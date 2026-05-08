Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co z podatkiem od zbiórki Łatwoganga. Jest oficjalny komunikat
Rekordowy stream skończył się, pieniądze trafiły na konto fundacji, a teraz pada pytanie, które w Polsce pada zawsze przy dużych kwotach: co z podatkiem? Odpowiedź Ministerstwa Finansów jest krótka.
9 dni, rekord Guinnessa i ponad 282 miliony złotych
Od 17 do 26 kwietnia Piotr Garkowski, znany jako Łatwogang, przez 9 dób bez przerwy transmitował na YouTube słuchanie jednej piosenki – „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” w wykonaniu rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej fundacji Cancer Fighters walczącej z trzecią wznową nowotworu. Zbiórka, która zaczęła się od celu 500 000 zł, zakończyła się z wynikiem ponad 282 mln zł. W szczytowym momencie stream śledziło jednocześnie 1,6 mln widzów, a akcja ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie.
Fundacja Cancer Fighters nie czekała z pomocą do zakończenia zbiórki. Do tej pory przekazano już ponad 3,6 mln zł, a pomoc otrzymały 54 osoby – przede wszystkim w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji: na finansowanie leczenia, leków i niezbędnej diagnostyki. Kilka dni po zamknięciu streamu fundacja poinformowała, że prawie 7 mln zł trafiło już do podopiecznych – w tym 2,29 mln zł na leczenie kilkumiesięcznego Henryka Pakuły, przygotowującego się do przeszczepu.
Fundacja nie zapłaci podatku – MF wyjaśnia przepisy
PAP zapytała Ministerstwo Finansów wprost: czy Cancer Fighters zapłaci podatek od 280 milionów złotych? Odpowiedź resortu jest jednoznaczna – co do zasady nie.
MF wskazało na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis zwalnia z CIT dochody podmiotów, których celem statutowym jest m.in. działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej – w części przeznaczonej właśnie na te cele. Cancer Fighters działa dokładnie w tym obszarze: pomaga dzieciom i młodym pacjentom onkologicznym w sfinansowaniu leczenia, rehabilitacji i codziennych potrzeb. Środki zebrane podczas akcji i wydatkowane zgodnie ze statutem są wolne od podatku CIT.
Zwolnienie nie jest jednak automatyczne i bezwarunkowe. Klucz tkwi w słowach „w części przeznaczonej na te cele” – fundacja musi wydać pieniądze zgodnie ze swoim statutem i celem zbiórki. Środki, które zostałyby przeznaczone na inne cele niż statutowe, mogłyby podlegać opodatkowaniu. W przypadku akcji Łatwoganga, gdzie cel był precyzyjnie określony i fundacja na bieżąco raportuje wydatki, podstawy do kwestionowania zwolnienia nie ma.
Wpłaciłeś pieniądze? Możesz odliczyć je od podatku
To jest część, o której mówi się mniej, a która dotyczy bezpośrednio setek tysięcy darczyńców. Cancer Fighters posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) – i to właśnie ten status otwiera darczyńcom drzwi do ulgi podatkowej.
Podatnik PIT może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz OPP do wysokości 6 proc. swojego dochodu w danym roku. Jeśli wpłaciłeś 1 000 zł podczas akcji Łatwoganga i Twój dochód wynosi 100 000 zł rocznie – możesz odliczyć całą tę kwotę. Efektywna oszczędność podatkowa zależy od Twojej stawki: przy 12-procentowym podatku to 120 zł mniej do zapłaty, przy 32-procentowym – 320 zł. Odliczenie wykazujesz w zeznaniu rocznym PIT za 2026 rok, wpisując kwotę darowizny w odpowiedniej rubryce i załączając dowód wpłaty.
Podatnik CIT (firma rozliczająca się podatkiem dochodowym od osób prawnych) może odliczyć darowizny na OPP do wysokości 10 proc. dochodu – wyższy limit niż dla osób fizycznych.
Warunkiem skorzystania z odliczenia jest przekazanie darowizny przelewem bankowym – nie gotówką. Wpłaty przez platformy zbiórkowe, które pozostawiają ślad transakcji i potwierdzenie odbiorcy, spełniają ten wymóg. Przy rozliczeniu PIT przydatne będzie potwierdzenie przelewu z wyraźnym tytułem i pełną nazwą fundacji jako odbiorcy. Jeśli wpłacałeś przez skarbonkę na stronie akcji – pobierz lub zachowaj potwierdzenie transakcji.
Łatwogang i 1 proc. – oddzielna sprawa
Warto odróżnić darowiznę od mechanizmu 1,5 proc. podatku – to dwie różne ścieżki wsparcia OPP, które często są mylone. Przekazanie 1,5 proc. podatku na Cancer Fighters w zeznaniu rocznym nie kosztuje podatnika nic ponad to, co i tak oddaje fiskusowi – to przekierowanie istniejącej daniny. Darowizna z akcji Łatwoganga to wydatek z własnej kieszeni, ale za to pomniejsza podstawę opodatkowania i faktycznie obniża kwotę podatku do zapłaty. Oba mechanizmy można stosować równocześnie.
Co z pieniędzmi dzieje się dalej?
Fundacja Cancer Fighters zapowiedziała transparentne raportowanie wydatków i uruchomiła specjalną stronę dissnaraka.cancerfighters.pl, na której na bieżąco informuje o kolejnych przeznaczonych środkach. Przed fundacją stoi wyzwanie, jakiego żadna polska fundacja nigdy wcześniej nie miała: wydać te pieniądze mądrze, transparentnie i pod publiczną kontrolą setek tysięcy darczyńców, którzy śledzą każdy ruch. Wyjaśnienie podatkowe od Ministerstwa Finansów daje darczyńcom pewność, że ich wpłata jest nie tylko moralnie słuszna, ale też prawnie korzystna – a całość zebranych środków trafi do chorych dzieci, nie do fiskusa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.