Mocne słowa Polski w ONZ. Sikorski ostrzegł Rosję i nie zostawił złudzeń

22 września 2025 17:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Podczas posiedzenia ONZ padły wyjątkowo ostre słowa ze strony Polski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jednoznacznie zwrócił się do Rosji, podkreślając, że jeśli kolejna rakieta lub rosyjski statek powietrzny zostaną zestrzelone, Moskwa nie powinna liczyć na żadne skargi czy współczucie na forum międzynarodowym.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jasny sygnał dla Kremla

Sikorski zaznaczył, że Polska i jej sojusznicy nie będą bezczynnie patrzeć na działania Rosji. Słowa te zostały odebrane jako wyraźne ostrzeżenie, że każde naruszenie przestrzeni powietrznej spotka się ze stanowczą reakcją.

Reakcje w ONZ

Wystąpienie polskiego ministra wywołało poruszenie. Komentatorzy podkreślają, że to jedna z najbardziej bezpośrednich wypowiedzi ze strony Polski wobec Rosji w ostatnich miesiącach. Ma ona na celu nie tylko obronę granic, ale także wysłanie sygnału, że Zachód nie cofnie się przed zdecydowanymi działaniami.

Co to oznacza dla czytelników?

To kolejny dowód na to, że sytuacja w regionie pozostaje napięta, a każde kolejne naruszenie może prowadzić do eskalacji. Polska dyplomacja jasno komunikuje, że bezpieczeństwo kraju i sojuszników będzie bronione wszystkimi dostępnymi środkami.

