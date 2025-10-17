Miliony Polaków będą musiały to zainstalować w domach. Nawet, jak nie będą korzystali. Rząd szykuje nowy obowiązek
Każdy nowy dom jednorodzinny będzie musiał mieć instalację światłowodową. Przepisy wejdą już za kilka miesięcy i obejmą też gruntowne remonty. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt zmian, które zrewolucjonizują polską infrastrukturę internetową.
Od 12 lutego 2026 roku wszystkie nowe i gruntownie remontowane budynki jednorodzinne będą musiały być wyposażone w infrastrukturę światłowodową. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w poniedziałek założenia projektu nowelizacji tak zwanej megaustawy, która dostosuje polskie przepisy do unijnego rozporządzenia GIA przyjętego w kwietniu 2024 roku.
Nowe regulacje oznaczają koniec epoki budowania domów bez przygotowania na szybki internet. Każdy inwestor rozpoczynający budowę domu jednorodzinnego będzie zobowiązany do zainstalowania odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dotyczy to też właścicieli podejmujących się gruntownych remontów swoich nieruchomości.
Unijne rozporządzenie wymusi zmiany w całej Polsce
Podstawą nadchodzących zmian jest rozporządzenie Unii Europejskiej o infrastrukturze gigabitowej, które ma na celu przyspieszenie, uproszczenie i obniżenie kosztów wdrażania stacjonarnych i bezprzewodowych sieci o bardzo dużej przepustowości w całej Wspólnocie. Polska jako kraj członkowski musi dostosować swoje prawo do tych wymagań.
Jak informuje portal Biznes Interia, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka wyjaśnił, że dodane zostaną „jednorodzinne szeregowce na typowych osiedlach, które powstają w całej Polsce”. Oznacza to rozszerzenie obecnych przepisów, które dotychczas obejmowały przede wszystkim budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej.
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że celem projektowanej nowelizacji jest przygotowanie przepisów usprawniających realizację inwestycji w sieci telekomunikacyjne, które będą dawały poczucie bezpieczeństwa wszystkim interesariuszom rynku – inwestorom, samorządom i mieszkańcom. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to ostatni kwartał bieżącego roku.
Zabytki dostaną wyjątek, ale nie wszystkie
Projektowane przepisy przewidują pewne wyjątki mające na celu ochronę zabytków. Oznacza to, że właściciele zabytkowych nieruchomości nie będą musieli instalować światłowodów, jeśli mogłoby to naruszyć walory historyczne budynku. Szczegółowe kryteria takich zwolnień będą określone w końcowych zapisach ustawy.
Jednak sama klasyfikacja jako zabytek nie oznacza automatycznego zwolnienia. Urzędnicy będą musieli w każdym przypadku ocenić, czy instalacja światłowodu rzeczywiście zagroziłaby wartościom zabytkowym nieruchomości. Może się okazać, że w wielu przypadkach odpowiednie poprowadzenie kabli nie będzie konfliktowe z ochroną zabytku.
Nowe przepisy wprowadzą także obowiązek załączania oświadczenia o instalacjach telekomunikacyjnych przy odbiorze budynków. To rozwiązanie ma ułatwić egzekwowanie nowych przepisów i uporządkować proces oddawania nieruchomości do użytku. Kontrola będzie odbywać się już na etapie finalnej oceny budowy.
Procedury administracyjne mają zostać znacznie uproszczone
Nowelizacja megaustawy zakłada nie tylko nowe obowiązki, ale też ułatwienia proceduralne. Ministerstwo planuje rezygnację z uzgodnień z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, jednocześnie skracając do 30 dni czas trwania postępowań administracyjnych dotyczących dostępu do infrastruktury technicznej.
Rozszerzone ma zostać także funkcjonalność Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aby ułatwiał zawieranie umów o dostęp do zawartych w nim danych i umożliwiał elektroniczny dostęp do informacji. To ma przyspieszyć proces planowania i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych.
Ustalona ma też zostać maksymalna stawka za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w drogach wewnętrznych. Obecnie operatorzy często napotykają problemy z negocjowaniem warunków dostępu do takich dróg, co opóźnia realizację inwestycji. Ujednolicenie stawek ma rozwiązać ten problem.
