Motocykliści przejadą przez Warszawę. Będą czasowe utrudnienia ruchu, również w szczycie

13 sierpnia 2026 13:07 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

W piątek wieczorem i w sobotę rano, 14-15 sierpnia, przez Warszawę przejadą uczestnicy XXVI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Czasowe utrudnienia w ruchu będą na ulicach: Żoliborza, Śródmieścia, Mokotowa i Wilanowa.

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Zdjęcie wykonano 1 sierpnia 2024 roku podczas oddania hołdu Powstańcom w rocznicę Powstania Warszawskiego.
Zdjęcie wykonano 1 sierpnia 2024 roku podczas oddania hołdu Powstańcom w rocznicę Powstania Warszawskiego. | Fot. Fotokon / Shutterstock.

W piątek, 14 sierpnia, o godzinie 18:00 motocykliści ruszą z Cytadeli Warszawskiej na przejazd ulicami: Dymińską, Krajewskiego, Zajączka, Mickiewicza, Andersa, przez Plac Bankowy, Elektoralną, Aleją Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleją Niepodległości, Trasą Łazienkowską, Waryńskiego, Goworka, Spacerową, Belwederską, Jana III Sobieskiego, Aleją Wilanowską, Przyczółkową, Drewny, Przekorną i Opieńki do Parku Kultury w Powsinie. Przejazd może potrwać do godziny 19:00.

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Następnego dnia, o godzinie 8:30, motocykliści wyruszą w dalszą drogę sprzed Świątyni Opatrzności Bożej. Przejadą ulicami: Hlonda, Aleją Rzeczypospolitej, Branickiego, Płaskowickiej, Gandhi do trasy S2 i dalej do granicy miasta.

Policjanci zabezpieczający przejazd będą czasowo wstrzymywali ruch na ulicach i skrzyżowaniach, przez które będzie jechała kolumna motocykli.

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