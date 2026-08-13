Motocykliści przejadą przez Warszawę. Będą czasowe utrudnienia ruchu, również w szczycie
W piątek wieczorem i w sobotę rano, 14-15 sierpnia, przez Warszawę przejadą uczestnicy XXVI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Czasowe utrudnienia w ruchu będą na ulicach: Żoliborza, Śródmieścia, Mokotowa i Wilanowa.
W piątek, 14 sierpnia, o godzinie 18:00 motocykliści ruszą z Cytadeli Warszawskiej na przejazd ulicami: Dymińską, Krajewskiego, Zajączka, Mickiewicza, Andersa, przez Plac Bankowy, Elektoralną, Aleją Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleją Niepodległości, Trasą Łazienkowską, Waryńskiego, Goworka, Spacerową, Belwederską, Jana III Sobieskiego, Aleją Wilanowską, Przyczółkową, Drewny, Przekorną i Opieńki do Parku Kultury w Powsinie. Przejazd może potrwać do godziny 19:00.
Następnego dnia, o godzinie 8:30, motocykliści wyruszą w dalszą drogę sprzed Świątyni Opatrzności Bożej. Przejadą ulicami: Hlonda, Aleją Rzeczypospolitej, Branickiego, Płaskowickiej, Gandhi do trasy S2 i dalej do granicy miasta.
Policjanci zabezpieczający przejazd będą czasowo wstrzymywali ruch na ulicach i skrzyżowaniach, przez które będzie jechała kolumna motocykli.
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