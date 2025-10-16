Miliony telefonów przestaną działać. Bezlitośnie wyłączają sieć w całej Polsce
Największa rewolucja w polskiej telefonii mobilnej od dekady już trwa. Jeden operator zakończył proces, drugi ma zostać tylko kilka miesięcy, a reszta szykuje się do masowych wyłączeń. Część użytkowników będzie zmuszona do wymiany sprzętu, ale większość nawet nie zauważy zmian.
Pani Teresa z Siedlec od dwóch lat nie może zrozumieć, dlaczego jej telefon „tak wolno ładuje strony”. Używa Nokia 6300 z 2012 roku i nie wie, że T-Mobile już dawno wyłączył sieć 3G, na której bazował jej internet mobilny. Teraz korzysta tylko z sieci 2G, która oferuje prędkości jak dial-up sprzed 20 lat.
To skutek procesu, który zmieni polską telefonię mobilną. Operatorzy systematycznie wyłączają przestarzałą sieć 3G, żeby zwolnić miejsce dla szybszego 4G i nowoczesnego 5G. Niektórzy już zakończyli, inni dopiero zaczynają.
T-Mobile pierwszy skończył, Orange kończy w tym roku
Jak informuje T-Mobile na swojej stronie internetowej, operator jako pierwszy zakończył całkowity proces wyłączania 3G już w kwietniu 2023 roku. „Kontynuując optymalizację naszej sieci i wspierając rozwój 4G/LTE i 5G z końcem kwietnia 2023 wygasiliśmy starą technologię jaką stała się 3G” – komunikuje firma.
Orange znajduje się w ostatniej prostej. Zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Orange.pl, ostatnie regiony stracą dostęp do 3G w grudniu 2025 roku. We wrześniu wyłączenia obejmują zachód Dolnego Śląska i północ Małopolski, październik przyniesie koniec 3G w okolicach Warszawy i Trójmiasta.
Play oficjalnie rozpoczął masowe wyłączenia w kwietniu 2025 roku. Jak podaje portal Tabletowo.pl, proces rozpoczął się w wybranych powiatach ośmiu województw. Każdy klient otrzymuje SMS z informacją o planowanych zmianach w swojej okolicy.
Plus planuje zakończyć całkowity proces do 2027 roku, ale szczegółowego harmonogramu nie ujawnił. Jak informuje portal ITReseller.pl, Polkomtel już rozpoczął ograniczone wyłączenia, głównie z powodów energetycznych.
Dlaczego operatorzy porzucają 3G? Potrzebują miejsca na szybszy internet
Głównym powodem jest potrzeba zwolnienia cennych częstotliwości radiowych. Jak wyjaśnia Urząd Komunikacji Elektronicznej, „wyłączenie 3G nie oznacza wyłączenia częstotliwości 900 MHz czy 2100 MHz. Zmiana starej technologii na nowszą pozwoli na tych samych częstotliwościach zaoferować użytkownikom większą jakość usług mobilnych”.
Różnice w prędkościach są ogromne. Sieć 3G oferuje maksymalnie 42 Mb/s, 4G może osiągnąć 300 Mb/s, a 5G przekracza 1 Gb/s. Portal Android.com.pl zwraca uwagę, że operatorzy potrzebują tych zasobów dla rozwoju usług przyszłości – od inteligentnych miast po telemedycynę.
To także kwestia ekonomiczna. Utrzymywanie przestarzałej infrastruktury generuje koszty, a klientów korzystających wyłącznie z 3G jest coraz mniej. Lepiej przeznaczyć te środki na nowoczesne technologie.
Kogo dotkną wyłączenia? Głównie właścicieli starych telefonów
Największe problemy będą mieć użytkownicy urządzeń wyprodukowanych przed 2012 rokiem, pierwszych smartfonów z systemem Android w wersji 4.0 i starszej, pierwszych modeli iPhone’a do iPhone 4 włącznie, klasycznych telefonów bez obsługi 4G oraz starszych tabletów działających wyłącznie w technologii 3G.
Pan Janusz z Krakowa używa iPhone 4 z 2010 roku. „Kupowałem go za 3000 złotych, to był najlepszy telefon na rynku. Dlaczego mam go wyrzucać?” – pyta. Niestety, jego urządzenie nie obsługuje sieci 4G i po wyłączeniu 3G będzie mogło tylko dzwonić i wysyłać SMS-y przez sieć 2G.
W większości przypadków wymiana telefonu nie jest konieczna. Urządzenia bez 4G będą mogły korzystać z sieci 2G, która umożliwia wykonywanie połączeń głosowych i wysyłanie wiadomości tekstowych. Internet jednak będzie działał bardzo wolno lub wcale.
Co przestanie działać po wyłączeniu 3G?
Po wyłączeniu 3G starsze urządzenia przełączą się automatycznie na sieć 2G. Oznacza to drastyczne ograniczenie możliwości. Stracisz dostęp do szybkiego internetu mobilnego, aplikacji internetowych, nawigacji GPS online, komunikatorów internetowych, bankowości mobilnej oraz streamingu muzyki i wideo.
