Możesz stracić mieszkanie. Wystarczy trzy miesiące i nadejdzie katastrofa. W 2024 roku komornik wystawił na licytację 126 tysięcy nieruchomości
Akt notarialny leży w szufladzie. Mieszkanie jest twoje od lat, raty kredytu idą w terminie – a przynajmniej tak ci się wydaje. Tymczasem pod twoją nieobecność sąd wydał nakaz zapłaty, listonosz dwukrotnie zostawił awizo w skrzynce i wrócił z niezabraną kopertą. W świetle prawa pismo zostało skutecznie doręczone. Termin na sprzeciw upłynął. Nakaz jest prawomocny. Twoje konto bankowe zostanie zablokowane zanim ktokolwiek powie ci, że cokolwiek się dzieje.
126 tysięcy zajętych nieruchomości w 2024 roku – i to był rok wyhamowania
Dane Krajowej Rady Komorniczej nie pozostawiają złudzeń co do skali zjawiska. W 2024 roku komornicy zajęli w Polsce niespełna 126 000 nieruchomości – i paradoksalnie to jeden z niższych wyników od dekady. Rekord padł w 2013 roku, gdy zajęć było ponad 198 000. Trend jest długofalowo spadkowy, bo kondycja finansowa Polaków i rynek pracy są dziś w lepszej kondycji niż w latach pokryzysowych. Ale „niższy od rekordu” nie znaczy „mały”. 126 000 zajętych nieruchomości rocznie to 345 każdego dnia, 7 dni w tygodniu.
Licytacje elektroniczne – forma, w której każdy z dostępem do internetu może wylicytować cudze mieszkanie – rosną szybciej niż cokolwiek innego w tym systemie. W 2022 roku odbyło się 528 e-licytacji nieruchomości. W 2023 roku – 1 172. W 2024 roku – 1 763. To wzrost o 234 proc. w 2 lata. System e-licytacji na portalu elicytacje.komornik.pl działa od września 2021 roku. W ciągu 5 lat istnienia wygenerował ponad miliard złotych. Komornicy postulują już, by stał się główną ścieżką egzekucji – zamiast licytacji stacjonarnych w sądach.
Roczna liczba wykonywanych eksmisji z mieszkań przez komorników wyniosła w 2024 roku 4 647. Kolejka oczekujących na wykonanie wyroku eksmisyjnego wynosiła pod koniec 2024 roku jeszcze 10 304 spraw. To liczby ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości – i dotyczą wyłącznie eksmisji z lokali mieszkalnych, nie całego spektrum egzekucji z nieruchomości.
Nakaz zapłaty – sąd decyduje bez ciebie, w 3 minuty, na posiedzeniu niejawnym
Mechanizm jest prosty i bezwzględny. Wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia ma prawo złożyć do sądu wniosek o nakaz zapłaty w trybie upominawczym już po 3 pełnych miesiącach zaległości. Nie musi wysyłać wcześniej wezwań przedsądowych – to dobra praktyka, nie obowiązek. Sąd rozpatruje wniosek na posiedzeniu niejawnym: bez wzywania dłużnika, bez pytania go o sytuację życiową, bez żadnej możliwości złożenia wyjaśnień przed wydaniem orzeczenia. Podstawą decyzji jest wyłącznie dokumentacja dostarczona przez wierzyciela – wykaz zaległości, wezwania do zapłaty, wyciąg z ewidencji czynszów.
Właściciel dowiaduje się o nakazie z listu poleconego. Zwykle jest to pierwsze i jedyne ostrzeżenie, że sprawa już toczy się w sądzie. Ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu – jeśli to zrobi, sprawa trafia na normalną rozprawę. Jeśli nie zrobi – nakaz staje się prawomocny i od razu może być podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.
Fikcja doręczenia: prawo uznaje, że wiedziałeś – nawet jeśli byłeś w szpitalu lub poza granicami Polski
Tu wchodzi przepis, o którym mało kto wie, dopóki go nie doświadczy. Fikcja doręczenia, uregulowana w art. 139 §1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 t.j.), działa następująco: listonosz przynosi sądowe pismo polecone, nikogo nie ma w domu, zostawia awizo. Po 7 dniach bez odbioru awizuje ponownie. Po kolejnych 7 dniach – zwraca list do akt sądowych. I w tym momencie sąd uznaje pismo za skutecznie doręczone. W świetle prawa właściciel miał możliwość odebrania nakazu zapłaty, miał 14 dni na sprzeciw – i z tej możliwości nie skorzystał.
Nieważne, że był przez ten czas na delegacji służbowej za granicą. Nieważne, że leżał w szpitalu po operacji. Nieważne, że wynajął mieszkanie lokatorowi i sam mieszka gdzie indziej, a najemca po prostu nie przekazał awiza. Termin minął. Nakaz jest prawomocny. Komornik dostaje zielone światło.
