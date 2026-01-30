Miliony polskich seniorów nie wiedzą, że mogą oszczędzać setki złotych miesięcznie. Wystarczą karty, które należą Ci się dożywotnio
Miliony polskich seniorów nie wie, że mogą oszczędzać setki złotych miesięcznie. Są dwie karty. Jedna działa w 4500 punktach w całej Polsce, druga daje zniżki na paliwo, zakupy i prąd. Obie można mieć równocześnie. I co najważniejsze: bez żadnych limitów czasowych. Jedna należy Ci się po 60. roku życia, przy drugiej jest jednak warunek. Jedna i druga jest wydawana na wniosek więc nie dostaniesz ich bez działania.
Karta Dużej Rodziny: nawet gdy dzieci mają 40 lat
Od 2019 roku zasady się zmieniły. Jeśli kiedykolwiek wychowałeś co najmniej troje dzieci, Karta Dużej Rodziny przysługuje Ci dożywotnio. Nie ma znaczenia, że Twoje dzieci mają dziś 30, 40 czy 50 lat. Nie ma znaczenia, że mieszkają osobno, mają własne rodziny i są samodzielne. Wychowałeś trójkę? Karta Twoja. Bezpłatnie. Na zawsze.
KDR nie jest wydawana automatycznie. Trzeba po nią pójść. Wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub przez internet na portalu Emp@tia. Dokumenty? Akty urodzenia dzieci lub ich dowody osobiste. Czasem wystarczy oświadczenie o pełnej władzy rodzicielskiej. To wszystko.
Wyrobienie karty jest bezpłatne. Czas oczekiwania – maksymalnie 30 dni.
Co daje KDR? Konkretne kwoty
Karta Dużej Rodziny to nie symboliczny dokument. To realne oszczędności, które przy regularnym korzystaniu mogą obniżyć miesięczne wydatki gospodarstwa domowego o kilkaset złotych.
- Paliwo – na stacjach Orlen i Circle K rabat wynosi od 5 do 8 groszy na litrze. Przy tankowaniu 200 litrów miesięcznie to oszczędność rzędu 10-16 zł.
- Zakupy – zniżki w Lidlu, Auchan, Kauflandzie, Dino, POLOmarket. Zwykle 5-10% na wybrane produkty. Przy zakupach za 1500 zł miesięcznie to już 75-150 zł oszczędności.
- Prąd – posiadacze KDR mają zwiększony do 3 MWh rocznie limit na tańszy prąd. To może oznaczać niższe rachunki o kilkadziesiąt złotych miesięcznie, w zależności od zużycia.
- PKP – 37% zniżki na bilety jednorazowe, 49% na bilety miesięczne. Bilet miesięczny za 300 zł z kartą kosztuje 153 zł. Oszczędność: 147 zł.
- Kultura – bezpłatny wstęp do wszystkich 23 parków narodowych w Polsce. Tańsze bilety do kin, teatrów, muzeów.
Ogólnopolska Karta Seniora: 4500 punktów z rabatami
Druga karta – Ogólnopolska Karta Seniora – przysługuje każdej osobie, która ukończyła 60 lat. Bez względu na dochody, sytuację zawodową czy stan zdrowia. Emeryci, renciści, osoby aktywne zawodowo – wszyscy mogą ją mieć.
OKS honoruje już ponad 4500 punktów w całej Polsce:
- 2477 sklepów – spożywcze, odzieżowe, apteki, salony optyczne.
- 775 restauracji i kawiarni – rabaty na posiłki.
- 541 obiektów noclegowych – hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe.
- 74 sanatoriaużycia – zniżki na noclegi i zabiegi lecznicze.
Lista punktów honorujących OKS rośnie niemal każdego dnia i jest dostępna na stronie oks.glosseniora.pl.
OKS: bezpłatna w 312 gminach
Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna dla mieszkańców 312 gmin i miast, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom. W tych miejscowościach karta wydawana jest za darmo przez urząd gminy. Jeśli Twoja gmina nie przystąpiła do programu, kartę można wyrobić samodzielnie. Koszt zależy od okresu ważności:
- 1 rok – 30 zł
- 3 lata – 70 zł
- 5 lat – 100 zł
Cena obejmuje wysyłkę pocztą. Wniosek i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie glosseniora.pl.
