wydane najpóźniej 18 stycznia 2013 roku, będzie podlegało wymianie w ustawowym okresie.
Czy trzeba ponownie iść do lekarza? Jest ważna wiadomość
Wielu kierowców obawia się, że wymiana bezterminowego prawa jazdy oznacza obowiązkowe badania lekarskie, a nawet ryzyko utraty uprawnień.
W przypadku standardowej wymiany dokumentu potwierdzającego bezterminowe uprawnienia nie trzeba automatycznie przechodzić ponownych badań lekarskich.
Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że do przedłużenia ważności samego dokumentu wystarczą wniosek, aktualna fotografia i opłata.
Inaczej jest w przypadku osób, których uprawnienia mają ograniczoną ważność ze względów zdrowotnych, lub gdy zachodzą inne przesłanki wymagające badań.
Co istotne, wymiana blankietu nie oznacza konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.
Ile zapłacą kierowcy? Jest projekt wyższych opłat
Obowiązek wymiany będzie wiązał się z wydatkiem. Według stanu na 5 listopada 2026 roku opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł.
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało jednak projekt podwyżki tej stawki do 115,50 zł. To wzrost o 15,50 zł, czyli 15,5 proc.
Nie należy jednak mylić projektu z obowiązującą opłatą. W dostępnych aktualnych informacjach urzędowych nadal widnieje kwota 100 zł.
Warszawa W Pigułce+1
Koszt wymiany może wyglądać następująco:
|Wydatek
|Kwota
|Wydanie dokumentu
|100 zł obecnie
|Projektowana nowa stawka
|115,50 zł
|Opłata ewidencyjna
|Nie jest obecnie pobierana odrębnie
|Aktualne zdjęcie
|Według cennika fotografa
|Badanie lekarskie
|Tylko gdy jest wymagane
W starszych informacjach internetowych można jeszcze znaleźć kwotę 100,50 zł, uwzględniającą dawną opłatę ewidencyjną. Nie należy automatycznie doliczać tych 50 groszy do obecnej stawki.
Ostateczna cena wymiany w latach 2028–2033 będzie zależała od przepisów obowiązujących w momencie składania wniosku.
Co grozi kierowcy, który nie wymieni dokumentu?
To szczególnie istotna kwestia. Ustawa przewiduje, że dokumenty niewymienione w wyznaczonym terminie utracą ważność.
Nie oznacza to jednak automatycznego odebrania uprawnień do kierowania pojazdami.
Rozróżnienie między ważnością dokumentu a samym uprawnieniem potwierdził również Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu dotyczącym obowiązkowej wymiany praw jazdy.
Kierowca, który nie dopełni obowiązku, będzie musiał liczyć się z koniecznością uregulowania sprawy dokumentu. Nie można natomiast twierdzić, że samo przekroczenie terminu automatycznie oznacza utratę kategorii prawa jazdy albo obowiązek ponownego egzaminu.
Jak wymienić bezterminowe prawo jazdy?
Procedura nie powinna być szczególnie skomplikowana. Zgodnie z rządową instrukcją dotyczącą wymiany prawa jazdy starego typu kierowca przygotowuje:
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wniosek o wydanie prawa jazdy,
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aktualną fotografię,
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potwierdzenie wniesienia opłaty,
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kopię dotychczasowego prawa jazdy,
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dokument tożsamości do wglądu.
Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie. W Warszawie sprawy te obsługują urzędy dzielnic, natomiast poza stolicą właściwe będą odpowiednio starostwa lub urzędy miast na prawach powiatu.
Warszawscy kierowcy również muszą przygotować się na wymianę
Obowiązek obejmie także mieszkańców Warszawy i całego Mazowsza.
Stołeczny urząd potwierdza, że bezterminowe prawa jazdy trzeba będzie wymienić w latach 2028–2033. Do tego czasu, jeżeli nie wystąpią inne okoliczności wymagające wymiany, kierowcy mogą nadal korzystać z dotychczasowych dokumentów.
Po wymianie nowe prawo jazdy będzie miało określony termin ważności, maksymalnie 15 lat dla standardowych kategorii.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku, sprawdź datę jego wydania. Nawet jeśli dokument otrzymałeś bezterminowo, będziesz musiał go wymienić.
Nie musisz jednak natychmiast odwiedzać urzędu. Obowiązkowa akcja rozpocznie się w 2028 roku, a szczegółowy harmonogram zostanie określony osobno.
Warto śledzić komunikaty Ministerstwa Infrastruktury i swojego urzędu, ponieważ to one wskażą właściwy termin oraz opłatę obowiązującą w dniu wymiany.
Jedno jest pewne: bezterminowe prawa jazdy nie pozostaną bezterminowymi dokumentami na zawsze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.