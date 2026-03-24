Mogą wejść do Twojego mieszkania lub wejdą z policją. Kiedy masz obowiązek otworzyć drzwi?
Pukanie do drzwi z informacją „kontrola licznika” budzi w wielu osobach odruch nieufności. Część lokatorów nie wpuszcza nikogo z zasady, inni zastanawiają się, czy w ogóle mają taki obowiązek. Odpowiedź jest jednoznaczna: w określonych sytuacjach pracownik zakładu energetycznego, gazowni lub wodociągów ma ustawowe prawo wejść na teren prywatnej nieruchomości – a odmowa może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Przepisy są jednak precyzyjne i nakładają konkretne warunki, których przedstawiciel dostawcy musi przestrzegać, zanim przekroczy próg mieszkania.
Trzy ustawy, trzy rodzaje dostępu
Uprawnienia do wejścia na teren prywatnej nieruchomości regulują osobne przepisy dla każdego rodzaju medium. W przypadku energii elektrycznej i gazu podstawę stanowi art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026 r. poz. 43 t.j.), który wprost daje zakładom energetycznym i gazowniczym prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia pomiarowe.
Dla wodociągów analogiczną podstawę tworzy art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747). Przepis ten precyzuje, że przedstawiciele przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w ściśle określonych celach: przeprowadzenia kontroli urządzeń pomiarowych i wodomierzy, odczytu wskazań, badań i pomiarów, usunięcia awarii, a także odcięcia przyłącza wodociągowego w razie stwierdzenia nielegalnego poboru lub zadłużenia.
Szczegółowe zasady postępowania podczas kontroli liczników energii elektrycznej określa dodatkowo rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne, a kwestię legalizacji urządzeń pomiarowych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Łącznie te akty tworzą kompletny system określający, kto może wejść, kiedy, w jakim składzie i po co.
Legitimacja i upoważnienie – dwa dokumenty, które musi pokazać każdy kontroler
Zanim pracownik zakładu przekroczy próg, musi okazać 2 dokumenty: legitymację służbową ze zdjęciem oraz pisemne upoważnienie wydane przez właściwy organ przedsiębiorstwa. Samo hasło „kontrola z zakładu” nie wystarczy. Mieszkaniec ma pełne prawo dokładnie sprawdzić oba dokumenty przed wpuszczeniem kogokolwiek do środka. Jeśli na upoważnieniu widnieje numer kontaktowy do wystawcy, można zadzwonić i zweryfikować, czy dana osoba rzeczywiście jest pracownikiem firmy i ma zlecenie przeprowadzenia wizyty pod konkretnym adresem.
Kontrola w lokalu mieszkalnym może się odbywać wyłącznie od godziny 7:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – tak wynika z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 7 stycznia 2008 r. Co ważne, w przypadku kontroli licznika energii elektrycznej muszą przybyć co najmniej 2 osoby. Jedna osoba nie może samodzielnie przeprowadzić kontroli – i choć przepisy nie wskazują wprost, co zrobić, gdy pojawi się sam kontroler, brak drugiej osoby stanowi uchybienie proceduralne, które można zakwestionować.
Kontrolerzy mają prawo wglądu do dokumentów i materiałów związanych z przeprowadzaną kontrolą. Mogą dokonywać oględzin i prób układów pomiarowych, wykonywać niezbędne naprawy urządzeń będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego, a także przeprowadzać badania pomiarowe. Odbiorca jest zobowiązany zapewnić dostęp do urządzenia pomiarowego i udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące kontroli.
Wymiana liczników – do 2030 roku monter zapuka do każdego
Oprócz rutynowych kontroli, miliony Polaków w najbliższych latach odwiedzi monter z konkretnym zleceniem: wymianą licznika na urządzenie z funkcją zdalnego odczytu. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 maja 2021 r., która wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę 2019/944. Do końca 2028 roku operatorzy systemów dystrybucyjnych muszą wymienić co najmniej 80 proc. liczników na urządzenia zdalnego odczytu, a docelowy termin pełnego wdrożenia to połowa 2031 roku.
Licznik energii elektrycznej nie jest własnością odbiorcy – to urządzenie operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), który ma ustawowe prawo wejść na teren nieruchomości w celu jego wymiany lub kontroli. Koszt zakupu nowego licznika, jego instalacji i uruchomienia ponosi operator – nie mieszkaniec. Standardowa wymiana trwa od 20 do 40 minut i wymaga krótkotrwałego wyłączenia zasilania w lokalu. Po zakończeniu pracy monter zakłada plomby i sporządza protokół zawierający stany starego i nowego licznika – ten dokument warto zachować.
