MSWiA reaguje na informacje o masowej ewakuacji Polaków. Padł jednoznaczny komunikat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało pilny komunikat dotyczący Krajowego Planu Ewakuacji. Resort ostrzega przed fałszywymi informacjami, według których dokument miałby oznaczać przygotowania do masowego wysiedlania mieszkańców Polski. MSWiA podkreśla: plan nie jest zapowiedzią ewakuacji, lecz procedurą bezpieczeństwa uruchamianą na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej.
„Stop fake news!” – od tych słów rozpoczyna się oficjalny komunikat ministerstwa.
Resort zareagował na publikacje rozpowszechniane w Internecie. Ich autorzy twierdzili, że przygotowany przez państwo Krajowy Plan Ewakuacji ma doprowadzić do masowego wysiedlenia Polaków. MSWiA jednoznacznie określiło tę informację jako nieprawdziwą.
Plan został zatwierdzony w lipcu 2026 roku
Krajowy Plan Ewakuacji nie jest tajnym dokumentem mającym służyć odbieraniu mieszkańcom domów. Obowiązek jego opracowania wynika z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Aktualna wersja dokumentu została zatwierdzona w lipcu 2026 roku. Plan przygotowuje Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na podstawie wojewódzkich planów ewakuacji. Następnie zatwierdza go minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Dokument powstaje na okres trzech lat i może być aktualizowany, gdy zmienią się zagrożenia, dostępna infrastruktura albo możliwości transportowe państwa i samorządów.
Samo zatwierdzenie planu nie oznacza, że ewakuacja została zarządzona ani że ma rozpocząć się w najbliższym czasie.
MSWiA wskazało trzy najważniejsze elementy
W oficjalnym komunikacie resort wyjaśnił, że Krajowy Plan Ewakuacji określa przede wszystkim:
- ile osób na danym obszarze może wymagać ewakuacji,
- w jaki sposób zostanie zorganizowany transport,
- kto będzie odpowiadał za koordynowanie całej operacji.
Celem planu jest sprawne przemieszczenie ludności z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju.
Dokument musi uwzględniać również punkty zbiórki, trasy przejazdu, dostępność autobusów i innych środków transportu, miejsca czasowego zakwaterowania oraz sposób powiadamiania mieszkańców.
Kiedy plan może zostać wykorzystany?
MSWiA wymieniło trzy podstawowe rodzaje sytuacji:
- wojnę,
- zagrożenie wojną,
- klęskę żywiołową.
Ewakuacja może więc okazać się konieczna nie tylko w razie konfliktu zbrojnego. Podobne procedury mogą zostać wykorzystane podczas dużej powodzi, rozległego pożaru, katastrofy przemysłowej albo skażenia zagrażającego życiu i zdrowiu mieszkańców.
Plan ma pozwolić administracji i służbom działać według wcześniej przygotowanego schematu. Bez niego dopiero po wystąpieniu zagrożenia trzeba byłoby ustalać, skąd wziąć autobusy, dokąd skierować ludzi i gdzie zapewnić im nocleg.
Osoby niesamodzielne wymagają specjalnego transportu
Przepisy wykonawcze dotyczące ewakuacji nakazują w szczególny sposób uwzględniać ludzi, którzy nie mogą opuścić zagrożonego miejsca samodzielnie.
Chodzi między innymi o:
- pacjentów szpitali,
- mieszkańców domów pomocy społecznej,
- osoby przebywające w placówkach całodobowej opieki,
- dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.
Dla tych grup trzeba wcześniej oszacować liczbę potrzebnych pojazdów i przygotować odpowiednio przystosowany transport.
Pozostali mieszkańcy mogą zostać przewiezieni transportem zbiorowym albo przeprowadzić samoewakuację, wykorzystując własny samochód i samodzielnie organizując pobyt poza strefą zagrożenia. Zawsze powinni jednak stosować się do wyznaczonych tras i komunikatów służb.
Plan zakłada również ochronę pozostawionego mienia
Podczas ewakuacji ludzie mogą zostać zmuszeni do szybkiego opuszczenia domów i mieszkań. Przepisy przewidują dlatego skierowanie służb do zabezpieczania pozostawionego mienia oraz utrzymywania porządku na terenie objętym ewakuacją.
Planowanie obejmuje także możliwość przemieszczenia zwierząt i najcenniejszego mienia. Nie oznacza to jednak, że państwo zabierze całe wyposażenie każdego domu. Pierwszeństwo zawsze ma ochrona życia i zdrowia.
Zakres pomocy będzie uzależniony od rodzaju zagrożenia, czasu na przygotowanie ewakuacji i dostępnych środków.
Czy ewakuowani będą mogli wrócić?
W internecie pojawiały się twierdzenia, że osoba, która opuści dom, nie będzie mogła już do niego wrócić. Obowiązujące rozporządzenie temu przeczy.
Jednym z wymienionych w nim etapów ewakuacji jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do miejsc zamieszkania.
Nie da się jednak wcześniej określić dokładnego terminu powrotu. Będzie on zależał od skali zagrożenia, stanu budynków, dostępności dróg, infrastruktury i podstawowych mediów.
Po usunięciu niewybuchu mieszkańcy mogą wrócić jeszcze tego samego dnia. Po powodzi, pożarze, skażeniu albo działaniach wojennych pobyt poza miejscem zamieszkania może potrwać znacznie dłużej.
Opóźnienie powrotu ze względów bezpieczeństwa nie oznacza jednak trwałego wysiedlenia ani automatycznej utraty nieruchomości.
Nie wsiadaj do pojazdu wyłącznie na podstawie internetowego wpisu
Fałszywe publikacje ostrzegały również przed rzekomymi autobusami, które miały pojawić się w Polsce i wywozić kobiety oraz dzieci.
MSWiA nie informuje o rozpoczęciu takiej operacji. Nie wydano także ogólnopolskiego komunikatu o ewakuacji ludności.
Gdyby ewakuacja została rzeczywiście zarządzona, mieszkańcy otrzymaliby oficjalną informację zawierającą między innymi:
- teren objęty działaniami,
- lokalizację punktów zbiórki,
- dostępne środki transportu,
- wyznaczony kierunek przemieszczania,
- zasady postępowania.
Informacji należy szukać w komunikatach RCB, MSWiA, wojewodów, urzędów miast i gmin, policji oraz straży pożarnej. Anonimowa grafika krążąca w mediach społecznościowych nie jest podstawą do opuszczenia domu ani wejścia do nieoznaczonego pojazdu.
📢 STOP FAKE NEWS!
W sieci krążą fałszywe informacje, jakoby przygotowywany Krajowy Plan Ewakuacji miał oznaczać masowe wysiedlenie mieszkańców Polski ‼️To nieprawda‼️
🔎 FAKT: Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej.… pic.twitter.com/YNEqXF3StJ
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) September 18, 2026
Plan bezpieczeństwa, a nie zapowiedź wysiedlenia
Najważniejszy fragment komunikatu MSWiA jest jednoznaczny: Krajowy Plan Ewakuacji ma służyć ochronie mieszkańców i sprawnemu przeniesieniu ich z terenu zagrożonego do bezpieczniejszej części kraju.
Dokument odpowiada na praktyczne pytania: ilu ludzi może potrzebować pomocy, dokąd ich przewieźć, jak zapewnić transport i kto będzie odpowiadał za całą operację.
Nie jest natomiast dowodem na przygotowywanie masowego wysiedlenia Polaków. Resort apeluje, aby sprawdzać źródła i nie udostępniać informacji, które mogą wywoływać niepotrzebny strach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.