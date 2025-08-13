Miliony seniorów nie muszą płacić. Ponad 300 zł zostaje w kieszeni. Wielu o tym nie wie i… płaci dalej
Każdego miesiąca miliony Polaków przekazują Poczcie Polskiej 27,30 zł za abonament RTV. Tymczasem znaczna część z nich mogłaby całkowicie przestać płacić. Wystarczy spełnić jeden z kilkunastu warunków, o których wiele osób po prostu nie wie.
Seniorzy powyżej 75 lat mają pieniądze w kieszeni
Barbara Kowalska z Warszawy przez lata religijnie płaciła abonament RTV. Każdego miesiąca 27,30 zł znikało z jej konta. Dopiero syn zwrócił jej uwagę, że ma już 76 lat i może przestać płacić. Okazało się, że przez półtora roku przepłacała łącznie ponad 490 złotych.
Jak informuje Poczta Polska, osoby które ukończyły 75 lat są automatycznie zwolnione z abonamentu RTV. Nie muszą składać żadnych dokumentów ani odwiedzać urzędów – zwolnienie działa z mocy prawa. Problem w tym, że większość seniorów o tym nie wie i dalej płaci.
Podobnych historii jak pani Barbara są tysiące. Seniorzy stanowią największą grupę regularnie płacących abonament, często nie wiedząc o przysługujących im prawach.
Młodsi emeryci też mogą zapomnieć o opłatach
Zwolnienie z abonamentu RTV nie dotyczy tylko najstarszych. Wystarczy mieć 60 lat i emeryturę niższą niż połowa przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to większość polskich emerytów.
Pan Stanisław z Krakowa dowiedział się o możliwości zwolnienia przypadkiem, rozmawiając z sąsiadem. Miał 62 lata i emeryturę 2800 złotych miesięcznie. Po złożeniu dokumentów w placówce Poczty Polskiej przestał płacić abonament. „Szkoda, że nikt mnie wcześniej nie poinformował. Przepłaciłem może z dwa tysiące złotych” – mówi.
Bezrobotni, niepełnosprawni i inne grupy zwolnione
Lista osób zwolnionych z abonamentu RTV jest długa. Jak podaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie płacą również:
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędach pracy, osoby całkowicie niezdolne do pracy, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne, osoby niesłyszące z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu, osoby niewidome z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15%, osoby otrzymujące rentę socjalną, osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
W przeciwieństwie do seniorów powyżej 75 lat, te grupy muszą złożyć odpowiednie dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Zwolnienie działa od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli należysz do którejś z wymienionych grup, możesz zaoszczędzić rocznie 327,60 złotych. To kwota, za którą można kupić produkty spożywcze na miesiąc albo opłacić rachunki za prąd na kilka miesięcy.
Sprawdź swój status już dziś. Jeśli masz 75 lat lub więcej, po prostu przestań płacić – prawo jest po twojej stronie. Jeśli jesteś młodszym emerytem, bezrobotnym czy niepełnosprawnym, wybierz się do najbliższej placówki Poczty Polskiej z odpowiednimi dokumentami.
Pamiętaj też o swoich bliskich. Może twoi rodzice, dziadkowie czy znajomi również płacą niepotrzebnie? Podziel się tą wiedzą – w skali roku może to być spora oszczędność.
Jakie dokumenty zabrać ze sobą do poczty
Aby uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV, przygotuj:
Dla emerytów – decyzję emerytalno-rentową z ZUS lub KRUS potwierdzającą wysokość świadczenia oraz dokument tożsamości. Dla bezrobotnych – zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego. Dla niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Dla osób korzystających z pomocy społecznej – odpowiednie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.
Pracownik poczty sprawdzi dokumenty i poprosi o wypełnienie oświadczenia. Cała procedura trwa kilka minut.
Aktualnie obowiązujące stawki w 2025 roku
Dla osób, które nie kwalifikują się do zwolnień, obowiązują następujące stawki abonamentu RTV. Jak informuje Poczta Polska, miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny 27,30 zł.
Warto wiedzieć, że w opłacie za telewizor zawarta jest już opłata za radio. Dodatkowo tylko do 25 stycznia 2025 roku można skorzystać z 10% zniżki przy płatności za cały rok z góry. Zamiast 327,60 zł rocznie za telewizor, zapłacisz 294,90 zł.
Przyszłość abonamentu wisi na włosku
Obecny system abonamentu RTV może niedługo zniknąć. Rząd rozważa wprowadzenie opłaty audiowizualnej dołączanej do rozliczenia PIT (około 8-9 zł miesięcznie) lub całkowite finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że zmiany nie nastąpią przed wyborami prezydenckimi. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie wyrażał sprzeciw wobec reform w tym obszarze.
Praktyczne porady na zakończenie
Nie zwlekaj ze sprawdzeniem swoich uprawnień. Każdy miesiąc zwłoki to 27,30 zł więcej do zapłaty. Jeśli już złożyłeś dokumenty, zachowaj potwierdzenie z poczty – może się przydać w przypadku ewentualnych problemów.
Pamiętaj też, że zwolnienie z abonamentu nie oznacza, że musisz wyrejestrować odbiornik. Możesz normalnie korzystać z telewizora czy radia – po prostu nie płacisz za to miesięcznej opłaty.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące swoich uprawnień, zadzwoń na infolinię Poczty Polskiej pod numer 43 842 06 06. Pracownicy wyjaśnią, czy możesz skorzystać ze zwolnienia.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.