Operatorzy informują o planowanych wizytach z wyprzedzeniem: przez plakaty w częściach wspólnych budynków, wiadomości SMS lub pisma. Jeśli licznik znajduje się w ogólnodostępnym miejscu – na klatce schodowej, w skrzynce przy ogrodzeniu lub w piwnicy budynku wielorodzinnego – monter ma prawo wymienić go bez obecności mieszkańca i bez wcześniejszego umawiania terminu.
Analogiczny obowiązek wymiany na urządzenia z zdalnym odczytem dotyczy wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach wielolokalowych. Zgodnie z art. 45a ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, zarządcy i właściciele budynków wielolokalowych mają czas do 1 stycznia 2027 roku na wymianę urządzeń zamontowanych przed 21 maja 2021 r. na modele z funkcją zdalnego odczytu – o ile jest to technicznie wykonalne i ekonomicznie uzasadnione.
Podejrzenie kradzieży – wtedy przepisy dają jeszcze więcej
Gdy zakład energetyczny, gazownia lub wodociągi mają podstawy, by sądzić, że dochodzi do nielegalnego poboru, uprawnienia do kontroli znacznie się rozszerzają. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 Prawa energetycznego, przedstawiciele dostawcy mają prawo zbierać i zabezpieczać dowody naruszenia przez odbiorcę warunków używania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz warunków umowy. W razie odmowy wpuszczenia kontrolerów operator może zwrócić się o pomoc do Policji, a sprawa może trafić do organów ścigania jako podejrzenie przestępstwa.
Nielegalny pobór energii elektrycznej to przestępstwo przeciwko mieniu zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – tak wynika z art. 278 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553). W przypadku mniejszej wagi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Niezależnie od odpowiedzialności karnej, na podstawie art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego, zakład energetyczny może obciążyć sprawcę opłatą w wysokości pięciokrotności stawek taryfowych za stwierdzone nielegalne pobieranie energii – albo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
W przypadku gazu sprawa jest podobna: nielegalny pobór paliwa gazowego jest w orzecznictwie sądowym traktowany jako przestępstwo z art. 278 Kodeksu karnego, a Polska Spółka Gazownictwa stosuje własne taryfy karnych opłat. Nielegalne pobieranie wody reguluje z kolei ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu – art. 8 przewiduje w takim przypadku prawo do natychmiastowego odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
Warto pamiętać, że wodociągi mają szczególną pozycję, gdy chodzi o egzekwowanie dostępu. Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, odmowa dostępu do nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli urządzeń pomiarowych jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5000 zł. W razie trudności z uzyskaniem wstępu na posesję, kontrolerzy mogą korzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji.
Co grozi za blokowanie dostępu do licznika
Uporczywa odmowa wpuszczenia montera niesie konkretne ryzyko – i to niezależnie od tego, czy dochodzi do jakichkolwiek nieprawidłowości. Pierwszym krokiem operatora jest zazwyczaj przejście na rozliczenia szacunkowe – bez sprawnego lub odczytanego licznika dostawca oblicza należność na podstawie historii zużycia lub norm, co w praktyce oznacza wyższe rachunki niż przy rzeczywistym rozliczeniu.
Jeśli odmowa jest powtarzalna, operator może uznać ją za naruszenie warunków umowy o dostarczanie energii i wstrzymać dostawy. Przywrócenie zasilania wiąże się z dodatkowymi kosztami i koniecznością zapewnienia dostępu do urządzenia pomiarowego. W skrajnych przypadkach – zwłaszcza gdy dostawca podejrzewa nielegalne podłączenie – sprawa trafia do sądu, który może nakazać udostępnienie lokalu. Koszty postępowania i ewentualnej egzekucji komorniczej ponosi właściciel nieruchomości.
Osobną kwestią jest legalizacja urządzeń pomiarowych. Wodomierze muszą przechodzić ponowną legalizację co 5 lat. Urządzenie z cechą M20 (zamontowane lub legalizowane w 2020 r.) straciło ważność 1 grudnia 2025 r. – po tej dacie jego wskazania nie mogą być podstawą rozliczeń. Za terminową legalizację odpowiada właściciel instalacji lub zarządca budynku, co wynika z art. 8k ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63, poz. 636). Brak ważnej legalizacji oznacza ryzyko zakwestionowania całości rozliczeń za wodę w danym okresie.
Prawdziwy monter vs oszust – jak ich odróżnić
W ostatnich latach dochodzi do coraz częstszych przypadków oszustów podszywających się pod pracowników firm energetycznych lub instytucji kontrolnych. Urząd Regulacji Energetyki ostrzegał przed osobami, które podawały się za przedstawicieli fikcyjnej „Agencji Kontroli Sieci Przesyłowych”. Cel takich wizyt bywa różny – wyłudzenie danych osobowych, danych bankowych lub bezpośredni rabunek po wejściu do mieszkania.
