MSWiA ostrzega. Resort mówi, co robić podczas ataku z powietrza
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało instrukcję postępowania na wypadek ataku z powietrza. Komunikat zwraca uwagę szczególnie teraz – po serii rosyjskich uderzeń tuż przy polskiej granicy, alertach RCB i uruchomieniu syren na Lubelszczyźnie. Resort przypomina, gdzie się schronić, czego nie robić i jak zachować się, gdy usłyszymy alarm.
„Słyszysz alarm? Nie panikuj. Działaj według planu” – od tych słów rozpoczyna się najnowszy komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Towarzyszy mu wymowna grafika z dużym czerwonym napisem: „Atak z powietrza. Zapamiętaj te zasady”.
Publikacja nie oznacza, że w tej chwili trwa atak na Polskę. Jest to instrukcja bezpieczeństwa oparta na rządowym „Poradniku Bezpieczeństwa”. Jej publikacja następuje jednak w wyjątkowo napiętym momencie.
Rosyjskie uderzenia coraz bliżej Polski
W niedzielę 13 września sytuacja na wschodzie kraju była na tyle poważna, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców części województwa lubelskiego alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. W kilku powiatach uruchomiono także syreny.
Było to związane z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Rosyjskie drony uderzały niezwykle blisko granicy z Polską. Według oficjalnego komunikatu Kancelarii Premiera jeden z ataków nastąpił około 2 km od granicy. Po wydarzeniach premier zwołał specjalną odprawę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a służby przeszły do działań w trybie wzmocnionym.
Alarm na Lubelszczyźnie został tego samego ranka odwołany, a RCB przekazało następnie, że na terytorium Polski nie ma zagrożenia.
MSWiA: jeśli usłyszysz alarm, nie czekaj
Resort przypomina, że podczas rzeczywistego zagrożenia nie należy tracić czasu na zastanawianie się, co robić. Zasady mają być możliwie proste:
- udaj się wcześniej ustaloną drogą do bezpiecznego miejsca,
- zabierz przygotowany plecak ewakuacyjny,
- korzystaj ze schodów, a nie z windy,
- wybierz pomieszczenie bez okien, z grubymi ścianami i stropem,
- jeśli eksplozja zastanie cię na zewnątrz, połóż się – najlepiej w zagłębieniu terenu – i osłoń głowę,
- nie przeciążaj sieci telefonicznej; zamiast długich rozmów korzystaj z SMS-ów,
- sprawdź, czy osoby znajdujące się obok nie potrzebują pomocy.
Takie same zalecenia znajdują się na oficjalnej stronie rządowego „Poradnika Bezpieczeństwa”. Rząd zwraca również uwagę, aby nie opuszczać schronienia zbyt wcześnie i czekać na informacje służb o ustaniu zagrożenia.
Ten dźwięk syreny trzeba znać
W sytuacji kryzysowej kluczowe może być również rozpoznanie sygnału alarmowego. Obecnie w Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały dla ludności cywilnej.
Ogłoszenie alarmu oznacza modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to jednostajny, ciągły dźwięk, również emitowany przez trzy minuty. Po usłyszeniu alarmu należy śledzić oficjalne komunikaty RCB, administracji i służb.
To nie jest komunikat o rozpoczęciu wojny
W przypadku tego rodzaju publikacji szczególnie ważny jest kontekst. MSWiA nie ogłosiło, że Polsce w tej chwili grozi bezpośredni atak i nie zarządzono ogólnopolskiej ewakuacji. Resort prowadzi kampanię edukacyjną dotyczącą reagowania na różne sytuacje kryzysowe – od blackoutu i katastrof naturalnych po zagrożenia militarne.
Rządowy „Poradnik Bezpieczeństwa” został przygotowany wspólnie przez MSWiA, Ministerstwo Obrony Narodowej i RCB. Administracja podkreśla, że jego istnienie samo w sobie nie oznacza wzrostu prawdopodobieństwa ataku, lecz ma przygotować mieszkańców również na najbardziej niebezpieczne scenariusze.
Jednocześnie wydarzenia ostatnich dni pokazują, że informacje o sygnałach alarmowych i zasadach schronienia przestały być wyłącznie teoretyczne. 13 września mieszkańcy części Lubelszczyzny rzeczywiście otrzymali polecenie udania się w bezpieczne miejsce, a w regionie zawyły syreny. Dlatego państwowe służby apelują, aby znać podstawowe procedury jeszcze zanim pojawi się rzeczywiste zagrożenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.