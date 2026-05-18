Minie maj i urząd skarbowy może sprawdzić. To nie żart, za to naprawdę trzeba płacić
Większość kończy maj i są przekonani, że nie będą musieli placic. W większości przypadków mają rację – tyle że „większość” to nie „zawsze”. Prawo podatkowe nie przewiduje wyjątku i warto wiedzieć, co to oznacza.
Każdy prezent komunijny to darowizna w rozumieniu prawa podatkowego
Podstawa prawna jest jedna i nie ma tu wyjątków branżowych ani okazjonalnych: ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2024 r. poz. 596). Obejmuje każde nieodpłatne przekazanie majątku – gotówki, laptopa, konsoli, roweru, zegarka – niezależnie od tego, czy wręczono go przy ołtarzu, przy stole weselnym, czy przesłano przelewem.
To oznacza, że o tym, czy od prezentu komunijnego trzeba zapłacić podatek albo złożyć jakiś formularz w urzędzie skarbowym, decydują dwie rzeczy: kto daje i ile daje. Dokładniej – do której grupy podatkowej należy darczyńca i czy wartość prezentów od tej samej osoby przekroczyła w ciągu ostatnich 5 lat ustalony próg.
To właśnie zasada 5-letniego sumowania jest najczęściej pomijanym szczegółem. Nie liczy się tylko to, co dziecko dostało dziś. Do kwoty prezentu komunijnego od babci dolicza się wszystko, co babcia dała temu dziecku w ciągu ostatnich 5 lat – urodzinowe przelewy, świąteczne koperty, „na zeszyt szkolny”. Jeśli suma przekroczy próg – obowiązek podatkowy lub zgłoszeniowy powstaje.
Kim jest darczyńca? Od tego zależy absolutnie wszystko
Ustawa dzieli darczyńców na 3 grupy podatkowe – plus wyodrębnioną grupę zerową, która w praktyce działa jak oddzielna kategoria. Każda grupa ma inną kwotę wolną od podatku i inne konsekwencje przekroczenia progu.
Grupa zerowa – to ścisła rodzina: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, ojczym i macocha oraz pasierb. Darowizna od babci, od rodziców, od brata – bez podatku, bez limitu kwotowego. Warunek: należy zgłosić nabycie do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy na formularzu SD-Z2. Jeśli wartość darowizn od danej osoby nie przekroczyła 36 120 zł w ciągu 5 lat – obowiązku zgłoszenia nie ma. Powyżej tej kwoty – trzeba złożyć SD-Z2, żeby zachować zwolnienie.
Uwaga na chrzestnych: relacja chrzestny/chrzestna nie jest kategorią podatkową. To, do której grupy należy ojciec chrzestny lub matka chrzestna, zależy wyłącznie od pokrewieństwa – jeśli to wujek, jest w grupie I; jeśli to przyjaciel rodziny bez pokrewieństwa – w grupie III. Wielu rodziców zakłada, że „chrzestni to rodzina” w rozumieniu prawa podatkowego. To błąd.
Grupa I – obejmuje m.in. teściów, zięcia, synową (ale to dotyczy darczyńcy, nie dziecka – przy komunii te osoby raczej nie wchodzą w grę). W praktyce przy komunii może to być ciocia (siostra rodzica, czyli rodzeństwo wstępnego – ona już nie jest w grupie I, lecz w II). Kwota wolna: 36 120 zł łącznie od jednej osoby w ciągu 5 lat. Przekroczenie – podatek od nadwyżki.
Grupa II – zstępni rodzeństwa (bratanki, siostrzeńcy), rodzeństwo rodziców (wujkowie, ciocie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa. Kwota wolna: 27 090 zł łącznie od jednej osoby w ciągu 5 lat.
Grupa III – wszyscy pozostali, czyli znajomi rodziny, sąsiedzi, koleżanki z pracy rodziców. Kwota wolna: 5 733 zł łącznie od jednej osoby w ciągu 5 lat. To ten próg, który przy hojnych kopertach od bliskich znajomych jest najbardziej realny do przekroczenia.
