mObywatel z wielką nowością. Znalezienie dokumentów zajmie teraz sekundę
Koniec z uciążliwym przeklikiwaniem się przez dziesiątki zakładek w rządowej aplikacji. W mObywatelu debiutuje właśnie inteligentna wyszukiwarka, która ma diametralnie zmienić sposób, w jaki korzystamy z cyfrowych dokumentów i usług. Narzędzie, wdrażane stopniowo wraz z najnowszą aktualizacją, pozwoli błyskawicznie prześwietlić całą zawartość programu
W mObywatelu stale przybywa nowych funkcji, co dla wielu użytkowników stawało się powoli wyzwaniem nawigacyjnym. Twórcy aplikacji postanowili rozwiązać ten problem u samego profesjonalnego źródła, wprowadzając globalną wyszukiwarkę. Działa ona z poziomu dolnego menu aplikacji – po kliknięciu ikony „Szukaj” na ekranie pojawia się aktywny pasek, w który wystarczy wpisać interesującą nas frazę.
Jak działa nowa funkcja?
Co ważne, system nie wymaga od nas aptekarskiej precyzji. Nie musisz wpisywać pełnej, oficjalnej nazwy usługi – algorytm radzi sobie z pojedynczymi wyrazami.
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Intuicyjne podpowiedzi: Po wpisaniu np. hasła „PESEL”, aplikacja od razu wyświetli listę wszystkich powiązanych z nim elementów i dokumentów.
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Szybkie przekierowanie: Wystarczy kliknąć wybrany wynik, a mObywatel automatycznie przeniesie Cię do właściwej funkcji.
System podpowie, co jest na czasie
Nowy moduł to nie tylko suche pole tekstowe. Projektanci zadbali o to, by aplikacja uczyła się naszych nawyków i podpowiadała przydatne rozwiązania:
Wygoda i personalizacja: Bezpośrednio pod paskiem wyszukiwania znajdziesz sekcję z polecanymi nowościami oraz najpopularniejszymi usługami w urzędowym ekosystemie. Co więcej, narzędzie zapamiętuje Twoje ostatnie wybory. Jeśli regularnie zaglądasz do konkretnego dokumentu, wrócisz do niego jednym kliknięciem.
Jak zdobyć nową funkcję?
Aby sprawdzić, czy masz już dostęp do cyfrowego ułatwienia, musisz pobrać najnowszą wersję aplikacji ze sklepu Google Play lub App Store. Pamiętaj jednak o cierpliwości – Ministerstwo Cyfryzacji wdraża to rozwiązanie etapami. Jeśli po aktualizacji nie widzisz jeszcze nowej ikony na dolnym pasku, oznacza to, że funkcja trafi na Twój smartfon w przeciągu najbliższych dni.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.