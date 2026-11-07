MOYA daje 25 groszy rabatu na litrze. Limit 25 litrów i dodatkowy zakup zmieniają rachunek
Kierowcy korzystający z aplikacji Super MOYA mogą otrzymać 25 groszy rabatu na litrze paliwa. Warunkiem jest zakup dużej kawy, dużego hot doga lub hot doga premium oraz użycie odpowiedniego kuponu. Zniżka obejmuje maksymalnie 25 litrów, więc rachunek za paliwo można obniżyć najwyżej o 6,25 zł.
Przed weekendowym tankowaniem warto policzyć całą transakcję. Sam rabat na dystrybutorze nie mówi jeszcze, ile pieniędzy pozostanie w portfelu — znaczenie ma również koszt produktu kupowanego jako warunek promocji.
Jakie paliwa obejmuje oferta?
Według komunikatu MOYA akcja obejmuje benzynę Pb95 i Pb98 oraz olej napędowy ON i ON MOYA Power. LPG jest wyłączony.
Promocja rozpoczęła się 26 października 2026 r. i zgodnie z oficjalną informacją obowiązuje do odwołania, na stacjach wskazanych w regulaminie.
Ile rzeczywiście daje rabat?
Najważniejszy jest limit. Zniżka wynosi 25 groszy za litr, ale obejmuje najwyżej 25 litrów. Poniższe kwoty to obliczenia dla jednego wykorzystania oferty:
|Ilość zatankowanego paliwa
|Obniżka rachunku za paliwo
|10 litrów
|2,50 zł
|15 litrów
|3,75 zł
|20 litrów
|5 zł
|25 litrów
|6,25 zł
|40 litrów
|6,25 zł
|50 litrów
|6,25 zł
Przy zatankowaniu 50 litrów oszczędność rozłożona na cały zakup odpowiada 12,5 grosza na litrze, przed uwzględnieniem ceny kawy lub jedzenia. Nie jest to zatem 25 groszy mniej od każdego litra pełnego, 50-litrowego baku.
Kawa lub hot dog też kosztują
Jeżeli i tak planujesz kupić przekąskę albo kawę na stacji, rabat może obniżyć koszt takiego postoju. Jeśli jednak dodatkowy produkt kupujesz wyłącznie po to, by uzyskać zniżkę, jego cenę trzeba odjąć od oszczędności.
Przykład matematyczny, nie cennik MOYA: przy rabacie 6,25 zł i dodatkowym zakupie za 10 zł całkowity wydatek będzie o 3,75 zł wyższy niż za samo paliwo na tej samej stacji bez promocji.
To prosty sposób sprawdzenia oferty: porównuj łączną należność za paliwo i dodatkowy produkt, a nie sam napis o rabacie.
Jak skorzystać z promocji?
MOYA wskazuje, że należy wybrać produkt gastronomiczny objęty akcją, aktywować właściwy kupon w Super MOYA i zeskanować aplikację przy kasie przed zapłatą. Listę uczestniczących stacji oraz szczegółowe warunki udostępnia w regulaminie i aplikacji.
Przed tankowaniem sprawdź dostępność kuponu na swoim koncie. Upewnij się również, że wybrany produkt spełnia warunek — komunikat wymienia konkretnie dużą kawę, dużego hot doga lub hot doga premium.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najpierw porównaj cenę paliwa na wybranej stacji z innymi punktami po drodze. Różnica 15 groszy na litrze przy zakupie 50 litrów daje 7,50 zł — więcej niż maksymalna obniżka paliwowa w tej akcji.
Promocja może być korzystnym dodatkiem do zaplanowanego postoju. O jej opłacalności decydują cena na stacji, liczba litrów i to, czy rzeczywiście potrzebujesz dodatkowego zakupu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.