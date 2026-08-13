Gigantyczna promocja w Biedronce. Sklep rozdaje vouchery na kolejne zakupy
Biedronka rusza z kolejną akcją, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy. Klienci, którzy spełnią warunki promocji, otrzymają voucher o wartości 50 zł do wykorzystania podczas kolejnej wizyty w sklepie. Akcja trwa tylko przez 2 dni, 13 i 14 sierpnia.
Promocja została skonstruowana w prosty sposób: trzeba zrobić jednorazowe zakupy za odpowiednio wysoką kwotę. Voucher nie obniży jednak rachunku od razu. Sieć pozwoli wykorzystać go w późniejszym terminie.
Biedronka daje 50 zł na kolejne zakupy
Z informacji przedstawionych przez Biedronkę wynika, że promocja obowiązuje od 13 do 14 sierpnia 2026 roku.
Klient musi podczas jednej transakcji zrobić zakupy za minimum 349 zł. Po spełnieniu warunków akcji otrzyma voucher o wartości 50 zł.
To oznacza, że promocja może być szczególnie atrakcyjna dla osób robiących większe zakupy dla całej rodziny albo uzupełniających domowe zapasy.
Jest ważny warunek. Jedna transakcja i jeden voucher
Na grafice promocyjnej sieć zaznacza, że akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Nie wystarczy więc zrobić kilku mniejszych zakupów, których łączna wartość przekroczy 349 zł.
Zakupy kwalifikujące do otrzymania vouchera trzeba zrobić w ramach jednej transakcji.
Biedronka wskazuje również limit: 1 voucher na transakcję. Samo wielokrotne przekroczenie progu 349 zł podczas jednych zakupów nie oznacza zatem automatycznie otrzymania kilku kuponów.
50 zł nie wydasz od razu
To jeden z najważniejszych szczegółów całej promocji. Voucher otrzymany 13 lub 14 sierpnia będzie można wykorzystać dopiero w dniach 17, 18 lub 19 sierpnia.
Sieć wskazuje ponadto kolejny próg zakupowy. Voucher będzie przeznaczony do wykorzystania przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł.
W praktyce klient najpierw musi więc przekroczyć próg 349 zł, żeby otrzymać voucher, a następnie zrobić kolejne większe zakupy w wyznaczonym terminie.
Promocja tylko przez 2 dni
Na decyzję nie będzie dużo czasu. Akcja z voucherami została zaplanowana wyłącznie na czwartek 13 sierpnia i piątek 14 sierpnia.
Może to spowodować większe zainteresowanie promocją szczególnie wśród klientów, którzy i tak planowali duże zakupy przed weekendem. W ich przypadku przekroczenie progu 349 zł może być znacznie łatwiejsze niż przy standardowej, niewielkiej wizycie w sklepie.
Jak działa promocja Biedronki?
Najważniejsze zasady można sprowadzić do 4 kroków:
1. Zrób zakupy w Biedronce 13 lub 14 sierpnia.
2. Wartość jednorazowej transakcji musi wynieść minimum 349 zł.
3. Po spełnieniu warunków otrzymasz voucher o wartości 50 zł.
4. Voucher będzie można wykorzystać od 17 do 19 sierpnia przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł.
Nie każde duże zakupy muszą oznaczać oszczędność
Przed skorzystaniem z promocji dobrze policzyć, czy rzeczywiście nam się opłaca. Jeżeli normalnie wydalibyśmy w sklepie 150 lub 200 zł, dokładanie kolejnych produktów wyłącznie po to, żeby przekroczyć próg 349 zł, może mijać się z celem.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które niezależnie od promocji planowały większe zakupy. W takim przypadku voucher 50 zł może być realnym dodatkowym bonusem, szczególnie jeśli klient wie już, że między 17 a 19 sierpnia ponownie zrobi zakupy przekraczające wymagany próg.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz w najbliższych dniach większe zakupy w Biedronce, 13 i 14 sierpnia mogą być szczególnie interesującymi terminami. Przy jednorazowym rachunku wynoszącym minimum 349 zł możesz otrzymać voucher o wartości 50 zł.
Najważniejsze jest jednak dokładne sprawdzenie zasad przed zapłatą. Promocja ma określone progi i terminy, a voucher nie jest zwykłym rabatem 50 zł przy pierwszych zakupach.
Otrzymane 50 zł będzie można wykorzystać od 17 do 19 sierpnia przy kolejnej jednorazowej transakcji za minimum 249 zł. Dlatego akcja najbardziej opłaci się klientom, którzy w obu terminach rzeczywiście planują większe zakupy.
Przed podejściem do kasy warto również zapoznać się z pełnym regulaminem promocji w Biedronce, ponieważ może on określać dodatkowe warunki, w tym produkty lub kategorie wyłączone z naliczania wymaganej wartości zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.