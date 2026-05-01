Możesz stracić mieszkanie. Wystarczy trzy miesiące i nadejdzie katastrofa. W 2024 roku komornik wystawił na licytację 126 tysięcy nieruchomości

1 maja 2026 17:44 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Akt notarialny leży w szufladzie. Mieszkanie jest twoje od lat, raty kredytu idą w terminie – a przynajmniej tak ci się wydaje. Tymczasem pod twoją nieobecność sąd wydał nakaz zapłaty, listonosz dwukrotnie zostawił awizo w skrzynce i wrócił z niezabraną kopertą. W świetle prawa pismo zostało skutecznie doręczone. Termin na sprzeciw upłynął. Nakaz jest prawomocny. Twoje konto bankowe zostanie zablokowane zanim ktokolwiek powie ci, że cokolwiek się dzieje.

Komornik podczas wykonywania czynności. Obraz poglądowy (Gemini).
126 tysięcy zajętych nieruchomości w 2024 roku – i to był rok wyhamowania

Dane Krajowej Rady Komorniczej nie pozostawiają złudzeń co do skali zjawiska. W 2024 roku komornicy zajęli w Polsce niespełna 126 000 nieruchomości – i paradoksalnie to jeden z niższych wyników od dekady. Rekord padł w 2013 roku, gdy zajęć było ponad 198 000. Trend jest długofalowo spadkowy, bo kondycja finansowa Polaków i rynek pracy są dziś w lepszej kondycji niż w latach pokryzysowych. Ale „niższy od rekordu” nie znaczy „mały”. 126 000 zajętych nieruchomości rocznie to 345 każdego dnia, 7 dni w tygodniu.

Licytacje elektroniczne – forma, w której każdy z dostępem do internetu może wylicytować cudze mieszkanie – rosną szybciej niż cokolwiek innego w tym systemie. W 2022 roku odbyło się 528 e-licytacji nieruchomości. W 2023 roku – 1 172. W 2024 roku – 1 763. To wzrost o 234 proc. w 2 lata. System e-licytacji na portalu elicytacje.komornik.pl działa od września 2021 roku. W ciągu 5 lat istnienia wygenerował ponad miliard złotych. Komornicy postulują już, by stał się główną ścieżką egzekucji – zamiast licytacji stacjonarnych w sądach.

Roczna liczba wykonywanych eksmisji z mieszkań przez komorników wyniosła w 2024 roku 4 647. Kolejka oczekujących na wykonanie wyroku eksmisyjnego wynosiła pod koniec 2024 roku jeszcze 10 304 spraw. To liczby ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości – i dotyczą wyłącznie eksmisji z lokali mieszkalnych, nie całego spektrum egzekucji z nieruchomości.

Nakaz zapłaty – sąd decyduje bez ciebie, w 3 minuty, na posiedzeniu niejawnym

Mechanizm jest prosty i bezwzględny. Wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia ma prawo złożyć do sądu wniosek o nakaz zapłaty w trybie upominawczym już po 3 pełnych miesiącach zaległości. Nie musi wysyłać wcześniej wezwań przedsądowych – to dobra praktyka, nie obowiązek. Sąd rozpatruje wniosek na posiedzeniu niejawnym: bez wzywania dłużnika, bez pytania go o sytuację życiową, bez żadnej możliwości złożenia wyjaśnień przed wydaniem orzeczenia. Podstawą decyzji jest wyłącznie dokumentacja dostarczona przez wierzyciela – wykaz zaległości, wezwania do zapłaty, wyciąg z ewidencji czynszów.