Zachowasz możliwość wykonywania połączeń głosowych, wysyłania i odbierania SMS-ów oraz korzystania z bardzo wolnego internetu 2G o prędkościach porównywalnych do dial-up z lat 90.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz telefon kupiony w ostatnich 10 latach, prawdopodobnie nic się dla Ciebie nie zmieni. Większość współczesnych smartfonów automatycznie przełącza się między sieciami 2G, 4G i 5G w zależności od dostępności.
Sprawdź swój telefon – jeśli w ustawieniach sieci widzisz opcje 4G, LTE lub 5G, jesteś bezpieczny. Jeśli twój telefon pokazuje wyłącznie 2G i 3G, warto rozważyć wymianę.
Sprawdź kartę SIM – starsze karty powyżej 6 lat mogą nie obsługiwać nowszych technologii. Operatorzy oferują bezpłatną wymianę w salonach.
Skorzystaj z narzędzi operatorów – Orange oferuje SMS na numer 80233, który poinformuje o gotowości sprzętu na zmiany. Inne sieci mają podobne rozwiązania.
Ile kosztuje dostosowanie się do zmian?
Najtańsze smartfony z obsługą 4G są dostępne od 400-500 złotych. Urządzenia obsługujące 5G kosztują minimum 1000-1500 złotych. Jak podaje portal Tabletowo.pl, obecnie nawet podstawowe telefony z klawiaturą obsługują sieć 4G, więc nie ma konieczności kupowania smartfona.
Anna z Lublina wymieniła swój stary telefon na Samsung Galaxy A15 za 600 złotych. „Myślałam, że będzie to ogromna wydatek, ale okazało się, że za niewielkie pieniądze dostałam telefon znacznie lepszy od mojego starego” – opowiada.
Operatorzy nie przewidują rekompensat za wymianę sprzętu, ale mogą oferować promocyjne ceny na nowe urządzenia dla klientów wymieniających stare telefony.
Przykłady z życia: kto skorzysta, a kto straci
Pani Barbara z Warszawy miała problemy z internetem po wyłączeniu 3G przez T-Mobile. Okazało się, że używała starego modemu internetowego obsługującego wyłącznie 3G. „Myślałam, że to awaria sieci. Dopiero w salonie dowiedziałam się, że muszę wymienić modem” – wspomina. Po wymianie na router z 4G problem zniknął.
Inaczej sytuacja wygląda u seniorów korzystających z prostych telefonów. Pan Władysław z Gdańska używa klasycznej Nokii tylko do dzwonienia. „Młodzi ciągle mówią o internecie w telefonie, ale ja tego nie potrzebuję. Ważne, że mogę zadzwonić do dzieci” – mówi. Wyłączenie 3G go nie dotknie, bo do rozmów wystarczy sieć 2G.
Jak sprawdzić gotowość swojego telefonu?
Najprostrza metoda to sprawdzenie w ustawieniach telefonu sekcji „Sieci komórkowe” lub „Połączenia mobilne”. Jeśli widzisz opcje 4G/LTE lub 5G – jesteś bezpieczny.
Można też wyłączyć Wi-Fi i sprawdzić, czy w górnej części ekranu wyświetla się symbol 4G, LTE lub 5G zamiast 3G. Jeśli widzisz tylko symbole 2G lub 3G, warto rozważyć wymianę urządzenia.
Każdy operator ma narzędzia do zdalnej weryfikacji kompatybilności sprzętu. W przypadku wątpliwości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z obsługą klienta.
Przyszłość polskich sieci mobilnych
Eksperci podkreślają, że wygaszenie 3G to naturalny krok w ewolucji technologicznej. Portal ITReseller.pl wskazuje, że uwolnione częstotliwości umożliwią rozwój zaawansowanych usług 5G, takich jak pojazdy autonomiczne, rozszerzona rzeczywistość czy przemysł 4.0.
Do 2030 roku planowane jest również wygaszenie sieci 2G, co oznacza, że osoby korzystające obecnie ze starych telefonów i tak będą musiały je wymienić w najbliższych latach. Lepiej zrobić to teraz, niż czekać do ostatniej chwili.
Praktyczne wskazówki przed wymianą telefonu
Jeśli kupujesz nowy telefon – wybieraj urządzenia obsługujące co najmniej 4G, najlepiej z obsługą 5G. Pozwoli to uniknąć kolejnej wymiany w przyszłości.
Jeśli masz stary telefon – nie panikuj. Sprawdź najpierw, czy rzeczywiście nie obsługuje 4G. Wiele modeli z lat 2012-2014 ma taką funkcję, ale może być wyłączona w ustawieniach.
Jeśli korzystasz intensywnie z internetu mobilnego – wymiana na telefon z 4G to inwestycja, która znacznie poprawi komfort korzystania z sieci.
Dla seniorów i osób, które nie korzystają z internetu – wyłączenie 3G nie dotknie użytkowników, którzy używają telefonu tylko do rozmów i SMS-ów.
Transformacja polskich sieci mobilnych to proces, który potrwa jeszcze kilka lat. Orange zakończy wyłączanie 3G do końca 2025 roku, Play będzie kontynuował proces etapami, a Plus planuje ukończyć wszystko do 2027 roku. Dla większości użytkowników oznacza to jedynie lepszą jakość usług i szybszy internet, ale część osób będzie musiała zainwestować w nowy sprzęt.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.