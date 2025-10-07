Mocne wejście Xiaomi do Westfield Arkadia. Tłumy fanów, gigantyczne promocje i elektryczny samochód
Artykuł sponsorowany przy współpracy z Xiaomi.
Gigantyczne kolejki, przecenione smartbandy za 9 złotych i elektryczny Xiaomi SU7 Max. Xiaomi otworzyło drugi sklep w Warszawie i przyciągnęło prawdziwe tłumy fanów marki. To trzeci taki autoryzowany sklep w całej Europie Centralnej i krajach nordyckich.
Fani marki ustawili się w kolejce już od rana
4 października o godzinie 10:30 w Westfield Arkadia przy ulicy Jana Pawła II 82 oficjalnie otwarto nowy Xiaomi Store. Zainteresowanie przerosło oczekiwania – przed sklepem ustawiły się długie kolejki fanów marki, którzy chcieli skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych na otwarcie. Tłumy świadczą o tym, jak silną pozycję Xiaomi ma wśród polskich konsumentów.
Nowy punkt sprzedaży znajduje się na poziomie 0 centrum handlowego i oferuje pełne portfolio produktów producenta. W sklepie można przetestować i kupić nie tylko najnowsze smartfony, ale także urządzenia z ekosystemu AIoT – smartwatche, inteligentne oczyszczacze powietrza, odkurzacze, hulajnogi elektryczne i dziesiątki innych akcesoriów.
Smartband za 9 złotych? Pierwsze 50 osób mogło go kupić
Najbardziej spektakularną promocją była oferta dla pierwszych 50 klientów, którzy zjawili się na otwarciu. Mogli oni zakupić Xiaomi Smart Band 10 za zaledwie 9 złotych, podczas gdy jego regularna cena wynosi 209 złotych. To właśnie ta oferta przyciągnęła największe kolejki przed otwarciem sklepu.
Firma przygotowała również prezenty dla osób robiących większe zakupy. Po przekroczeniu kwoty 500 złotych klienci mogli odebrać Xiaomi Smart Camera C200 o wartości 149 złotych, po wydaniu ponad 1000 złotych – frytkownicę beztłuszczową Xiaomi Air Fryer Essential 6L wartą 239 złotych, a po przekroczeniu 2000 złotych – odkurzacz Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite o wartości 399 złotych.
Polska kluczowym rynkiem dla Xiaomi
Podczas uroczystości otwarcia głos zabrała Oktawia Rączy, PR Manager w Xiaomi Poland. „Drodzy Fani i Przyjaciele Xiaomi. Jest mi niezmiernie miło powitać was tutaj w Westfield Arkadia na otwarciu Xiaomi Store. To dla nas niezwykle ważny moment, ponieważ otwieramy drugi w Polsce, a dopiero trzeci w Europie Centralnej i krajach nordyckich autoryzowany Xiaomi Store. Dla nas to nie jest tylko sklep. Dla nas to jest miejsce, w którym Xiaomi tętni życiem i tutaj jest nasze serce” – mówiła managerka podczas przemówienia otwarcia.
Przedstawicielka marki podkreśliła znaczenie polskiego rynku dla firmy. „Polska ma niezwykle ważne miejsce na globalnej mapie Xiaomi, ponieważ jesteśmy kluczowym krajem w tym regionie. To, co tutaj robimy, zarówno na poziomie wyników sprzedaży, to jaką społeczność budujemy z wami, to co wam dostarczamy, jest tym co chcemy robić w każdym kraju w naszym regionie” – dodała podczas wystąpienia.
Wstęgę nowego sklepu przecięli wspólnie Tony Liu, General Manager Xiaomi Central, Eastern & Nordics, Alex Deng, Country Manager Xiaomi Poland oraz Oktawia Rączy, PR Manager Xiaomi Poland.
Elektryczny samochód przed sklepem budził sensację
Dodatkową atrakcją otwarcia była prezentacja samochodu elektrycznego Xiaomi SU7 Max. To pierwszy pokaz tego modelu w Polsce. Pojazd wystawiony został w centralnym punkcie Westfield Arkadia, zaraz przy głównym wejściu i przyciągał uwagę przechodniów. Jego prezentacja pokazała jak daleko firma posunęła się w rozwijaniu swojego ekosystemu produktów – od smartfonów po samochody elektryczne.
Xiaomi konsekwentnie buduje swoją obecność w Polsce od 9 lat. Firma stawia na dostarczanie flagowych produktów w atrakcyjnych cenach, co widać po reakcji klientów na otwarcie nowego salonu.
Otwarcie drugiego Xiaomi Store w Warszawie oznacza łatwiejszy dostęp do produktów marki i możliwość przetestowania urządzeń przed zakupem. Możesz sprawdzić, jak leży w dłoni, jak działa interfejs i porównać modele na żywo. Poza tym to ogromne wsparcie dla użytkowników, gdzie wszystkie sprawy załatwi się podczas jednej wizyty.