Ile grozi zapłacić – tabela stawek od nadwyżki
Podatek oblicza się od nadwyżki ponad kwotę wolną – nie od całej darowizny. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2023 r. poz. 1226) i obowiązują w 2026 roku bez zmian:
|Nadwyżka ponad kwotę wolną
|Grupa I (np. teść, synowa)
|Grupa II (np. wujek, ciocia)
|Grupa III (znajomi, sąsiedzi)
|do 11 833 zł
|3%
|7%
|12%
|11 833 – 23 665 zł
|355 zł + 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł
|828,40 zł + 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł
|1 420 zł + 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł
|powyżej 23 665 zł
|946,60 zł + 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł
|1 893,30 zł + 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł
|3 313,20 zł + 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł
Źródło: rozporządzenie MF z 28 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1226). Stawki obowiązują w 2026 roku bez zmian. Podatek liczony od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku właściwą dla danej grupy.
Przykład: znajomy rodziny (grupa III) dał w kopercie 10 000 zł. W ciągu ostatnich 5 lat nic od niego dziecko nie dostało. Kwota wolna to 5 733 zł. Nadwyżka: 4 267 zł. Podatek: 4 267 zł x 12 proc. = 512 zł. Bez żadnych formalności po stronie darczyńcy – obowiązek spoczywa na obdarowanym (w praktyce: na rodzicach jako opiekunach prawnych).
Kiedy i jaki formularz złożyć – dwa różne scenariusze
System działa inaczej dla grupy zerowej i inaczej dla pozostałych. To rozróżnienie jest kluczowe.
Grupa zerowa (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo itd.): formularz SD-Z2. Jeśli łączna wartość darowizn od jednej osoby z grupy zerowej przekroczyła 36 120 zł w ciągu 5 lat, trzeba złożyć formularz SD-Z2 do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Termin: 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Brak podatku – wyłącznie formalność umożliwiająca skorzystanie ze zwolnienia. Formularz dostępny na podatki.gov.pl, można złożyć elektronicznie przez e-Urząd Skarbowy.
Grupy I, II i III: formularz SD-3. Jeśli łączna wartość darowizn od jednej osoby z grupy I, II lub III przekroczyła właściwą kwotę wolną (odpowiednio: 36 120 zł / 27 090 zł / 5 733 zł), należy złożyć zeznanie podatkowe SD-3 do naczelnika urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (czyli od dnia otrzymania darowizny). Na podstawie zeznania urząd skarbowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku. Na zapłatę podatku podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Ważne: jeśli darowizna pieniężna pochodzi od osoby z grupy zerowej i jej wartość przekracza 36 120 zł, warunkiem pełnego zwolnienia jest nie tylko złożenie SD-Z2, ale też udokumentowanie, że pieniądze zostały przekazane przelewem na rachunek bankowy obdarowanego lub wpłacone przez darczyńcę w banku. Gotówka w kopercie powyżej 36 120 zł – bez przelewu – formalnie nie korzysta ze zwolnienia, nawet przy zgłoszeniu SD-Z2.
Zmiana od 7 stycznia 2026 roku: termin można teraz przywrócić
Do niedawna 6-miesięczny termin na złożenie SD-Z2 był tzw. terminem materialnym – czyli nieprzywracalnym. Kto go przegapił, tracił prawo do zwolnienia bezpowrotnie i musiał zapłacić podatek według stawek grupy I, II lub III. Ustawa z 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, podpisana przez prezydenta 18 grudnia 2025 r., zmieniła tę zasadę od 7 stycznia 2026 roku.
Od tej daty podatnik, który spóźnił się ze złożeniem SD-Z2, może złożyć wniosek o przywrócenie terminu – pod warunkiem, że uprawdopodobni, że przekroczenie terminu nastąpiło bez jego winy (np. choroba, wypadek, brak wiedzy o darowiźnie). Wniosek składa się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Organ ocenia okoliczności i decyduje. To nie jest automatyczne przebaczenie – ale po raz pierwszy w historii tej regulacji w ogóle jest możliwe.
Co grozi za zignorowanie obowiązku – stawka sankcyjna to 20 proc.
Jeśli darowizna nie zostanie zgłoszona, a urząd skarbowy dowie się o niej przy okazji kontroli, postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających – podatnik traci prawo do normalnych stawek. Zamiast 3-12 proc. od nadwyżki fiskus stosuje stawkę sankcyjną 20 proc. od wartości całej darowizny (nie od nadwyżki). Wynika to wprost z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Praktyczny scenariusz: dziecko dostało od kilku niezwiązanych z rodziną gości łącznie 25 000 zł w kopertach. Pięć lat później jedno z tych osób pojawia się w postępowaniu kontrolnym dotyczącym własnych finansów i przy okazji ujawnia darowiznę. Urząd nalicza 20 proc. od 25 000 zł – czyli 5 000 zł podatku plus odsetki od dnia wymagalności. Do tego dochodzi odpowiedzialność karno-skarbowa, bo zaniechanie zgłoszenia darowizny podlega przepisom Kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 859 ze zm.) – grzywnę wymierza się od stawki dziennej, a jej górna granica zależy od dochodów sprawcy.
