Motocyklistka uderzyła w łosia. Kobieta walczy o życie, droga zablokowana

3 maja 2026 22:01 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W niedzielę wieczorem w Białobrzegach w powiecie płockim doszło do poważnego wypadku drogowego. 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem wchodzącym na jezdnię. Kobieta z obrażeniami zagrażającymi życiu trafiła do szpitala. Droga krajowa nr 62 jest całkowicie zablokowana – utrudnienia mogą potrwać do godziny 1 w nocy.

Groźny wypadek pod Białobrzegami w powiecie płockim. Fot. Policja Płock.
Na miejscu kilka zastępów służb

Do zdarzenia doszło przed godziną 21 na drodze krajowej nr 62. Ze wstępnych ustaleń płockiej policji wynika, że 40-latka kierująca motocyklem wjechała w łosia. Siła uderzenia była na tyle duża, że kobieta doznała obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu. Na miejscu pracują służby ratunkowe i drogowe. Policjanci apelują o stosowanie się do ich poleceń.

Kierowcy powinni wybierać trasy alternatywne

Droga krajowa nr 62 jest całkowicie nieprzejezdna. Objazdy należy szukać drogami lokalnymi – policja kieruje ruchem na miejscu. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 1 w nocy. Kierowcy planujący przejazd przez powiat płocki powinni uwzględnić znaczne opóźnienia lub wybrać alternatywną trasę.