Właściciel dowiaduje się o nakazie z listu poleconego. Zwykle jest to pierwsze i jedyne ostrzeżenie, że sprawa już toczy się w sądzie. Ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu – jeśli to zrobi, sprawa trafia na normalną rozprawę. Jeśli nie zrobi – nakaz staje się prawomocny i od razu może być podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Fikcja doręczenia: prawo uznaje, że wiedziałeś – nawet jeśli byłeś w szpitalu lub poza granicami Polski

Tu wchodzi przepis, o którym mało kto wie, dopóki go nie doświadczy. Fikcja doręczenia, uregulowana w art. 139 §1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 t.j.), działa następująco: listonosz przynosi sądowe pismo polecone, nikogo nie ma w domu, zostawia awizo. Po 7 dniach bez odbioru awizuje ponownie. Po kolejnych 7 dniach – zwraca list do akt sądowych. I w tym momencie sąd uznaje pismo za skutecznie doręczone. W świetle prawa właściciel miał możliwość odebrania nakazu zapłaty, miał 14 dni na sprzeciw – i z tej możliwości nie skorzystał.

Nieważne, że był przez ten czas na delegacji służbowej za granicą. Nieważne, że leżał w szpitalu po operacji. Nieważne, że wynajął mieszkanie lokatorowi i sam mieszka gdzie indziej, a najemca po prostu nie przekazał awiza. Termin minął. Nakaz jest prawomocny. Komornik dostaje zielone światło.

Jedynym ratunkiem jest wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu – ale wymaga on udowodnienia, że nieodebranie pisma nastąpiło bez winy właściciela. Hospitalizacja z dokumentacją medyczną, pobyt za granicą z biletami lotniczymi, brak dostępu do skrzynki – to argumenty, które sąd może uwzględnić. Ale nie musi. I nie ma obowiązku wstrzymania egzekucji w czasie rozpatrywania takiego wniosku.

Art. 16 ustawy o własności lokali: wspólnota może sprzedać twoje mieszkanie nawet bez długu

Standardowa egzekucja komornicza za niespłacone zaległości to jeden scenariusz. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85, poz. 388 ze zm.) przewiduje w art. 16 instrument ostrzejszy i mniej znany: przymusową sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej z powództwa samej wspólnoty, bez czekania na wyrok sądowy dotyczący długu.

Przepis art. 16 daje wspólnocie prawo do żądania przed sądem przymusowej sprzedaży lokalu w 3 sytuacjach: po pierwsze – długotrwałe zaleganie z opłatami (orzecznictwo przyjmuje co najmniej 6 miesięcy). Po drugie – rażące lub uporczywe naruszanie obowiązującego porządku domowego. Po trzecie – zachowanie czyniące korzystanie z innych lokali lub z nieruchomości wspólnej uciążliwym.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 29 lipca 2013 roku (sygn. P 12/12) potwierdził zgodność tego przepisu z Konstytucją. Ochrona zbiorowych praw właścicieli lokali we wspólnocie przeważa nad prawem własności jednostki. Sąd Najwyższy w uchwale z 15 listopada 2001 roku (sygn. III CZP 66/01) wskazał, że nawet stosunkowo niewielkie zadłużenie może być podstawą powództwa, jeśli trwa odpowiednio długo.

Właścicielowi, którego lokal zostaje sprzedany w trybie art. 16, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego ani socjalnego. To odróżnia ten tryb od standardowej eksmisji. Wychodzi się z mieszkania bez żadnej alternatywy ze strony gminy.

Scenariusz drugi – naruszanie porządku domowego – może zaskoczyć właścicieli, którzy płacą czynsz w terminie. Notoryczne organizowanie imprez przy wielomiesięcznych protokołach interwencji policji, agresywne zachowanie wobec sąsiadów dokumentowane na piśmie, przetrzymywanie zwierząt zagrażające sanitarnie – to przesłanki do wszczęcia postępowania sądowego. Wspólnota musi podjąć stosowną uchwałę bezwzględną większością głosów i wnieść pozew, ale nie potrzebuje żadnych zaległości finansowych.