Kluczowy mechanizm: fiskus może „odnowić” obowiązek podatkowy na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn – jeżeli podatnik nie złożył zeznania, a następnie „powoła się” na darowiznę w trakcie postępowania (np. żeby wyjaśnić skąd miał pieniądze). Wtedy zobowiązanie podatkowe od tej darowizny powstaje na nowo – i obejmuje ją stawka 20 proc.
Warszawa: wyższe prezenty, wyższe ryzyko
W Warszawie wartość prezentów komunijnych jest statystycznie wyższa niż w pozostałych częściach kraju. Wyższe zarobki gości, wyższy standard uroczystości i gotowość do wkładania większych kwot w koperty sprawiają, że progi z grupy III (5 733 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat) są bardziej realne do przekroczenia. W dzielnicach o wyższym zamożnościowym profilu, jak Wilanów, Mokotów czy Żoliborz, jednorazowy prezent od niespokrewnionego znajomego rodziny przekraczający 6 000 zł nie jest rzadkością.
W praktyce Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Mokotów i pozostałe warszawskie US dysponują tymi samymi narzędziami co cały kraj: dostępem do informacji o transakcjach bankowych powyżej 15 000 euro (obowiązek zgłoszenia do GIIF) oraz możliwością krzyżowej weryfikacji dochodów z deklarowanym majątkiem. Dla rodziców, którzy w roku komunii kupują nieruchomość lub droższy samochód i ewentualnie tłumaczą to „prezentem od dziadków” – lepsza dokumentacja dobrze robi.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź koperty, zanim minie 6 miesięcy
Pierwsza zasada: sprawdź, kto co dał. Zanim zapomnisz lub zgubisz notatki, rozpisz darczyńców według stopnia pokrewieństwa. Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo – to grupa zerowa, brak podatku. Wujkowie, ciocie – grupa II. Znajomi rodziny, koleżanki z pracy, sąsiedzi – grupa III. Chrzestni – zależy od pokrewieństwa, nie od roli chrzestnego.
Policz sumy od każdej osoby z ostatnich 5 lat. Do kwoty komunijnej dodaj, ile dziecko dostało od tej samej osoby przy poprzednich okazjach – urodziny, Boże Narodzenie, chrzciny. Jeśli suma zbliża się do progu właściwego dla danej grupy (5 733 zł dla grupy III, 27 090 zł dla grupy II) – obowiązek podatkowy jest realny.
Jeśli suma od jednej osoby z grupy zerowej przekroczyła 36 120 zł – złóż SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia komunii (lub innego momentu, kiedy darowizna przekroczyła próg). Brak podatku, wyłącznie formalność. Formularz na podatki.gov.pl, można złożyć elektronicznie.
Jeśli suma od jednej osoby spoza grupy zerowej przekroczyła kwotę wolną – złóż SD-3 w ciągu miesiąca od dnia przekroczenia progu. Urząd wyda decyzję z kwotą podatku, który trzeba zapłacić w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Gotówka powyżej 36 120 zł od grupy zerowej wymaga przelewu. Jeśli babcia dała więcej niż 36 120 zł gotówką w kopercie – i nie ma śladu bankowego – zwolnienie może przepaść mimo złożenia SD-Z2. Przy tak dużych kwotach warto poprosić o przelew na konto dziecka lub własne.
Przegapiłeś termin SD-Z2? Od 7 stycznia 2026 roku można złożyć wniosek o przywrócenie terminu do naczelnika urzędu skarbowego, jeśli przekroczenie nastąpiło bez twojej winy. Brak gwarancji przywrócenia – ale wcześniej nie było żadnej możliwości.
Nie zgłosiłeś i minęło kilka lat? Nie czekaj na kontrolę. Dobrowolne złożenie zaległego zeznania i zapłata podatku z odsetkami to zawsze lepsza opcja niż 20-procentowa stawka sankcyjna po tym, jak urząd dowie się sam.