Białe plamy na mapie internetu nadal istnieją
Problem braku dostępu do szybkiego internetu dotyczy wciąż znacznej części Polski. Jak wyjaśnił wiceminister Michał Gramatyka podczas prezentacji planów resortu, około 4 procent gospodarstw domowych nadal nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Według najnowszych danych resortu cyfryzacji, poza zasięgiem szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu jest ponad 15 procent budynków w Polsce.
Resort cyfryzacji podkreśla, że zauważa zmiany w zakresie dostępu do sieci, jak rozwój usług opartych o Starlinki czy Eutelsat. Jednak jak mówił Gramatyka, „w dalszym ciągu stoimy na stanowisku, że zapewnienie dostępu opartego o światłowody albo o technologie hybrydowe na ostatniej linii jest tym, co daje pewność, daje niezakłócony, szerokopasmowy dostęp do sieci i bardzo wysokiej jakości”.
Wiceminister przyznał jednocześnie, że „nigdy” nie uda się osiągnąć pełnego, 100-procentowego zasięgu światłowodu w Polsce. „To jest nierealne, podobnie jak w przypadku sieci komórkowych. 99 procent to jest nasz cel operacyjny. 100 procent jest ładne do opowiedzenia, ale niewykonalne” – powiedział.
Koszty i korzyści nowych regulacji
Nowe przepisy oznaczają dodatkowe koszty dla inwestorów budujących domy jednorodzinne. Instalacja infrastruktury światłowodowej w nowym budynku to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, w zależności od wielkości domu i specyfiki terenu. Jednak długoterminowo inwestycja ta może się opłacać poprzez wyższą wartość nieruchomości.
Jednocześnie nowelizacja przewiduje zmiany deregulacyjne, w tym zniesienie obowiązku raportowania infrastruktury telekomunikacyjnej opartej na miedzi oraz danych o przebiegu światłowodów w istniejącej już kanalizacji kablowej. To ma odciążyć operatorów od części obowiązków biurokratycznych.
Ministerstwo Cyfryzacji argumentuje, że wyposażenie nieruchomości w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną podnosi jej wartość oraz atrakcyjność dla użytkowników i potencjalnych nabywców. W dobie rosnącego znaczenia pracy zdalnej i usług cyfrowych dostęp do szybkiego internetu staje się kluczowym czynnikiem przy wyborze miejsca zamieszkania.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli planujesz budowę domu jednorodzinnego, musisz uwzględnić w kosztach instalację infrastruktury światłowodowej. To dodatkowy wydatek, ale jednocześnie inwestycja w przyszłą wartość nieruchomości. Warto już na etapie projektowania domu skonsultować się z operatorami telekomunikacyjnymi lub specjalistami od instalacji światłowodowych, aby optymalnie zaplanować poprowadzenie kabli.
Szczególnie ważne jest to dla osób budujących domy w miejscach, gdzie obecnie nie ma jeszcze infrastruktury światłowodowej. Nowe przepisy nie zobowiązują operatorów do natychmiastowego podłączenia każdego domu do sieci, ale zapewniają, że infrastruktura wewnętrzna będzie gotowa na przyszłe podłączenie. To oznacza, że gdy w okolicy pojawi się sieć światłowodowa, podłączenie będzie szybkie i bezproblemowe.
Jeśli mieszkasz w domu, który planujesz gruntownie remontować, sprawdź czy twój projekt nie będzie wymagał instalacji światłowodów. Gruntowny remont to nie każda przebudowa – szczegółowe definicje będą zawarte w ostatecznej wersji przepisów. Jednak jeśli remont obejmuje znaczną część budynku lub jego instalacje, może okazać się, że będziesz musiał dostosować się do nowych wymagań.
Właściciele starych domów, którzy nie planują remontów, nie muszą się martwić o dodatkowe obowiązki. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie nowych budynków i tych poddawanych gruntownym remontom. Twój istniejący dom pozostanie bez zmian, chyba że sam zdecydujesz się na modernizację instalacji.
Warto też pamiętać, że światłowód to nie tylko szybszy internet, ale też większa stabilność połączenia i możliwość korzystania z zaawansowanych usług cyfrowych. W przyszłości może to być kluczowe dla wartości nieruchomości, szczególnie jeśli myślisz o jej sprzedaży. Domy bez odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej mogą stać się mniej atrakcyjne na rynku.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.