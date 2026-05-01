Minister podpisała rozporządzenie. Podatek od smartfonów wchodzi w życie
30 kwietnia 2026 roku minister kultury Marta Cienkowska podpisała rozporządzenie wprowadzające rozszerzoną opłatę reprograficzną – nową daninę nałożoną na producentów i importerów elektroniki. Rząd twierdzi, że konsumenci nie odczują żadnej zmiany. Branża elektroniczna szacuje podwyżkę cen smartfonów o 5-7 proc.
Co to jest opłata reprograficzna i skąd się wzięła
Opłata reprograficzna nie jest polskim wynalazkiem ani nowością. Działa w Polsce od lat 90. i funkcjonuje w podobnej formie w większości państw Unii Europejskiej. Jej mechanizm wynika z prostego założenia prawnego: każdy z nas ma prawo legalnie skopiować na własny użytek piosenkę, film czy e-booka – to tzw. dozwolony użytek prywatny uregulowany w art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.). Skoro kopiujemy legalnie, twórcy nie dostają za to wynagrodzenia. Opłata reprograficzna ma to rekompensować – trafia nie do budżetu państwa, lecz do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAiKS, STOART i inne), które następnie dzielą ją między artystów, pisarzy i producentów.
Do tej pory system opierał się na liście urządzeń, która nie była aktualizowana od lat. Obejmowała magnetofony, nagrywarki DVD, czyste płyty CD i podobny sprzęt, który dziś w większości nie istnieje w sprzedaży. Smartfony, laptopy i tablety były z systemu de facto wyłączone – mimo że to właśnie na nich kopiujemy dziś całą muzykę, filmy i treści. W lutym 2025 roku orzeczenie sądowe potwierdziło, że takie wyłączenie jest niezgodne z prawem unijnym. Nowelizacja stała się konieczna.
Co podpisała minister Cienkowska i jakich urządzeń to dotyczy?
Rozporządzenie podpisane 30 kwietnia 2026 roku przez minister Martę Cienkowską rozszerza katalog urządzeń objętych opłatą reprograficzną o urządzenia cyfrowe XXI wieku. Opłatą obejmowane są smartfony, tablety i czytniki e-booków z pamięcią wewnętrzną co najmniej 32 GB, laptopy, komputery stacjonarne, Smart TV, dyski zewnętrzne i pendrive’y, a także urządzenia audio-wideo umożliwiające nagrywanie.
Stawka wynosi od 1 do 4 proc. wartości urządzenia – konkretna wysokość zależy od kategorii sprzętu. Dla smartfonów i tabletów to 1-2 proc., dla urządzeń z rozbudowanymi funkcjami kopiowania – do 4 proc. Opłata jest naliczana od wartości sprzedaży przez producenta lub importera i obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku – rozporządzenie formalizuje i potwierdza regulacje, które weszły w życie z początkiem roku.
Dotychczas średnie roczne wpływy z opłaty reprograficznej wynosiły ok. 36 mln zł (dane za 2024 rok). Po rozszerzeniu na nowoczesne urządzenia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego szacuje wzrost do 150-200 mln zł rocznie. To pięciokrotny wzrost skali systemu.
Rząd vs rynek: kto zapłaci za tę opłatę
Ministerstwo Kultury konsekwentnie powtarza, że opłata reprograficzna nie jest podatkiem, bo nie trafia do budżetu państwa, oraz że koszt ponoszą producenci i importerzy – nie konsumenci. Minister Cienkowska, ogłaszając podpisanie rozporządzenia, napisała wprost: „to nie podatek, to lobbing i fake newsy o rzekomych nowych podatkach”.
Ekonomia ma inne zdanie. Opłata jest naliczana od wartości sprzedaży urządzenia przez importera lub producenta na etapie wprowadzania na rynek. Każdy importer kupujący iPhone’y, laptopy Lenovo czy telewizory Samsung płaci dodatkowe 1-4 proc. od wartości partii towaru. Ten koszt trafia do kalkulacji marży. Branża cyfrowa i elektroniczna szacuje, że ceny smartfonów wzrosną o 5-7 proc. – jako bezpośredni efekt nowej opłaty. Według prognoz Telepolis może to przełożyć się na spadek popytu w pierwszym kwartale 2026 roku o ok. 12 proc.
Mechanizm jest identyczny jak przy każdej akcyzie lub cle: formalnie płaci podmiot wprowadzający towar na rynek, realnie – kupujący, bo cena detaliczna rośnie. Różnica między opłatą reprograficzną a „klasycznym podatkiem” jest prawna, nie ekonomiczna. Dla portfela konsumenta nie ma żadnego znaczenia, czy wyższa cena telewizora wynika z podatku VAT, akcyzy czy opłaty reprograficznej. Efekt jest taki sam – płaci więcej.
Konkretne kwoty: ile więcej zapłacisz za nowy sprzęt
Przy stawce 1-2 proc. od wartości urządzenia kwoty są następujące:
- Smartfon za 2 000 zł: dodatkowe 20-40 zł wliczone w cenę.
- Smartfon flagowy za 5 000 zł: dodatkowe 50-100 zł.
- Laptop za 3 500 zł: dodatkowe 35-70 zł.
- Telewizor Smart TV za 4 000 zł: dodatkowe 40-80 zł przy stawce 1-2 proc., do 160 zł przy stawce 4 proc.
- Tablet za 1 500 zł: dodatkowe 15-30 zł.
