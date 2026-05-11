Może nadejść do 22. Jest ostrzeżenie dla Mazowsza i całej Polski

11 maja 2026 18:13 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami. Alert obowiązuje w poniedziałek, 11 maja, do godziny 22:00. To oznacza, że mimo upływu popołudnia pogoda nadal może się pogorszyć.

Napis uwaga na tle centrum Warszawy.
Napis uwaga na tle centrum Warszawy. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Synoptycy ostrzegają przed burzami z opadami deszczu do 20 mm. Porywy wiatru mogą osiągać do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest także drobny grad. IMGW ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na 70 procent.

Ostrzeżenie nadal obowiązuje. Burze mogą pojawić się jeszcze wieczorem

Jak informuje IMGW, ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14:00 do 22:00. Około godziny 18:00 alert jest więc nadal aktualny. Mieszkańcy regionów objętych ostrzeżeniem powinni liczyć się z tym, że burze mogą przejść jeszcze w najbliższych godzinach.

Na mapie IMGW widać, że ostrzeżenie obejmuje znaczną część kraju. Alert dotyczy przede wszystkim centralnej, północnej, południowej i południowo-wschodniej Polski. Sytuacja może zmieniać się lokalnie, dlatego warto śledzić bieżące komunikaty i radary opadów.

Wiatr do 75 km/h i możliwy grad

Największym zagrożeniem podczas burz będą silniejsze porywy wiatru. Mogą one łamać drobniejsze gałęzie, przewracać lekkie przedmioty i utrudniać jazdę. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.

Podczas intensywnego opadu widoczność może szybko spaść. Drogi staną się śliskie, a miejscami może tworzyć się stojąca woda. W takich warunkach lepiej zwolnić i zachować większy odstęp od innych pojazdów.

IMGW wskazuje również na możliwość wystąpienia drobnego gradu. To ważna informacja dla właścicieli samochodów, ogrodników i osób mających rośliny na balkonach. Jeśli to możliwe, warto schować lekkie przedmioty, donice oraz meble ogrodowe.

Co zrobić, jeśli burza nadejdzie?

W czasie burzy najlepiej zostać w budynku. Nie należy chować się pod pojedynczymi drzewami ani przebywać na otwartej przestrzeni. Warto zamknąć okna i zabezpieczyć rzeczy na balkonach oraz tarasach.

Osoby, które są w trasie, powinny obserwować warunki na drodze. Jeżeli opad jest bardzo silny, bezpieczniej zatrzymać się w odpowiednim miejscu i przeczekać najgorszy moment. Nie należy parkować pod drzewami, reklamami ani słupami.

Alert potrwa do godziny 22:00

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godziny 22:00. To oznacza, że przez kilka kolejnych godzin burze nadal mogą pojawiać się lokalnie. Nie wszędzie będą gwałtowne, ale tam, gdzie rozwiną się mocniejsze komórki burzowe, pogoda może zmienić się bardzo szybko.

Najrozsądniej potraktować ten komunikat jako ostrzeżenie na resztę wieczoru. Nawet jeśli w danym miejscu chwilowo jest spokojnie, burza może przejść później. Warto więc zabezpieczyć balkon, sprawdzić prognozę i zachować ostrożność do końca obowiązywania alertu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna