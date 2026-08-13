Warszawa szykuje się na wielką defiladę. 15 sierpnia zamkną Wisłostradę i mosty, komunikacja pojedzie objazdami
W piątek i sobotę Warszawę czekają duże zmiany w organizacji ruchu. Święto Wojska Polskiego i obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oznaczają uroczystości państwowe, defiladę wojskową, a także czasowe zamknięcie Wisłostrady, mostów i części ulic w centrum stolicy. Zmiany rozpoczną się już 14 sierpnia i obejmą również wiele linii autobusowych i tramwajowych.
Najważniejszym wydarzeniem będzie sobotnia defilada wojskowa na Wisłostradzie. Tego samego dnia uroczystości odbędą się również na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego. Mieszkańcy oraz osoby przyjeżdżające do Warszawy powinny wcześniej sprawdzić trasę podróży.
Wisłostrada zostanie zamknięta już w piątek
Pierwsze poważne utrudnienia rozpoczną się w piątek 14 sierpnia o godz. 16:00. Od tego momentu kierowcy nie przejadą Wisłostradą na odcinku od ulicy Muzealnej do Mostu Łazienkowskiego.
Ograniczenia mają obowiązywać aż do godz. 16:00 w sobotę 15 sierpnia.
Wraz z Wisłostradą wyłączone z ruchu zostaną również wybrane ulice prowadzące w jej kierunku. Chodzi o Sanguszki, Karową i Lipową. Zamknięcia obejmą także Dobrą pomiędzy Karową i Lipową, Zajęczą od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego oraz Tamkę pomiędzy Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim.
To oznacza, że problemy z przejazdem mogą pojawić się nie tylko bezpośrednio nad Wisłą, ale również na ulicach prowadzących w stronę zamkniętego odcinka.
Te autobusy zmienią swoje trasy
Zamknięcie Wisłostrady wpłynie bezpośrednio na Warszawski Transport Publiczny. Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii:
100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187, N14, N16, N33, N64 i N83.
Pasażerowie korzystający z tych połączeń powinni zwrócić szczególną uwagę na komunikaty dotyczące przystanków i tras objazdowych. Zmiana przebiegu linii może oznaczać, że autobus nie pojawi się na swoim standardowym przystanku.
15 sierpnia zamkną Plac Piłsudskiego
Kolejne ograniczenia zostaną wprowadzone w sobotę rano. Od godz. 8:00 do 11:00 zamknięty będzie Plac marsz. Józefa Piłsudskiego.
Nieprzejezdna będzie również ulica Królewska na odcinku od Placu Stanisława Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia.
W tej części miasta zaplanowano oficjalne uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego.
Zmiany dotkną autobusów linii 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503, które zostaną skierowane na objazdy.
Rano przez Warszawę przejadą motocykliści
To nie koniec zmian. W sobotę między godz. 8:30 a 9:30 zaplanowano przejazd motocyklistów.
Trasa rozpocznie się przy kościele przy ulicy Hlonda 2. Następnie uczestnicy przejadą Aleją Rzeczypospolitej, Branickiego, Płaskowickiej i Gandhi w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy.
Kierowcy znajdujący się w tym czasie na południu stolicy powinni uwzględnić możliwość chwilowych ograniczeń w ruchu.
Ważna zmiana dla pieszych i rowerzystów. Zamkną 2 mosty i kładkę
Szczególnie istotne ograniczenia rozpoczną się przed południem. Od godz. 11:00 do 14:00 ruch pieszy i rowerowy zostanie wstrzymany na Mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.
W tym samym czasie niedostępna będzie również kładka pieszo-rowerowa na wysokości ulicy Karowej.
Autobusy przejeżdżające Mostem Gdańskim mają w tym okresie przejeżdżać bez zatrzymywania się.
Most Gdański i Śląsko-Dąbrowski całkowicie nieprzejezdne
Jeszcze większe utrudnienia przewidziano od godz. 11:30 do 13:30. W tym czasie nieprzejezdne będą Most Gdański oraz Most Śląsko-Dąbrowski.
Konsekwencje odczują pasażerowie zarówno autobusów, jak i tramwajów.
Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 100, 190, 409 i 500.
Zmiany obejmą także tramwaje linii 1, 4, 6, 18, 20, 28, 76 oraz T.
To może być jeden z najbardziej problematycznych momentów całego dnia. Zamknięcie dwóch przepraw przez Wisłę może zwiększyć ruch na pozostałych warszawskich mostach.
Święto Wojska Polskiego w Warszawie. Defilada jednym z głównych wydarzeń
Wszystkie ograniczenia związane są z obchodami Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Jednym z głównych punktów programu będzie defilada wojskowa na Wisłostradzie. Warszawiacy będą mogli zobaczyć maszerujących żołnierzy oraz wojskowe pojazdy. Oficjalna część obchodów odbędzie się również na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego.
Ze względu na skalę wydarzenia organizacja ruchu będzie zmieniana w kilku częściach miasta i w różnych godzinach. Dlatego nawet osoby, które nie wybierają się na uroczystości, powinny przygotować się na utrudnienia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli 14 lub 15 sierpnia planujesz podróż przez centrum Warszawy, Powiśle albo przeprawę pomiędzy prawym i lewym brzegiem Wisły, sprawdź trasę jeszcze przed wyjazdem.
Najdłuższe ograniczenie obejmie Wisłostradę. Droga będzie zamknięta od godz. 16:00 w piątek do godz. 16:00 w sobotę. W sobotę rano dodatkowe utrudnienia pojawią się w rejonie Placu Piłsudskiego.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na godziny 11:00-14:00. Wtedy pojawią się ograniczenia na Mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim oraz na kładce pieszo-rowerowej. Od 11:30 do 13:30 oba mosty mają być nieprzejezdne.
Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni przed wyjściem sprawdzić aktualny rozkład i komunikaty WTP. Zmiany dotyczą kilkudziesięciu linii autobusowych oraz kilku linii tramwajowych.
Jeżeli nie jedziemy na defiladę, dobrym rozwiązaniem może być wcześniejsze zaplanowanie alternatywnej trasy i ominięcie rejonu Wisłostrady. 15 sierpnia centrum Warszawy będzie przede wszystkim przestrzenią wielkich państwowych obchodów, a codzienny ruch drogowy i komunikacja miejska będą musiały dostosować się do wydarzeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.