Podwyżka nie będzie widoczna na paragonie jako osobna pozycja. Zostanie wliczona w cenę katalogową urządzenia – podobnie jak cło importowe czy inne koszty logistyczne, które producenci i importerzy wliczają w cenę detaliczną. Kupujący nie ma możliwości sprawdzenia, ile w zapłaconej cenie wynosił udział opłaty reprograficznej.
Kto zbiera te pieniądze i jak są rozdzielane?
Pieniądze z opłaty reprograficznej nie trafiają do Skarbu Państwa. Trafiają do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – w Polsce działają m.in. ZAiKS (twórcy muzyczni i literaccy), STOART (artyści wykonawcy), ZPAV (producenci nagrań), ZASP (aktorzy), KOPIPOL (naukowcy i publicyści). Każda z organizacji zbiera opłatę dla swojej grupy twórców i dzieli ją zgodnie z własnymi regulaminami.
System nie jest jednak wolny od kontrowersji. Kontrole NIK wykazywały w przeszłości problemy z transparentnością podziału środków w organizacjach zbiorowego zarządzania – część twórców zarzucała im faworyzowanie popularnych artystów i pomijanie mniej znanych. W 2026 roku organizacje te będą dysponować 4-5 razy wyższą kwotą niż dotychczas – co stawia pytanie o mechanizmy jej rozdziału.
Polska na tle Europy – nie jesteśmy wyjątkiem
Rozszerzona opłata reprograficzna na nowoczesne urządzenia elektroniczne działa już od kilku lat w wielu krajach UE. Niemcy objęli smartfony systemem podobnych opłat od 2014 roku (stawka 0,15 euro za smartfon). Francja stosuje opłatę zwaną „copie privée” na smartfony od 2012 roku – przy telefonie za ok. 700 euro to 12-14 euro opłaty. Hiszpania i Włochy mają zbliżone systemy. Polska była do tej pory jednym z ostatnich krajów UE, który nie objął nowoczesnych urządzeń tym systemem – i właśnie dlatego orzeczenie sądowe z lutego 2025 roku zakwestionowało dotychczasowy stan prawny jako niezgodny z unijną dyrektywą o prawie autorskim.
Warto też zaznaczyć, że polska stawka (1-4 proc.) jest wyższa niż w Niemczech, ale zbliżona do stawek stosowanych we Francji i Belgii.
Warszawa: stołeczny rynek elektroniki w obliczu podwyżek
Warszawa jest największym rynkiem zbytu elektroniki użytkowej w Polsce. Według danych GfK Poland, sklepy w aglomeracji warszawskiej odpowiadają za ok. 15-18 proc. krajowej sprzedaży detalicznej elektroniki. Przy rocznym rynku RTV i elektroniki wartym ponad 44 mld zł – stołeczna sprzedaż to kwoty rzędu 6-8 mld zł rocznie.
Sieci stacjonarne – Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Saturn – wyraźnie sygnalizowały w pierwszych miesiącach 2026 roku wzmożony popyt na elektronikę przed wejściem nowych regulacji. Podobny mechanizm – zakup wyprzedzający podwyżkę – obserwowaliśmy przy zmianach stawek VAT na elektronikę w 2011 i 2023 roku. Dane o sprzedaży za styczeń 2026 potwierdzają, że pierwsze miesiące roku przyniosły wyraźne wyhamowanie w kategorii smartfonów – co jest spójne z prognozą 12-procentowego spadku popytu w Q1 2026.
Dla warszawskich klientów oznacza to jedno: planując zakup nowego telefonu, laptopa lub telewizora Smart TV, warto mieć świadomość, że w cenie jest już ukryta opłata reprograficzna. Nie widać jej na paragonie – ale jest.
Jeżeli kupujesz, sprawdź ceny. Kilka praktycznych odpowiedzi
Jeśli planujesz zakup elektroniki – sprawdź ceny przed i po ewentualnych dalszych zmianach stawek. Rozporządzenie może być nowelizowane – stawki 1-4 proc. to widełki, nie stałe wartości. Jeśli wpływy okażą się niższe od zakładanych 150-200 mln zł rocznie, organizacje twórcze mogą wnioskować o podwyższenie stawek. Ceny porównuj na agregatach cenowych (Ceneo, Skąpiec) – nagła podwyżka u jednego sprzedawcy przy stabilnych cenach u innych może sygnalizować ukryte wliczanie opłaty z naddatkiem.
Jeśli kupujesz sprzęt służbowy dla firmy – sprawdź, czy przysługuje zwrot opłaty. W niektórych krajach UE firmy kupujące elektronikę wyłącznie do użytku służbowego (bez prywatnego kopiowania) mogą ubiegać się o zwrot opłaty reprograficznej. Polski system nie przewiduje takiego mechanizmu dla standardowych zakupów B2B, ale może się to zmienić – podobne regulacje są elementem kolejnych nowelizacji prawa autorskiego.
Używany sprzęt jest poza systemem. Opłata reprograficzna dotyczy wyłącznie nowych urządzeń wprowadzanych na rynek przez producentów i importerów. Zakup używanego telefonu od osoby prywatnej lub na platformach takich jak OLX czy Allegro nie generuje opłaty reprograficznej – i ta różnica w cenie jest realnym argumentem ekonomicznym na korzyść rynku wtórnego.
Opłata nie jest naliczana od posiadanych urządzeń. Jeśli kupiłeś smartfona przed 1 stycznia 2026 roku – nie płacisz nic. Opłata dotyczy wyłącznie nowych zakupów po tej dacie, i to ukrytych w cenie zakupu – nie jako osobna, cykliczna danina od posiadania sprzętu.
