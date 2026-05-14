Motocyklista wpadł do rowu. Utrudnienia na drodze, kierowca w szpitalu
Około godziny 13:30 w Machcinie w powiecie płockim (woj. mazowieckie) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. 17-latek trafił do szpitala po tym, jak wpadł do przydrożnego rowu. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się wahadłowo.
Stracił panowanie podczas wyprzedzania ciągnika
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-letni motocyklista podczas wyprzedzania ciągnika rolniczego z przyczepą najprawdopodobniej stracił panowanie nad jednoślasdem, zjechał na pobocze, a następnie do rowu. Kierujący posiadał stosowne uprawnienia do jazdy motocyklem. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia Komenda Miejska Policji w Płocku.
Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby. Ruch w Machcinie odbywa się wahadłowo – kierowcy powinni liczyć się z opóźnieniami. Planując trasę przez ten rejon, warto sprawdzić aktualne warunki w aplikacji nawigacyjnej i zarezerwować dodatkowy czas.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.