Ile tracisz na licytacji – matematyka bolesna dla każdego

Gdy egzekucja z nieruchomości zostaje wszczęta, właściciel traci na wartości mieszkania dwa razy. Raz traci lokal, drugi raz – znaczną część jego wartości rynkowej. Mechanizm wynika wprost z Kodeksu postępowania cywilnego.

Pierwsza licytacja komornicza: cena wywoławcza = 3/4 wartości szacunkowej.
Jeśli nikt nie kupuje: druga licytacja, cena startowa = 2/3 wartości szacunkowej.

Z uzyskanej kwoty komornik najpierw potrąca koszty egzekucji: wycena nieruchomości przez biegłego sądowego, ogłoszenia w mediach i Monitorze Sądowym, opłaty sądowe, wynagrodzenie komornika. Dopiero reszta spłaca wierzycieli. To, co zostaje po spłacie wszystkich wierzytelności i kosztów – trafia do byłego właściciela.

Przykład liczbowy dla Warszawy: mieszkanie o wartości rynkowej 650 000 zł. Pierwsza licytacja: cena startowa 487 500 zł. Po doliczeniu kosztów egzekucji (kilka do kilkunastu tysięcy złotych) i spłacie zaległości – właściciel może otrzymać kwotę daleką od wartości rynkowej i niewystarczającą na wkład własny do kolejnego kredytu. Jeśli do licytacji dochodzi po drugiej licytacji przy startowej cenie 433 000 zł – straty przekraczają 200 000 zł w porównaniu do sprzedaży rynkowej. I bez prawa do jakiegokolwiek lokalu zamiennego.

Warszawa: rynek wynajmu, inwestorzy za granicą i skrzynki, do których nikt nie zagląda

W Warszawie, gdzie cena metra kwadratowego na Mokotowie, Żoliborzu czy Woli rzadko schodzi poniżej 15 000-18 000 zł, a w śródmieściu regularnie przekracza 20 000-25 000 zł, straty na licytacji komorniczej mierzone są w setkach tysięcy złotych – nie dziesiątkach.

Stołeczny rynek ma specyficzną cechę: ogromna liczba właścicieli mieszkań nie mieszka pod adresem posiadanego lokalu. Wynajmują go i mieszkają gdzie indziej – nierzadko za granicą. Korespondencja sądowa wędruje pod adres lokalu, gdzie mieszka najemca. Nawet jeśli najemca fizycznie podnosi awizo ze skrzynki – właściciel może go nigdy nie zobaczyć. Fikcja doręczenia działa. Prawomocny nakaz zapłaty, zablokowane konto, egzekucja z nieruchomości – a właściciel dowiaduje się o tym dopiero z listu od komornika na adres zagraniczny, do którego komornik i tak nie musi wysyłać korespondencji.

Druga stołeczna pułapka to kamienice i bloki z lat 70.-80. z mieszkaniami wykupionymi ze spółdzielni. Część właścicieli to osoby starsze, które rzadko korzystają z bankowości elektronicznej – i pierwsze zajęcie rachunku bankowego odkrywają przy okienku w banku. Część przebywa w domach opieki lub u rodziny, a korespondencja trafia do zamkniętego mieszkania. Fikcja doręczenia i w tych przypadkach działa z pełną bezwzględnością.

Tylko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotów i Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia wpływają setki spraw o zaległości czynszowe miesięcznie – to dane szacunkowe na podstawie jawnych rejestrów sądowych. Nakazy zapłaty za zaległości wobec wspólnot i spółdzielni stanowią jedną z najliczniejszych kategorii spraw w wydziałach cywilnych tych sądów.