Jedynym ratunkiem jest wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu – ale wymaga on udowodnienia, że nieodebranie pisma nastąpiło bez winy właściciela. Hospitalizacja z dokumentacją medyczną, pobyt za granicą z biletami lotniczymi, brak dostępu do skrzynki – to argumenty, które sąd może uwzględnić. Ale nie musi. I nie ma obowiązku wstrzymania egzekucji w czasie rozpatrywania takiego wniosku.
Art. 16 ustawy o własności lokali: wspólnota może sprzedać twoje mieszkanie nawet bez długu
Standardowa egzekucja komornicza za niespłacone zaległości to jeden scenariusz. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85, poz. 388 ze zm.) przewiduje w art. 16 instrument ostrzejszy i mniej znany: przymusową sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej z powództwa samej wspólnoty, bez czekania na wyrok sądowy dotyczący długu.
Przepis art. 16 daje wspólnocie prawo do żądania przed sądem przymusowej sprzedaży lokalu w 3 sytuacjach: po pierwsze – długotrwałe zaleganie z opłatami (orzecznictwo przyjmuje co najmniej 6 miesięcy). Po drugie – rażące lub uporczywe naruszanie obowiązującego porządku domowego. Po trzecie – zachowanie czyniące korzystanie z innych lokali lub z nieruchomości wspólnej uciążliwym.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 29 lipca 2013 roku (sygn. P 12/12) potwierdził zgodność tego przepisu z Konstytucją. Ochrona zbiorowych praw właścicieli lokali we wspólnocie przeważa nad prawem własności jednostki. Sąd Najwyższy w uchwale z 15 listopada 2001 roku (sygn. III CZP 66/01) wskazał, że nawet stosunkowo niewielkie zadłużenie może być podstawą powództwa, jeśli trwa odpowiednio długo.
Właścicielowi, którego lokal zostaje sprzedany w trybie art. 16, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego ani socjalnego. To odróżnia ten tryb od standardowej eksmisji. Wychodzi się z mieszkania bez żadnej alternatywy ze strony gminy.
Scenariusz drugi – naruszanie porządku domowego – może zaskoczyć właścicieli, którzy płacą czynsz w terminie. Notoryczne organizowanie imprez przy wielomiesięcznych protokołach interwencji policji, agresywne zachowanie wobec sąsiadów dokumentowane na piśmie, przetrzymywanie zwierząt zagrażające sanitarnie – to przesłanki do wszczęcia postępowania sądowego. Wspólnota musi podjąć stosowną uchwałę bezwzględną większością głosów i wnieść pozew, ale nie potrzebuje żadnych zaległości finansowych.
Ile tracisz na licytacji – matematyka bolesna dla każdego
Gdy egzekucja z nieruchomości zostaje wszczęta, właściciel traci na wartości mieszkania dwa razy. Raz traci lokal, drugi raz – znaczną część jego wartości rynkowej. Mechanizm wynika wprost z Kodeksu postępowania cywilnego.
Pierwsza licytacja komornicza: cena wywoławcza = 3/4 wartości szacunkowej.
Jeśli nikt nie kupuje: druga licytacja, cena startowa = 2/3 wartości szacunkowej.
Z uzyskanej kwoty komornik najpierw potrąca koszty egzekucji: wycena nieruchomości przez biegłego sądowego, ogłoszenia w mediach i Monitorze Sądowym, opłaty sądowe, wynagrodzenie komornika. Dopiero reszta spłaca wierzycieli. To, co zostaje po spłacie wszystkich wierzytelności i kosztów – trafia do byłego właściciela.
Przykład liczbowy dla Warszawy: mieszkanie o wartości rynkowej 650 000 zł. Pierwsza licytacja: cena startowa 487 500 zł. Po doliczeniu kosztów egzekucji (kilka do kilkunastu tysięcy złotych) i spłacie zaległości – właściciel może otrzymać kwotę daleką od wartości rynkowej i niewystarczającą na wkład własny do kolejnego kredytu. Jeśli do licytacji dochodzi po drugiej licytacji przy startowej cenie 433 000 zł – straty przekraczają 200 000 zł w porównaniu do sprzedaży rynkowej. I bez prawa do jakiegokolwiek lokalu zamiennego.
Warszawa: rynek wynajmu, inwestorzy za granicą i skrzynki, do których nikt nie zagląda
W Warszawie, gdzie cena metra kwadratowego na Mokotowie, Żoliborzu czy Woli rzadko schodzi poniżej 15 000-18 000 zł, a w śródmieściu regularnie przekracza 20 000-25 000 zł, straty na licytacji komorniczej mierzone są w setkach tysięcy złotych – nie dziesiątkach.
Stołeczny rynek ma specyficzną cechę: ogromna liczba właścicieli mieszkań nie mieszka pod adresem posiadanego lokalu. Wynajmują go i mieszkają gdzie indziej – nierzadko za granicą. Korespondencja sądowa wędruje pod adres lokalu, gdzie mieszka najemca. Nawet jeśli najemca fizycznie podnosi awizo ze skrzynki – właściciel może go nigdy nie zobaczyć. Fikcja doręczenia działa. Prawomocny nakaz zapłaty, zablokowane konto, egzekucja z nieruchomości – a właściciel dowiaduje się o tym dopiero z listu od komornika na adres zagraniczny, do którego komornik i tak nie musi wysyłać korespondencji.
