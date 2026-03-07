Miliony Polaków podpisało na siebie wyrok. Zapłacą dziesiątki tysięcy zł nowego podatku. Wymiana urządzeń? 150 tys. złotych
Na początku listopada 2025 r. minister klimatu Paulina Hennig-Kloska wyszła przed kamery i oznajmiła sukces. Polska wynegocjowała odroczenie systemu ETS2 o rok – zamiast 2027, opłaty klimatyczne na ogrzewanie i paliwa wejdą w 2028 r. Rząd chciał 3 lat. Dostał jeden. W komentarzach dominowało jedno zdanie: kupiliśmy sobie czas, ale nie rozwiązanie. Od 1 stycznia 2028 r. system ruszy niezależnie od tego, ile polskich rodzin jest na niego gotowych. Niestety, większość nie jest.
Czym jest ETS2 i dlaczego nazwa nic nie mówi, ale rachunek powie wszystko
Opłata już powszechnie nazywana jest wszędzie podatkiem, choć oficjalnie podatkiem wcale nie jest. Nie oznacza jednak, że jest mniej dotkliwa.
Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji działa w Unii od lat – obejmuje elektrownie i przemysł ciężki. ETS2 to jego rozszerzenie obecnej opłaty ETS o 2 sektory, które dotychczas żadnych opłat za CO2 nie płaciły: ogrzewanie budynków i transport drogowy. Mechanizm jest prosty: dostawca gazu, węgla czy paliwa kupuje uprawnienia do emisji CO2 – po aktualnej cenie rynkowej, za każdą wypuszczoną tonę. Tych kosztów nie wchłonie sam. Doliczy je do ceny produktu.
Na rachunku nie pojawi się osobna pozycja „opłata ETS2”. Cena gazu po prostu wzrośnie. Cena węgla też. Litr benzyny na stacji będzie droższy. Mieszkańcy bloków podłączonych do miejskich ciepłowni zobaczą wyższe faktury za ogrzewanie, bo elektrociepłownie zapłacą za emisję i przerzucą koszt na lokatorów. System jest skonstruowany tak, żeby opłata była niewidoczna – ale przez to wcale nie mniejsza.
Komisja Europejska przewiduje, że cena uprawnienia do emisji 1 tony CO2 w ETS2 wyniesie ok. 45 euro na starcie, a już w 2029 r. przekroczy 50 euro. Po 2031 r. systemy ETS i ETS2 zostaną scalone – wówczas ceny zrównają się z poziomem ETS dla przemysłu, gdzie w 2023 r. średnia wynosiła prawie 84 euro za tonę. W praktyce oznacza to, że przez pierwsze 3 lata rachunki będą rosnąć stopniowo – a potem mogą skoczyć niemal dwukrotnie.
6 milionów rodzin z kotłami gazowymi – i część z nich dopiero co dostała dotację na wymianę pieca
Gaz ziemny ogrzewa domy ok. 6 mln polskich rodzin – co 4. gospodarstwo domowe w kraju. Spośród nich ok. 230 tys. dostało dofinansowanie z programu Czyste Powietrze właśnie na zakup nowoczesnego kotła gazowego. Państwo zachęcało, dawało pieniądze, a ludzie wymieniali stare piece węglowe na to, co rekomendowały programy rządowe. Teraz okazuje się, że zainwestowali w technologię, która od 2028 r. będzie generować rosnące opłaty klimatyczne.
Od stycznia 2025 r. program Czyste Powietrze przestał finansować samodzielne kotły gazowe. Od marca 2025 r. wycofał też dotacje na urządzenia olejowe i węglowe. Jedynym wyjątkiem jest osobny nabór uruchomiony od 15 lipca 2025 r. – wyłącznie dla tych, którzy kocioł gazowy kupili między 28 maja a 31 grudnia 2024 r. To ostatnia furtka. Program skupia się teraz na pompach ciepła, kotłach na biomasę i fotowoltaice.
Sama zmiana zasad dotacji to jeszcze nie katastrofa. Gorsze jest to, co pokazują liczby. Według raportu ekspertów Wandy Buk i Marcina Izdebskiego „Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków”, przeciętna rodzina ogrzewająca dom gazem zapłaci z tytułu nowej opłaty klimatycznej ok. 6338 zł w samych latach 2028-2031, a przez całą dekadę 2028-2035 – łącznie ok. 24 tys. zł. Przełożone na roczne obciążenie: ok. 1500 zł na początku, nawet 3000 zł po 2031 r., gdy systemy zostaną scalone.
