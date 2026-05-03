Motocyklistka uderzyła w łosia. Kobieta walczy o życie, droga zablokowana
W niedzielę wieczorem w Białobrzegach w powiecie płockim doszło do poważnego wypadku drogowego. 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem wchodzącym na jezdnię. Kobieta z obrażeniami zagrażającymi życiu trafiła do szpitala. Droga krajowa nr 62 jest całkowicie zablokowana – utrudnienia mogą potrwać do godziny 1 w nocy.
Na miejscu kilka zastępów służb
Do zdarzenia doszło przed godziną 21 na drodze krajowej nr 62. Ze wstępnych ustaleń płockiej policji wynika, że 40-latka kierująca motocyklem wjechała w łosia. Siła uderzenia była na tyle duża, że kobieta doznała obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu. Na miejscu pracują służby ratunkowe i drogowe. Policjanci apelują o stosowanie się do ich poleceń.
Kierowcy powinni wybierać trasy alternatywne
Droga krajowa nr 62 jest całkowicie nieprzejezdna. Objazdy należy szukać drogami lokalnymi – policja kieruje ruchem na miejscu. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 1 w nocy. Kierowcy planujący przejazd przez powiat płocki powinni uwzględnić znaczne opóźnienia lub wybrać alternatywną trasę.
