Motocyklista wpadł do rowu. Utrudnienia na drodze, kierowca w szpitalu

14 maja 2026 16:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Około godziny 13:30 w Machcinie w powiecie płockim (woj. mazowieckie) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. 17-latek trafił do szpitala po tym, jak wpadł do przydrożnego rowu. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się wahadłowo.

Wypadek w Machcinie. Fot. Policja Płock.
Stracił panowanie podczas wyprzedzania ciągnika

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-letni motocyklista podczas wyprzedzania ciągnika rolniczego z przyczepą najprawdopodobniej stracił panowanie nad jednoślasdem, zjechał na pobocze, a następnie do rowu. Kierujący posiadał stosowne uprawnienia do jazdy motocyklem. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia Komenda Miejska Policji w Płocku.

Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby. Ruch w Machcinie odbywa się wahadłowo – kierowcy powinni liczyć się z opóźnieniami. Planując trasę przez ten rejon, warto sprawdzić aktualne warunki w aplikacji nawigacyjnej i zarezerwować dodatkowy czas.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