Kluczowe jest przy tym jedno: nie ma znaczenia, jak nowoczesny jest kocioł. Opłata jest naliczana od każdej wyemitowanej tony CO2 – a metr sześcienny gazu emituje tyle samo niezależnie od tego, czy spalany jest w urządzeniu sprzed roku czy sprzed dekady.
Węgiel droższy jeszcze bardziej, a słabe ocieplenie to przepis na finansową katastrofę
Właściciele domów ogrzewanych węglem zapłacą więcej niż ci z gazem. Prognozowany łączny koszt opłat klimatycznych dla przeciętnego gospodarstwa węglowego w latach 2028-2035 to ok. 39 tys. zł. Dla rodzin mieszkających w słabo ocieplonych budynkach – gdzie ogrzewanie pochłania znacznie więcej paliwa – szacunki mówią o 77 tys. zł dla węgla i 46 tys. zł dla gazu.
W najgorszym wariancie – stary kocioł, budynek bez termomodernizacji, ogrzewanie węglem – opłaty ETS2 mogą pochłonąć nawet 86% minimalnego wynagrodzenia już w pierwszym roku. To nie jest scenariusz marginalny. To realna sytuacja setek tysięcy polskich rodzin, szczególnie w mniejszych miastach i na wsi.
Mieszkańcy bloków: zapłacą, choć nie mają na nic wpływu
Powszechnym błędem jest przekonanie, że ETS2 to problem wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych. Bloki podłączone do miejskich sieci ciepłowniczych są w podobnej – a pod pewnym względem trudniejszej – sytuacji.
Elektrociepłownie i ciepłownie miejskie spalają ogromne ilości węgla i gazu. Od 2028 r. będą płacić za każdą tonę wyemitowanego CO2. Tych kosztów nie pochłoną – trafią one do rachunków za ogrzewanie lokatorów, do faktur za ciepłą wodę użytkową, pośrednio też do cen energii elektrycznej produkowanej ze spalania węgla. Lokator nie wymieni kotła w bloku, bo kotła nie ma – ma kaloryfer podłączony do rury. Nie może sam przejść na pompę ciepła. Jego możliwości sprowadzają się do wymiany okien, ocieplenia ścian od środka i termostatycznych głowic na kaloryferach – czyli działań, które redukują zużycie, ale nie eliminują samego problemu.
Szacunkowe koszty dla przeciętnego mieszkania 50-60 m² podłączonego do sieci opartej na węglu: 1000-1500 zł rocznie w latach 2028-2031, a po scaleniu systemów w 2031 r. – nawet 2000-2500 zł rocznie. Łącznie przez 8 lat to 15-20 tys. zł. Dla mieszkań 80-100 m² – odpowiednio więcej, nawet 30-35 tys. zł.
Nie wszystkie bloki zapłacą tyle samo. Wysokość podwyżek zależy bezpośrednio od tego, z czego korzysta lokalna ciepłownia. Najwyższe wzrosty rachunków dotkną mieszkańców miast z ciepłowniami węglowymi – przede wszystkim Śląsk, Małopolska, Łódzkie, stare blokowiska w małych i średnich miastach. Niższe – mieszkańców osiedli podłączonych do ciepłowni gazowych lub tych, które korzystają z biomasy, odpadów komunalnych lub kogeneracji z OZE.
Spółdzielnia lub wspólnota może teoretycznie zdecydować o odłączeniu się od sieci miejskiej, budowie własnej kotłowni z pompami ciepła i termomodernizacji budynku. Ale taka decyzja wymaga zgody właścicieli, wieloletnich procedur i nakładów, które przekraczają możliwości finansowe większości zasobów mieszkaniowych. W praktyce większość bloków przez co najmniej 10-15 lat pozostanie tam, gdzie jest – płacąc rosnące rachunki.
Na stacjach paliw też będzie drożej – o ile dokładnie
ETS2 to nie tylko ogrzewanie. System obejmie też transport drogowy, co dla kierowców oznacza konkretne podwyżki na stacjach. Od 2028 r. eksperci szacują wzrost cen o ok. 30 groszy na litrze benzyny, 35 groszy na litrze diesla i 21 groszy na litrze LPG. Po połączeniu systemów w 2031 r. podwyżki mogą przekroczyć łącznie 50 groszy na litrze.
Rodzina z 2 samochodami – benzynowym z rocznym przebiegiem 5 tys. km i dieslem z przebiegiem 20 tys. km – zapłaci od 2028 r. dodatkowo ponad 1000 zł rocznie tylko za paliwo. To koszt stały, niezależny od żadnych decyzji dotyczących ogrzewania.
Polska należy do krajów najbardziej narażonych w całej UE
W Europie Zachodniej część państw ma krajowe opłaty za emisję CO2 od lat. Dla nich ETS2 przy cenie 60 euro za tonę może oznaczać kilkadziesiąt euro rocznie więcej – a w krajach skandynawskich nawet spadek kosztów, jeśli nowy system zastąpi wyższe lokalne opłaty. Polska jest po drugiej stronie tej tabeli.
Fundacja Bertelsmanna szacuje, że przy cenie 60 euro za tonę CO2 przeciętna polska rodzina zapłaci ok. 372 euro rocznie więcej, czyli ok. 1600 zł. W scenariuszu wyższych cen uprawnień – 180 euro za tonę – wzrost może sięgnąć nawet 4500-6800 zł rocznie w zależności od regionu i paliwa. Polska zużywa więcej paliw kopalnych do ogrzewania niż jakikolwiek inny kraj UE, a zimy są tu dłuższe i chłodniejsze niż na zachodzie czy południu Europy. To połączenie sprawia, że łącznie ok. 34% polskich gospodarstw domowych – co 3. rodzina – odczuje system ETS2 w bardzo znaczącym stopniu.
Co z pieniędzmi z funduszu klimatycznego – i dlaczego nie wystarczą dla wszystkich
ETS2 tworzy Społeczny Fundusz Klimatyczny zasilany wpływami z aukcji uprawnień. Polska jest jego największym beneficjentem – może liczyć na ok. 11,4 mld euro, co po obecnym kursie daje blisko 50 mld zł. Co ważne: środki zaczną płynąć już od 2026 r., podczas gdy same opłaty ruszą dopiero w 2028 r. To 2 lata, w których Polska będzie dysponować miliardami euro bez ponoszenia przez obywateli kosztów systemu.
Problem polega na skali. W Polsce jest ok. 6 mln gospodarstw ogrzewających się paliwami kopalnymi. Nawet gdyby dotacje były szczodre, a fundusze rozdysponowane sprawnie, pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich. Typowe przejście z kotła gazowego na pompę ciepła, z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi, kosztuje 80-120 tys. zł. Przy dotacji pokrywającej 30 tys. zł, właściciel musi wyłożyć własne 50-90 tys. zł. Dla większości polskich rodzin to kwota przekraczająca roczne dochody.
W 2025 r. trwały prace nad rewizją ram wdrożeniowych ETS2 – Komisja Europejska miała do końca 2025 r. przedstawić propozycje zmian mechanizmów kontroli kosztów. Wiceminister Krzysztof Bolesta nie wykluczał w rozmowie z Rzeczpospolitą, że przy rewizji rozważany jest nawet scenariusz rezygnacji z ETS2, choć przyznał, że to tylko jeden z możliwych wariantów. Na razie system pozostaje w mocy – z datą startu 1 stycznia 2028 r.
Fake newsy o zakazie pieców gazowych – co jest prawdą
W sieci od miesięcy krąży przekaz, że UE zakaże pieców gazowych po 2040 r. i że od zaraz nie można ich kupować ani naprawiać. Żadna z tych informacji nie jest prawdą.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) zakłada, że do 2050 r. budynki mieszkalne w UE mają osiągnąć standard bezemisyjny. Do momentu głębokiej modernizacji budynku właściciel może korzystać z dotychczasowego źródła ciepła – w tym kotła gazowego. Nie ma żadnego nakazu demontażu, nie ma zakazu naprawy ani serwisowania. Zakaz montażu nowych kotłów gazowych od 2030 r. dotyczy wyłącznie nowych budynków, które muszą być zeroemisyjne. W starych budynkach można kupić i zainstalować kocioł gazowy nadal.