Dwie karty równocześnie – to możliwe
Najważniejsza rzecz: można mieć obie karty jednocześnie. Nie wykluczają się wzajemnie. Jeśli wychowałeś troje dzieci – masz prawo do KDR. Jeżeli ukończyłeś 60 lat – masz prawo do OKS.
W praktyce oznacza to dostęp do kilku tysięcy punktów z rabatami. Czasem w tym samym miejscu można wykorzystać tylko jedną kartę, ale wtedy wybierasz tę, która daje większą zniżkę.
Od 2026: dłuższy zasiłek dla bezrobotnych
Karta Dużej Rodziny to nie tylko rabaty. Od stycznia 2026 roku daje też nowy przywilej – wydłużony zasiłek dla bezrobotnych.
Standardowo zasiłek przysługuje przez 180 dni (6 miesięcy). Posiadacze KDR mogą go pobierać przez pełne 365 dni. To niemal dwa razy dłużej. Dla seniora, który stracił pracę, to może być finansowa poduszka bezpieczeństwa na czas poszukiwania nowego zatrudnienia.
Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Od 1 czerwca 2025 do 31 maja 2026 wynosi:
- 1721,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni (dla stażu poniżej 20 lat)
- 2066,28 zł brutto przez pierwsze 90 dni (dla stażu powyżej 20 lat)
- 1352,20 zł brutto w kolejnych miesiącach (krótszy staż)
- 1622,64 zł brutto w kolejnych miesiącach (dłuższy staż)
Od kwoty brutto potrącana jest 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Jak wyrobić karty? Krok po kroku
Karta Dużej Rodziny:
- Pobierz wniosek z portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl/kdr) lub ze strony swojej gminy
- Wypełnij formularz – podaj dane swoje i dzieci
- Dołącz dokumenty: akty urodzenia dzieci, dowody osobiste lub oświadczenie o pełnej władzy rodzicielskiej
- Złóż wniosek w urzędzie gminy LUB online przez Emp@tia (profil zaufany)
- Czekaj maksymalnie 30 dni na wydanie karty
Karta jest bezpłatna. Można ją otrzymać w formie plastikowej lub jako mKDR w aplikacji mObywatel.
Ogólnopolska Karta Seniora:
- Sprawdź, czy Twoja gmina uczestniczy w Programie Gmina Przyjazna Seniorom (lista na glosseniora.pl)
- Jeśli TAK – zgłoś się do urzędu gminy, kartę dostaniesz bezpłatnie
- Jeśli NIE – pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony glosseniora.pl
- Wypełnij formularz, opłać kartę (30/70/100 zł w zależności od okresu)
- Wyślij wniosek + potwierdzenie wpłaty na adres Stowarzyszenia MANKO
Dlaczego seniorzy nie korzystają?
Główny problem to brak informacji. Wiele osób po prostu nie wie, że takie karty istnieją. Albo słyszeli o KDR, ale myślą, że to tylko dla młodych rodzin z małymi dziećmi.
Inni mówią: „Po co mi ta karta, skoro dzieci już dawno dorosłe?” Nie wiedzą, że od 2019 roku zasady się zmieniły i karta przysługuje dożywotnio.
Są też tacy, którzy uważają, że „kilka złotych rabatu to nie różnica”. Ale przy regularnym korzystaniu z obu kart oszczędności potrafią sięgnąć 300-400 zł miesięcznie. Rocznie to już prawie 4000 zł.
Wychowałeś troje dzieci – karta Twoja
Jeśli wychowałeś troje lub więcej dzieci i masz 60 lat, należą Ci się dwie karty rabatowe. Obie można mieć równocześnie. Obie dają realne oszczędności.
Karta Dużej Rodziny – bezpłatna, dożywotnia, daje rabaty na paliwo, zakupy, prąd, PKP, kulturę. Od 2026 roku – także dłuższy zasiłek dla bezrobotnych.
Ogólnopolska Karta Seniora – honorowana w ponad 4500 punktach w całej Polsce. Bezpłatna w 312 gminach, w pozostałych – do 100 zł za 5 lat.
Nie trzeba być specjalnie zamożnym, żeby z nich korzystać. Nie trzeba mieć małych dzieci. Wystarczy, że kiedyś wychowałeś trójkę – i że masz 60 lat. Karty nie przyjdą same. Trzeba po nie pójść. Ale warto – bo to pieniądze, które zostają w portfelu. Co miesiąc. Przez lata.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.