Druga stołeczna pułapka to kamienice i bloki z lat 70.-80. z mieszkaniami wykupionymi ze spółdzielni. Część właścicieli to osoby starsze, które rzadko korzystają z bankowości elektronicznej – i pierwsze zajęcie rachunku bankowego odkrywają przy okienku w banku. Część przebywa w domach opieki lub u rodziny, a korespondencja trafia do zamkniętego mieszkania. Fikcja doręczenia i w tych przypadkach działa z pełną bezwzględnością.
Tylko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotów i Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia wpływają setki spraw o zaległości czynszowe miesięcznie – to dane szacunkowe na podstawie jawnych rejestrów sądowych. Nakazy zapłaty za zaległości wobec wspólnot i spółdzielni stanowią jedną z najliczniejszych kategorii spraw w wydziałach cywilnych tych sądów.
Co to oznacza dla Ciebie? Lista działań, zanim list z sądu trafi do skrzynki
- Jeśli wynajmujesz swoje mieszkanie – ustanów pełnomocnika do odbioru korespondencji lub korzystaj z usługi przekierowania poczty na adres, pod którym faktycznie przebywasz. Korespondencja sądowa jest wysyłana pod adres lokalu wskazany w aktach wspólnoty lub w rejestrze. Jeśli pod tym adresem mieszka ktoś inny – pismo „doręczone” tobie jest w praktyce doręczone nieznajomemu. Pełnomocnik do korespondencji to koszt kilkuset złotych rocznie u prawnika lub zaufanej osoby. Zaległość czynszowa za jeden kwartał w Warszawie to już kilkaset do kilku tysięcy złotych.
- Regularnie sprawdzaj stan rozliczeń ze wspólnotą lub spółdzielnią – nawet jeśli płacisz terminowo. Część zaległości powstaje nie z powodu braku płatności, lecz z powodu błędów w naliczeniach, niedopłat wynikających z rozliczeń mediów lub niezapłaconych udziałów w kosztach remontów. Przelew na fundusz remontowy złożony z opóźnieniem o 3 dni może nie zostać zaksięgowany przed datą generowania salda zaległości. Warto co kwartał prosić o wydruk konta rozliczeniowego – każda wspólnota ma obowiązek go udostępnić na żądanie właściciela.
- Jeśli w skrzynce pojawi się awizo z sądu – odbierz list tego samego dnia lub następnego. 14 dni terminu na sprzeciw od nakazu zapłaty liczy się od dnia „doręczenia” – czyli od dnia upływu drugiego terminu awizowania. Nie od dnia, gdy faktycznie pismo przeczytasz. Każdy dzień zwłoki skraca czas na reakcję. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz odebrać osobiście – upoważnij kogoś na piśmie. Wzór pełnomocnictwa pocztowego jest dostępny na każdej poczcie i zajmuje 5 minut.
- Jeśli przegapiłeś termin na sprzeciw – złóż wniosek o przywrócenie terminu niezwłocznie po powzięciu wiadomości o nakazie. Wniosek składa się do sądu, który wydał nakaz, wraz z jednoczesnym wniesieniem sprzeciwu. Musisz uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez twojej winy – hospitalizacja, pobyt za granicą, siła wyższa. Sąd nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ale może wstrzymać egzekucję na czas rozpatrywania sprawy.
- Właściciele z problemami z sąsiadami lub z uciążliwym lokatorem – dokumentuj wszystko na piśmie i zapobiegawczo. Jeśli twój lokal jest źródłem konfliktów (głośna muzyka, problem sanitarny), a zarządca wysyła ci ostrzeżenia – traktuj to poważnie niezależnie od tego, czy jesteś na bieżąco z czynszem. Art. 16 UoWL pozwala wspólnocie żądać licytacji lokalu bez żadnego zadłużenia finansowego. Reaguj na pisma zarządcy natychmiast – przeczekanie wezwania to klasyczny błąd, który w tym trybie może cię słono kosztować.
- Jeśli już wszczęto egzekucję z twojej nieruchomości – skonsultuj się z prawnikiem przed jakimkolwiek krokiem. Egzekucja z nieruchomości trwa wiele miesięcy od wszczęcia do licytacji – w tym czasie można kwestionować wycenę biegłego, zaskarżać plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a niekiedy wstrzymać lub odraczać postępowanie. Każdy tydzień opóźnienia oznacza więcej czasu na zebranie środków na spłatę długu – bo spłata przed licytacją zamyka egzekucję. Kancelaria prawna specjalizująca się w egzekucji z nieruchomości to koszt kilku tysięcy złotych. Licytacja poniżej wartości rynkowej – kilkuset tysięcy złotych.