Jest też istotna furtka prawna: dyrektywa zakazuje kotłów na paliwa kopalne, nie na paliwa odnawialne. Kotły zasilane biometanem, biogazem (bio-LPG) lub wodorem nie podlegają żadnym ograniczeniom. Eksperci branży prognozują, że właśnie ta możliwość pozwoli kotłom gazowym funkcjonować na rynku co najmniej do 2040 r. – z czasem dostawcy gazu będą zobowiązani do mieszania paliwa kopalnego z odnawialnymi.
Wymiana kotła na pompę ciepła – ile to faktycznie kosztuje
Gdy za kilkanaście lat kocioł się zepsuje i przyjdzie moment wymiany, właścicieli domów czeka rachunek porównywalny z zakupem nowego samochodu klasy premium. Sama pompa ciepła powietrzna z montażem kosztuje 30-65 tys. zł. Gruntowa – 60-100 tys. zł. Do tego dochodzą nieuniknione koszty towarzyszące: wymiana grzejników na niskotemperaturowe (15-25 tys. zł), docieplenie budynku (20-40 tys. zł), przebudowa instalacji CO (10-20 tys. zł) i instalacja fotowoltaiczna (25-35 tys. zł). Bez fotowoltaiki rachunki za prąd napędzający pompę mogą być porównywalne z obecnymi rachunkami za gaz. Bez ocieplenia – w zimie po prostu będzie zimno.
Łączna inwestycja w pełną modernizację: 80-150 tys. zł. Nikomu nie przyspieszy tej decyzji fakt, że kocioł jeszcze działa – bo działający kocioł oznacza brak przymusu i czas na zebranie pieniędzy. Przyspieszy ją fakt, że z każdym kolejnym rokiem opłata klimatyczna doliczana do rachunku za gaz będzie wyższa.
Co zrobić, żeby za kilka lat nie płakać nad rachunkami
- Jeśli masz kocioł gazowy lub węglowy młodszy niż 10 lat – prawdopodobnie przeżyje do ok. 2035-2040 r. Masz czas. Ale przez tę dekadę będziesz płacić rosnące opłaty ETS2. Eksperci sugerują, żeby już teraz odkładać systematycznie 400-600 zł miesięcznie na przyszłą modernizację. Bez tego za 10-15 lat jedyną opcją będzie kredyt na kwotę 80-100 tys. zł – przy obecnych stopach procentowych to rata ok. 1500-2000 zł miesięcznie przez 7-10 lat.
- Jeśli masz kocioł starszy niż 10 lat – rozważ teraz przejście na system hybrydowy, póki dostępne są dotacje. Pompa ciepła pracuje przez większą część sezonu grzewczego, kocioł włącza się automatycznie przy największych mrozach. System obniża koszty eksploatacji o 30-50%. Typowa instalacja kosztuje ok. 60 tys. zł, a dotacja może sięgnąć 30 tys. zł.
- Jeśli masz stary, nieocieplony dom – jesteś w grupie największego ryzyka. Bez termomodernizacji rachunki od 2028 r. wzrosną o kilka tysięcy złotych rocznie. Ocieplenie budynku 150 m² to koszt 40-70 tys. zł. Razem z wymianą źródła ciepła – 120-220 tys. zł. To kolosalna kwota, ale rozkładana na lata z dotacjami może być do udźwignięcia. Czekanie sprawia jedynie, że rosną bieżące koszty i maleje szansa na dotację, zanim skończy się pula środków.
- Jeśli mieszkasz w bloku – masz najmniejsze możliwości działania. Zaizoluj mieszkanie od środka: uszczelnij okna, rozważ ich wymianę, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz. Zainstaluj termostatyczne głowice na kaloryferach – dają 10-15% oszczędności przy precyzyjnej regulacji. Przede wszystkim jednak angażuj się w decyzje wspólnoty lub spółdzielni. Im więcej lokatorów naciska na termomodernizację całego budynku, tym szybciej decyzja może zapaść. Śledź programy dotacyjne – środki ze Społecznego Funduszu Klimatycznego i krajowych programów będą dostępne, ale na zasadzie kolejki. Kto złoży wniosek pierwszy i poprawnie, ten dostanie. Reszta może nie zdążyć.
ETS2 nie jest propozycją do negocjacji ze społeczeństwem – to już uchwalone prawo UE. Polska nie może go zawetować. To, co można, to przygotować się na jego skutki finansowe zanim zaczną uderzać w portfele. Okno 2 lat między uruchomieniem funduszu klimatycznego (2026) a startem opłat (2028) to realny czas na działanie – nie na czekanie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.