Monterzy zapukają do milionów polskich drzwi. Odmowa wpuszczenia ich do domu grozi gigantyczną karą i odcięciem prądu
Myślałeś, że Twój dom to Twoja twierdza, do której nikt nie ma wstępu bez nakazu? W przypadku tej jednej grupy zawodowej, przepisy są bezlitosne. Rok 2026 to moment przyspieszenia największej operacji logistycznej w polskiej energetyce od dekad. Do 80% polskich domów mają trafić tzw. inteligentne liczniki prądu (LZO). Operatorzy ruszają w teren, a Ty nie masz wyboru – musisz ich wpuścić. Co więcej, nowe urządzenie, które zawiśnie na Twojej ścianie, będzie wiedziało o Twoim życiu więcej, niż myślisz. Czy to koniec prywatności we własnych czterech ścianach?
Wielu Polaków wciąż żyje w przekonaniu, że licznik prądu to tylko „kręcące się kółko” w metalowej skrzynce, do której raz na pół roku zagląda inkasent. Ta epoka właśnie się kończy. Zgodnie z znowelizowanym Prawem Energetycznym, Polska ma obowiązek wymienić tradycyjne liczniki na Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO). Cel? Do 2028 roku mają się one znaleźć u 80 proc. odbiorców, a rok 2026 to czas najbardziej intensywnych prac instalacyjnych.
Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to jedno: wizytę monterów. I tu pojawia się problem, bo w dobie oszustw „na wnuczka” czy „na policjanta”, boimy się otwierać drzwi obcym. Tymczasem zignorowanie tego pukania może nas słono kosztować.
To nie jest prośba. To obowiązek ustawowy
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), tacy jak PGE, Tauron, Enea czy Energa, mają ustawowe prawo wstępu na teren Twojej nieruchomości w celu wymiany urządzenia pomiarowego. Licznik nie jest Twoją własnością – należy do dostawcy energii. Ty jedynie udostępniasz miejsce na jego montaż.
Co się stanie, jeśli będziesz uporczywie unikać monterów lub odmówisz im wstępu?
Konsekwencje mogą być drastyczne:
- Wstrzymanie dostaw energii: Operator może uznać, że uniemożliwiasz kontrolę i konserwację sieci, co jest podstawą do odcięcia prądu.
- Kara finansowa za nielegalny pobór: Brak możliwości weryfikacji licznika może zostać zinterpretowany jako próba ukrycia nielegalnego poboru energii, co wiąże się z mandatami liczonymi w tysiącach złotych.
- Postępowanie sądowe: W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu, który nakaże udostępnienie lokalu, a kosztami sądowymi i komorniczymi zostaniesz obciążony Ty.
Szpieg na ścianie? Co „widzi” nowy licznik?
Największe kontrowersje budzi jednak nie sama wymiana, ale to, co nowe urządzenie potrafi. Tradycyjny licznik sumował zużycie. Inteligentny licznik robi to w czasie rzeczywistym i wysyła dane do centrali co 15 minut. Inkasent przestaje być potrzebny – system „widzi” Twoje zużycie online.
Eksperci od prywatności biją na alarm: analiza danych z LZO pozwala stworzyć tzw. profil energetyczny domownika. Na podstawie skoków zużycia prądu można z dużą dokładnością określić:
- Kiedy wstajesz i kiedy kładziesz się spać;
- Kiedy nie ma Cię w domu (idealna wiedza dla złodzieja, gdyby dane wyciekły);
- Jak często gotujesz i pierzesz;
- Jaki masz sprzęt RTV/AGD (stare lodówki mają inną sygnaturę energetyczną niż nowe).
Choć operatorzy zapewniają, że dane są szyfrowane i bezpieczne (jak w bankowości), wizja „Wielkiego Brata” w przedpokoju dla wielu Polaków jest przerażająca.
Pułapka „Taryf Dynamicznych”. Zapłacisz krocie za niedzielny obiad?
Wymiana liczników to wstęp do kolejnej rewolucji, która w pełni rozwinie skrzydła w 2026 roku. Mowa o taryfach dynamicznych. Posiadanie licznika LZO jest warunkiem koniecznym, by z nich korzystać (lub zostać na nie „wpuszczonym”).
Na czym to polega? Cena prądu nie będzie stała. Będzie zmieniać się co godzinę, w zależności od sytuacji na giełdzie energii.
* Scenariusz optymistyczny: Wietrzna noc, wiatraki produkują nadmiar prądu, cena spada – włączasz pralkę i płacisz grosze.
* Scenariusz pesymistyczny (i groźny): Bezchmurne, upalne popołudnie, wszyscy włączają klimatyzację, system jest przeciążony. Cena prądu szybuje w górę. Jeśli wtedy postanowisz upiec ciasto w elektrycznym piekarniku, zapłacisz za prąd jak za zboże.
Dla świadomego konsumenta to szansa na oszczędność. Dla nieświadomego emeryta, który włączy „farelkę” w godzinach szczytu – to prosta droga do bankructwa.
Co to oznacza dla Ciebie? (HCU – Jak przygotować się do wizyty?)
Nie daj się zaskoczyć i nie daj się oszukać
Skoro wymiana jest nieunikniona, musisz wiedzieć, jak przejść przez nią bezpiecznie i nie dać się naciągnąć oszustom, którzy z pewnością wykorzystają to zamieszanie. Oto Twoja tarcza ochronna:
1. Wymiana jest CAŁKOWICIE DARMOWA
To najważniejsza informacja. Prawdziwy monter od operatora (PGE, Tauron itd.) nigdy nie zażąda od Ciebie ani grosza. Nie ma żadnych „opłat manipulacyjnych”, „kosztów aktywacji” czy „kaucji za urządzenie”. Jeśli ktoś chce od Ciebie pieniądze za wymianę licznika – dzwon na policję. To oszust.
2. Żądaj legitymacji
Każdy monter musi posiadać identyfikator ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem i numerem upoważnienia. Zanim wpuścisz go do domu, sprawdź ten dokument. Masz prawo zadzwonić na infolinię swojego dostawcy prądu i potwierdzić, czy taki pracownik został skierowany w Twój rejon.
3. Obecność domownika jest konieczna (zazwyczaj)
Jeśli licznik znajduje się wewnątrz mieszkania (np. w przedpokoju), Twoja obecność jest niezbędna. Jeśli licznik jest na klatce schodowej lub w granicy działki (skrzynka zewnętrzna) – wymiana może odbyć się bez Twojej wiedzy, a Ty znajdziesz w skrzynce na listy jedynie protokół wymiany i nowe plomby.
4. Zrób zdjęcie starego licznika
Zanim monter zdejmie stare urządzenie, zrób mu wyraźne zdjęcie, na którym widać stan licznika (ostatni odczyt). To Twoje ubezpieczenie. Zdarzają się błędy w systemach billingowych i nagle możesz dostać fakturę wyrównawczą na tysiące złotych. Zdjęcie będzie dowodem, ile prądu faktycznie zużyłeś do dnia wymiany.
Rok 2026 w energetyce to czas pożegnania z analogową przeszłością. „Inteligentny dom” staje się faktem, czy tego chcemy, czy nie. Kluczem jest, by ta inteligencja służyła naszym portfelom, a nie drenowała je przez niewiedzę o nowych zasadach gry.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.