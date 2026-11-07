W poniedziałek ludzie ruszą do Biedronki wydać darmowe 25 zł. Jest warunek
Pierwszy rabat w wysokości 25 zł można wykorzystać w poniedziałek, 9 listopad. Drugi kupon jest przeznaczony na wtorek, 10 listopada. Samo posiadanie kuponu nie wystarczy więc do obniżenia rachunku: znaczenie mają zarówno termin, jak i wartość nowych zakupów.
Masz dwa kupony? Każdy ma inny termin ważności
Biedronka potwierdziła w komunikacie z 6 listopada, że w ramach akcji klienci otrzymują dwa vouchery po 25 zł. Łączne 50 zł jest rozdzielone na dwa dni, dlatego nie można traktować tych kuponów jak jednego rabatu do wykorzystania przy dowolnej okazji. Na poniedziałkowe zakupy trzeba zabrać voucher z datą 9 listopada, a drugi zachować na wtorek. Przed wyjściem warto przeczytać oznaczenie na każdym z nich, zamiast kierować się wyłącznie kwotą wydrukowaną na kuponie. Zestawienie terminów i wymaganych wartości zakupów wygląda następująco:
|Termin wykorzystania
|Minimalna wartość zakupów uprawniających do rabatu
|Wartość właściwego vouchera
|Poniedziałek, 9 listopada 2026 r.
|199 zł
|25 zł
|Wtorek, 10 listopada 2026 r.
|199 zł
|25 zł
Zakupy za 199 zł, a po rabacie 174 zł. Tak działa próg
Wymagane 199 zł to wartość zakupów uprawniających do skorzystania z kuponu, przed odliczeniem jego wartości. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, za taki koszyk po zastosowaniu vouchera zostanie do zapłaty 174 zł. Przy kwalifikujących się zakupach za 250 zł będzie to 225 zł. Rabat ma stałą wysokość, więc zwiększenie rachunku nie podnosi wartości kuponu. Z kolei koszyk za 190 zł nie osiąga wymaganego minimum. Voucher nie obniża progu zakupów do 174 zł. W tych przykładach zakładamy, że wszystkie produkty wliczają się do progu promocji, a na rachunku nie ma dodatkowych opłat.
Wykorzystanie całych 50 zł wymaga kolejnych zakupów za minimum 398 zł
Dla osoby, która już ma oba vouchery, najważniejsze są teraz dwa następne rachunki: co najmniej 199 zł w poniedziałek i co najmniej 199 zł we wtorek. Razem daje to 398 zł wartości kwalifikujących się zakupów przed odliczeniem kuponów, a po dwóch rabatach po 25 zł do zapłaty pozostaje 348 zł. Jeśli doliczyć wcześniejsze zakupy za minimalne 299 zł, cały schemat obejmuje koszyki o wartości 697 zł i łączną zapłatę 647 zł. To wyliczenie dla zakupów dokładnie na wymagane kwoty, bez wyłączeń i dodatkowych opłat. Pokazuje, dlaczego otrzymanie dwóch kuponów nie jest jeszcze równoznaczne z wykorzystaniem całej korzyści.
Sprawdź wyłączenia. Kwota całego rachunku nie zawsze wystarczy
Przed kompletowaniem koszyka trzeba przeczytać warunki na voucherze i w materiałach akcji. Standardowe zasady promocji Biedronki przewidują, o ile konkretna akcja nie stanowi inaczej, wyłączenie m.in. alkoholu, wyrobów tytoniowych, preparatów do żywienia początkowego, jednorazowych opakowań do pakowania żywności, kaucji, doładowań i innych usług. Dlatego nie warto zakładać, że każda złotówka widoczna na rachunku pomoże osiągnąć próg. Przy zakupach blisko minimum najlepiej sprawdzić, jaka część koszyka rzeczywiście kwalifikuje się do promocji. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której dopiero przy kasie okazuje się, że rabatu nie da się zastosować.
Kupon pokaż przed płatnością. Może być potrzebna właściwa karta
Standardowe warunki sieci wskazują, że voucher nie podlega wymianie na gotówkę, a niewykorzystany w terminie przepada. Jeżeli jest przypisany do karty Moja Biedronka, należy użyć tego samego konta; wyjątek przewidziano dla kuponów wydrukowanych bez karty w akcjach dla ogółu klientów. Gdy realizacja wymaga identyfikacji konta, najpierw trzeba zeskanować kartę lub aplikację albo podać przypisany numer telefonu, a następnie zeskanować voucher, przed wyborem płatności. Warto więc przygotować kupon wcześniej i sprawdzić naliczenie obniżki przy kasie. Warunki ogólne nie pozwalają też sumować voucherów w celu obniżenia jednej transakcji.
25 zł rabatu ma sens, jeśli zakupy były potrzebne
Najkorzystniejszy scenariusz to wykorzystanie kuponu przy zakupach, które i tak były zaplanowane. Jeżeli na liście są produkty potrzebne na kolejne dni, można wcześniej policzyć ich wartość i sprawdzić, czy osiągną próg. Gorzej, gdy do niewielkiego koszyka dokładamy kolejne rzeczy wyłącznie dlatego, że szkoda stracić voucher. Przykładowo przy planowanych zakupach za 140 zł do minimum brakuje 59 zł. Po dołożeniu towarów i odjęciu rabatu zapłacimy 174 zł, czyli o 34 zł więcej niż zakładaliśmy. Otrzymamy więcej produktów, ale dodatkowy wydatek ma sens wtedy, gdy rzeczywiście ich potrzebujemy. Przed poniedziałkiem warto więc sprawdzić jednocześnie datę kuponu, warunki promocji i własną listę zakupów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.