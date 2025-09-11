Moc promocji w Showroomie Lenovo i Motorola z okazji nowego roku szkolnego! Odbierz 15% zniżki na zakupy lub dodatkową ochronę tabletu w gratisie
Artykuł sponsorowany przy współpracy z Lenovo.
Zbliżający się rok szkolny to idealny moment, aby zaopatrzyć się w nowy tablet, który będzie nieocenioną pomocą w nauce i centrum rodzinnej rozrywki po odrobieniu pracy domowej. Lenovo przygotowało aż dwie wyjątkowe promocje, które pomogą uczniom i ich rodzicom skompletować technologiczną wyprawkę. Do piątku 13 września można otrzymać 15% zniżki na zakupy w warszawskim Showroomie Lenovo i Motorola, a do końca bieżącego roku przy zakupie dowolnego tabletu każdy klient otrzyma usługę Accidental Damage Protection One na dwa lata za darmo. Sprawdź, jak skorzystać z ofert i poznaj tablety idealne do nauki i rozrywki.
Dwie promocje, podwójna korzyść
Lenovo postanowiło odpowiedzieć na potrzeby uczniów przygotowujących się do nowego roku szkolnego, wprowadzając dwie atrakcyjne promocje. Z obu można skorzystać w warszawskim Showroomie Lenovo i Motorola, gdzie każdy ma możliwość przetestowania wszystkich modeli, a dostosowane do indywidualnych potrzeb urządzenie pomoże wybrać wysoko wykwalifikowana i fachowa obsługa.
Pokaż świadectwo i odbierz 15% zniżki
Każdy uczeń, który do piątku 13 września odwiedzi Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie (plac Powstańców Warszawy 9, wejście od ul. Świętokrzyskiej) i pochwali się swoim świadectwem szkolnym za rok 2024/2025, otrzyma 15% zniżki na całe portfolio marek Lenovo i Motorola przy zakupie powyżej 1000 zł. Co ważne, promocja obowiązuje niezależnie od uzyskanej średniej ocen – liczy się samo świadectwo! Regulamin promocji dostępny jest na stronie producenta.
Kup tablet i zyskaj dodatkową ochronę
Dzięki drugiej promocji będziesz mógł cieszyć się nowym tabletem z dodatkową ochroną w zestawie. Przy zakupie dowolnego modelu w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie otrzymasz bowiem usługę Accidental Damage Protection One na dwa lata w gratisie. W przypadku zalania, upadku, uderzenia lub uszkodzenia obudowy czy ekranu LCD urządzenia, a także uszkodzenia na skutek przepięcia elektrycznego będziesz mógł liczyć na jednorazową, bezpłatną naprawę lub wymianę tabletu. Okres ochronny trwa 2 lata i liczony jest od daty pierwszej aktywacji usługi przy zakupie.
Pięć tabletów Lenovo idealnych do nauki i rozrywki
W ramach pierwszej promocji dostępne jest całe szerokie portfolio Lenovo i Motorola, natomiast dodatkową ochronę można odebrać przy zakupie dowolnego tabletu z oferty Showroomu Lenovo i Motorola. Przedstawiamy pięć propozycji, które sprawdzą się zarówno podczas nauki, jak i w czasie wolnym.
Lenovo Yoga Tab Plus – mobilne centrum pracy z AI
Lenovo Yoga Tab Plus to tablet stworzony z myślą o wymagających użytkownikach. Procesor Snapdragon® 8 Gen 3, inteligentne funkcje AI Lenovo Now, pamięć 16 GB RAM i ultraszybki dysk UFS 4.0 zapewniają płynną pracę. System audio Harman Kardon z Dolby Atmos, 12,7-calowy ekran, rysik, klawiatura i rozbudowane opcje multitaskingu zamieniają urządzenie w mobilne centrum pracy i rozrywki.
Lenovo Idea Tab Pro – perfekcyjny obraz i dźwięk JBL
Lenovo Idea Tab Pro to tablet, który łączy w sobie doskonały obraz i dźwięk. Został wyposażony w imponujący 12,7-calowy wyświetlacz 3K i cztery głośniki JBL, które zapewniają bogate, przestrzenne brzmienie. Do tabletu dołączony jest Lenovo Tab Pen Plus, który wraz z wytrzymałą baterią sprawiają, że jest to idealne urządzenie do nauki.
Lenovo Idea Tab – elegancja i wszechstronność
Lenovo Idea Tab to elegancki i lekki tablet z 11-calowym ekranem IPS 2560 × 1600. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM i Android 15 zapewniają płynną pracę. Cztery głośniki Dolby Atmos®, kamery 5 MP i 8 MP, rysik Lenovo Tab Pen oraz bateria 7040 mAh czynią go wszechstronnym narzędziem do pracy, nauki i rozrywki.
Lenovo Tab Plus – kinowe brzmienie w Twoich rękach
Lenovo Tab Plus to propozycja dla miłośników kinowego brzmienia. Osiem głośników JBL Hi-Fi z Dolby Atmos® tworzy głęboki, przestrzenny dźwięk, a 11,5-calowy ekran 2K z odświeżaniem 90 Hz i certyfikatem TÜV chroni wzrok. Procesor MediaTek Helio G99, 8 GB RAM i bateria 8600 mAh zapewniają wysoką wydajność i aż do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu.
Lenovo Tab M11 – rodzinne centrum rozrywki
Lenovo Tab M11 to wszechstronne urządzenie z dużym ekranem, mocnymi podzespołami i eleganckim designem. Doskonale sprawdzi się w nauce, a po lekcjach – jako centrum rodzinnej rozrywki nawet przez 10h nieprzerwanej pracy dzięki wytrzymałej baterii o pojemności 7040 mAh. Dołączany do zestawu rysik Lenovo Tab Pen ułatwi tworzenie notatek i pozwoli na pełne rozwinięcie swojej kreatywności.
Nie tylko tablety – w Showroomie czeka więcej
Warto wspomnieć, że zniżka 15% w warszawskim Showroomie obejmuje całe portfolio produktów Lenovo i Motorola. Oprócz tabletów można tam znaleźć również laptopy idealne do nauki i pracy, jak choćby Lenovo Yoga 7 2-in-1 – wszechstronny laptop konwertowalny z procesorem Intel Core Ultra 5, 14-calowym wyświetlaczem OLED i wagą zaledwie 1,38 kg. Dla młodych graczy przygotowano z kolei Lenovo LOQ 15IRX10 – gamingowy laptop z procesorem Intel Core i5-13450HX, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060 i ekranem 144 Hz.
Nie przegap okazji!
Promocje Lenovo to doskonała okazja, aby rozpocząć nowy rok szkolny z odpowiednim wsparciem technologicznym. W warszawskim Showroomie Lenovo i Motorola czekają na ciebie wyjątkowe oferty i eksperci, którzy pomogą wybrać idealnie dopasowany sprzęt.
Pamiętaj o terminach:
- Zniżka 15% ze świadectwem: do 13 września 2025
- Dodatkowa ochrona ADP: do 31 grudnia 2025.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.