Prawdziwy monter lub kontroler nigdy: nie żąda gotówki ani danych do przelewu na miejscu, nie prosi o kod PIN do karty, nie wywiera presji czasowej w stylu „musi pan/pani teraz podpisać umowę”. Prawdziwy pracownik przedsiębiorstwa energetycznego, gazowni lub wodociągów zawsze ma przy sobie legitymację służbową ze zdjęciem i pisemne upoważnienie ze wskazaniem konkretnej firmy, nazwiska wystawiającego i zakresu czynności. Każdą wizytę można zweryfikować, dzwoniąc na oficjalną infolinię dostawcy – numer jest dostępny na fakturze lub na stronie internetowej operatora.
Ważna kwestia proceduralna: kontrola licznika prądu nie może odbywać się w składzie jednoosobowym. Jeśli do drzwi zapuka jedna osoba powołując się na uprawnienia zakładu energetycznego do kontroli licznika elektrycznego, jest to niezgodne z § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r., który wymaga zespołu co najmniej 2 kontrolerów. Jeden pracownik może natomiast samodzielnie przyjść w celu np. wymiany wodomierza, jeśli taka jest procedura danego przedsiębiorstwa.
Prawa lokatora w trakcie kontroli
Udostępnienie dostępu do urządzenia pomiarowego to obowiązek – ale nie oznacza to, że kontroler może zachowywać się w lokalu jak u siebie. Kontrola ma dotyczyć wyłącznie urządzeń pomiarowych i dokumentów związanych z ich eksploatacją. Kontrolerzy nie mają prawa przeszukiwać innych pomieszczeń ani żądać okazania dokumentów niemających związku z kontrolą. Mieszkaniec ma prawo być obecny podczas całej kontroli lub wyznaczyć do tego pełnomocnika.
Po zakończeniu kontroli sporządza się protokół, który musi zawierać jej wyniki. Jeśli kontrolerzy stwierdzą nieprawidłowości, są zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym odbiorcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Protokół podpisują kontrolujący i odbiorca – lub w razie jego nieobecności – osoba przez niego upoważniona. Odmowa podpisania protokołu przez odbiorcę nie unieważnia kontroli, ale warto odnotować w protokole wszelkie zastrzeżenia co do sposobu jej przeprowadzenia.
Jeśli odbiorca uważa, że jego licznik działa nieprawidłowo, sam może zażądać jego sprawdzenia. Operator systemu dystrybucyjnego ma wówczas 14 dni na dokonanie kontroli, a na wniosek – wykonanie badania laboratoryjnego. Jeśli badanie wykaże nieprawidłowości, koszty ekspertyzy zwraca przedsiębiorstwo energetyczne i dokonuje korekty rozliczeń.
Co zrobić, gdy dostaniesz zawiadomienie o wizycie montera
Informacja o planowanej wymianie licznika lub kontroli urządzeń pomiarowych powinna dotrzeć z odpowiednim wyprzedzeniem – przez plakat na klatce, SMS lub pismo. Kilka kroków, które warto wykonać przed wizytą i podczas niej:
Zweryfikuj tożsamość. Przed otwarciem drzwi poproś o okazanie legitymacji i pisemnego upoważnienia. Sprawdź, czy pieczątka i nazwa firmy zgadzają się z Twoim dostawcą. W razie wątpliwości zadzwoń na infolinię operatora i potwierdź, że taka wizyta jest zaplanowana pod Twoim adresem.
Bądź obecny podczas całej kontroli. Masz do tego prawo. Jeśli nie możesz być w domu, wyznacz pełnomocnika – dorosłą osobę, która będzie mogła podpisać protokół.
Zachowaj protokół z wymiany licznika. Zawiera stany starego i nowego urządzenia – to kluczowy dokument w razie sporu o rozliczenie. Jeśli stan w protokole nie zgadza się ze stanem faktycznym, zgłoś reklamację do operatora niezwłocznie.
Sprawdź daty legalizacji wodomierzy. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą, zwróć uwagę na oznaczenie M na tarczy wodomierza. M20 oznacza utratę ważności z dniem 1 grudnia 2025 r. Urządzenia z oznaczeniem M21 lub nowszym są nadal ważne – legalizacja liczna jest od 1 grudnia roku naniesionego na przyrządzie.
Nie reaguj na presję. Prawdziwy kontroler nie wymaga natychmiastowej decyzji, nie sprzedaje umów i nie żąda zapłaty. Każde żądanie gotówki lub danych bankowych od osoby podającej się za montera to sygnał alarmowy – zamknij drzwi i zadzwoń na Policję pod numer 112.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.