Co to oznacza dla Ciebie? Lista działań, zanim list z sądu trafi do skrzynki

  • Jeśli wynajmujesz swoje mieszkanie – ustanów pełnomocnika do odbioru korespondencji lub korzystaj z usługi przekierowania poczty na adres, pod którym faktycznie przebywasz. Korespondencja sądowa jest wysyłana pod adres lokalu wskazany w aktach wspólnoty lub w rejestrze. Jeśli pod tym adresem mieszka ktoś inny – pismo „doręczone” tobie jest w praktyce doręczone nieznajomemu. Pełnomocnik do korespondencji to koszt kilkuset złotych rocznie u prawnika lub zaufanej osoby. Zaległość czynszowa za jeden kwartał w Warszawie to już kilkaset do kilku tysięcy złotych.
  • Regularnie sprawdzaj stan rozliczeń ze wspólnotą lub spółdzielnią – nawet jeśli płacisz terminowo. Część zaległości powstaje nie z powodu braku płatności, lecz z powodu błędów w naliczeniach, niedopłat wynikających z rozliczeń mediów lub niezapłaconych udziałów w kosztach remontów. Przelew na fundusz remontowy złożony z opóźnieniem o 3 dni może nie zostać zaksięgowany przed datą generowania salda zaległości. Warto co kwartał prosić o wydruk konta rozliczeniowego – każda wspólnota ma obowiązek go udostępnić na żądanie właściciela.
  • Jeśli w skrzynce pojawi się awizo z sądu – odbierz list tego samego dnia lub następnego. 14 dni terminu na sprzeciw od nakazu zapłaty liczy się od dnia „doręczenia” – czyli od dnia upływu drugiego terminu awizowania. Nie od dnia, gdy faktycznie pismo przeczytasz. Każdy dzień zwłoki skraca czas na reakcję. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz odebrać osobiście – upoważnij kogoś na piśmie. Wzór pełnomocnictwa pocztowego jest dostępny na każdej poczcie i zajmuje 5 minut.
  • Jeśli przegapiłeś termin na sprzeciw – złóż wniosek o przywrócenie terminu niezwłocznie po powzięciu wiadomości o nakazie. Wniosek składa się do sądu, który wydał nakaz, wraz z jednoczesnym wniesieniem sprzeciwu. Musisz uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez twojej winy – hospitalizacja, pobyt za granicą, siła wyższa. Sąd nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ale może wstrzymać egzekucję na czas rozpatrywania sprawy.
  • Właściciele z problemami z sąsiadami lub z uciążliwym lokatorem – dokumentuj wszystko na piśmie i zapobiegawczo. Jeśli twój lokal jest źródłem konfliktów (głośna muzyka, problem sanitarny), a zarządca wysyła ci ostrzeżenia – traktuj to poważnie niezależnie od tego, czy jesteś na bieżąco z czynszem. Art. 16 UoWL pozwala wspólnocie żądać licytacji lokalu bez żadnego zadłużenia finansowego. Reaguj na pisma zarządcy natychmiast – przeczekanie wezwania to klasyczny błąd, który w tym trybie może cię słono kosztować.
  • Jeśli już wszczęto egzekucję z twojej nieruchomości – skonsultuj się z prawnikiem przed jakimkolwiek krokiem. Egzekucja z nieruchomości trwa wiele miesięcy od wszczęcia do licytacji – w tym czasie można kwestionować wycenę biegłego, zaskarżać plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a niekiedy wstrzymać lub odraczać postępowanie. Każdy tydzień opóźnienia oznacza więcej czasu na zebranie środków na spłatę długu – bo spłata przed licytacją zamyka egzekucję. Kancelaria prawna specjalizująca się w egzekucji z nieruchomości to koszt kilku tysięcy złotych. Licytacja poniżej wartości rynkowej – kilkuset tysięcy złotych.
Artykuł powstał na podstawie danych Krajowej Rady Komorniczej za lata 2022-2024, danych Ministerstwa Sprawiedliwości o eksmisji komorniczej w 2024 roku, portalu e-licytacje.komornik.pl, ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85, poz. 388 ze zm.), wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2013 r. (P 12/12), uchwały Sądu Najwyższego z 15 listopada 2001 r. (III CZP 66/01) oraz art. 139 §1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 t.j.). Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.
