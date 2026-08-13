Biedronka odpala promocję 4+4 gratis. Klienci mogą zgarnąć połowę produktów za darmo
To może być jedna z najmocniejszych promocji na artykuły szkolne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Biedronka uruchomiła akcję 4+4 gratis. Przy zakupie 8 produktów objętych promocją klient zapłaci tylko za 4 droższe, a 4 najtańsze otrzyma gratis. Oferta obowiązuje bardzo krótko, tylko 13 i 14 sierpnia 2026 roku.
Promocja obejmuje szeroki zestaw produktów potrzebnych uczniom. Są wśród nich artykuły piśmiennicze, plastyczne i papiernicze, a także piórniki, plecaki, worki oraz książki. To oznacza, że przy odpowiednim zaplanowaniu zakupów można jednorazowo skompletować sporą część szkolnej wyprawki.
4+4 gratis w Biedronce. Tak działa promocja
Zasada jest prosta. Klient wybiera 8 produktów promocyjnych podczas jednej transakcji. Następnie rabat odpowiadający wartości 4 najtańszych produktów zostaje rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane towary.
W praktyce oznacza to mechanizm 4+4 gratis. Aby skorzystać z oferty, trzeba jednak podczas zakupów użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Promocja trwa zaledwie 2 dni, od czwartku 13 sierpnia do piątku 14 sierpnia. :
Plecaki, piórniki, książki i artykuły szkolne w jednej akcji
Lista kategorii objętych promocją jest szeroka. Biedronka wskazuje:
artykuły piśmiennicze, artykuły plastyczne, artykuły papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki, worki oraz książki. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Termin akcji nie jest przypadkowy. Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostaje coraz mniej czasu, a wiele rodzin właśnie w drugiej połowie sierpnia zaczyna kompletować zeszyty, przybory do pisania, plecaki i pozostałe wyposażenie.
Sama sieć prowadzi w tym roku dużą kampanię związaną z powrotem do szkoły. W aktualnej ofercie Biedronki znajdują się między innymi zeszyty, długopisy, zakreślacze, artykuły geometryczne, przybory plastyczne, piórniki i plecaki.
Nie wszystko dostaniemy 4+4 gratis. Jest lista wyłączeń
Przed wrzuceniem produktów do koszyka trzeba zwrócić uwagę na istotny szczegół. Promocja nie obejmuje całego asortymentu szkolnego dostępnego w sklepach.
Z akcji wyłączone są produkty marek Vans, Adidas i Dafi, a ponadto papier ksero, meble i lampki szkolne, bidony, lunch boxy oraz elektronika. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Warto więc zwracać uwagę na oznaczenia przy konkretnych produktach i przed zapłatą sprawdzić, czy wszystkie wybrane towary rzeczywiście uczestniczą w akcji.
Jest również dzienny limit zakupów
Biedronka wprowadziła limit, który ma znaczenie przede wszystkim dla osób planujących naprawdę duże zakupy.
Dzienny limit wynosi 32 produkty, czyli maksymalnie 16 najtańszych produktów gratis na jedną kartę Moja Biedronka. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Oznacza to możliwość kilkukrotnego wykorzystania mechanizmu promocji, ale wyłącznie w granicach określonego przez sieć limitu.
Można sporo zaoszczędzić, ale trzeba dobrze dobrać produkty
W promocjach typu 4+4 szczególnie istotna jest wartość produktów znajdujących się w jednej grupie zakupowej. Gratis obejmuje bowiem najtańsze towary.
Jeżeli przykładowo do koszyka trafią 4 droższe produkty oraz 4 bardzo tanie drobiazgi, to właśnie te najtańsze zostaną objęte mechanizmem gratisowym. Dlatego przed podejściem do kasy opłaca się policzyć wartość wybranych artykułów.
Największy efekt finansowy można uzyskać wtedy, gdy ceny 8 kupowanych produktów są do siebie zbliżone. Nie oznacza to oczywiście, że należy kupować rzeczy niepotrzebne wyłącznie po to, aby wykorzystać promocję.
Biedronka mocno walczy o klientów przed rozpoczęciem szkoły
Promocja 4+4 wpisuje się w większą akcję sieci skierowaną do rodzin kompletujących wyprawki.
Biedronka informowała wcześniej, że tegoroczna odsłona programu Biedronkowy Dobry Start potrwa od 20 lipca do 19 września 2026 roku. Sieć przygotowała szeroką ofertę produktów szkolnych, od podstawowych artykułów papierniczych po plecaki i wyposażenie potrzebne uczniom.
Skala zainteresowania takimi ofertami jest duża. Według danych przekazanych przez sieć w poprzedniej edycji kampanii z oferty Biedronkowego Dobrego Startu skorzystało 4,6 mln klientów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli i tak planujesz zakup wyprawki szkolnej, 13 i 14 sierpnia warto szczególnie dokładnie porównać ceny i przygotować listę potrzebnych produktów przed wejściem do Biedronki.
Najważniejsza zasada brzmi: wybieramy 8 produktów objętych akcją, a wartość 4 najtańszych zostanie uwzględniona w rabacie. Konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Trzeba również pamiętać o wyłączeniach. Promocja nie obejmuje między innymi produktów Vans, Adidas i Dafi, papieru ksero, mebli i lampek szkolnych, bidonów, lunch boxów oraz elektroniki.
Akcja kończy się już 14 sierpnia. Jeśli więc przed rozpoczęciem roku szkolnego potrzebujemy plecaka, piórnika, książek, artykułów papierniczych, piśmienniczych lub plastycznych, właśnie te 2 dni mogą być okazją do skompletowania większej części wyprawki w ramach jednej promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.