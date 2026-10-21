Myślisz, że podczas blackoutu zatankujesz auto? Kierowcy zapominają o jednym szczególe
Banknoty w portfelu mogą pomóc, gdy przestaną działać płatności kartą, ale nie uruchomią dystrybutora paliwa. Stacja potrzebuje energii, aby przepompować benzynę lub olej napędowy do samochodu i obsłużyć sprzedaż. Jeśli zabraknie prądu, a obiekt nie ma odpowiedniego zasilania awaryjnego, samo paliwo w zbiorniku nie wystarczy. To ważne przed sezonem wichur, mokrego śniegu i lokalnych awarii sieci: z tankowaniem lepiej nie czekać do chwili, gdy w okolicy zgasną światła. Przygotowanie samochodu warto zacząć wcześniej, podczas zwykłej wizyty na stacji.
Paliwo pod ziemią nie popłynie do auta samo
Na typowej stacji benzyna i olej napędowy są magazynowane w zbiornikach podziemnych. Aby trafiły do wlewu samochodu, instalacja musi wymusić ich przepływ. W zależności od konstrukcji służy do tego pompa ssąca w dystrybutorze albo zewnętrzna pompa, na przykład zanurzeniowa w zbiorniku. Nie każda stacja ma więc pompę w tym samym miejscu, ale normalne wydawanie paliwa wymaga zasilania. Dokumentacja producenta dystrybutorów TATSUNO opisuje zarówno wersje ssące, jak i ciśnieniowe oraz elektryczne silniki, zawory i elektronikę sterującą. To właśnie ten układ, niewidoczny dla kierowcy trzymającego pistolet, umożliwia tankowanie.
Naciśnięcie spustu nie jest ręcznym pompowaniem paliwa. Dystrybutor musi także kontrolować wydawaną ilość i obsługiwać pomiar oraz rozliczenie transakcji. Bez działających urządzeń elektrycznych pracownik nie może po prostu odblokować całego procesu przyciskiem ani zastąpić go przyjęciem banknotów. Dlatego podczas zaniku zasilania sprzedaż na nieprzygotowanej stacji zostaje wstrzymana, nawet gdy magazyn jest pełny. Z punktu widzenia kierowcy skutek wygląda podobnie jak przy braku paliwa, ale przyczyna jest inna: produkt jest na miejscu, tylko instalacja nie może go wydać.
Awaria terminala i blackout to dwie różne sytuacje
Jeżeli nie działa wyłącznie terminal płatniczy, a pozostałe urządzenia są sprawne, stacja może nadal obsługiwać klientów płacących gotówką. Przy braku energii problem obejmuje jednak również pompy i sterowanie, a niekiedy system kasowy. Kasa lub komputer mogą mieć własne podtrzymanie, lecz ich działanie nie oznacza, że zasilane są także dystrybutory. Odwrotnie, samo przywrócenie pracy pompy nie wystarcza, jeśli nie można prawidłowo obsłużyć sprzedaży. Dlatego pytanie o możliwość zapłacenia gotówką warto uzupełnić prostym pytaniem: czy stacja w ogóle wydaje w tej chwili paliwo?
Znaczenie ma też możliwość rejestrowania transakcji. Art. 111 ust. 3 ustawy o VAT przewiduje użycie kasy rezerwowej, gdy z przyczyn niezależnych od sprzedawcy nie da się prowadzić ewidencji na zwykłej kasie. Jeśli również to jest niemożliwe, sprzedaży nie wolno dokonywać. Nie należy jednak mylić niesprawnej kasy z samą przerwą w dostępie do internetu: przepisy osobno regulują czasowy brak połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas i nie oznacza on automatycznie konieczności zamknięcia sprzedaży. Dla klienta najważniejsze pozostaje to, czy placówka potrafi bezpiecznie wydać paliwo oraz prawidłowo zarejestrować zakup.
|Sytuacja na stacji
|Czy gotówka może pomóc?
|Nie działa terminal, ale dystrybutory i ewidencja sprzedaży są sprawne
|Tak, jeżeli stacja prowadzi sprzedaż i przyjmuje gotówkę.
|Brak zasilania pomp i sterowania dystrybutorów
|Nie. Sposób zapłaty nie przywróci wydawania paliwa.
|Działa odpowiednio przygotowane zasilanie awaryjne
|Tankowanie może być możliwe, jeśli sprawne są niezbędne urządzenia i stacja obsługuje klientów.
Agregat może pomóc, ale musi zasilać właściwe urządzenia
Nie można zakładać, że każda stacja zamknie się po zaniku napięcia w sieci. Odpowiednio przygotowany obiekt może korzystać z agregatu lub innego rozwiązania awaryjnego, które zapewnia pracę potrzebnych instalacji. Liczą się jednak moc źródła, zakres podłączonych urządzeń, stan techniczny i zapas paliwa do samego agregatu. Departament Energii USA w zaleceniach dla firm wskazuje właśnie na dobór mocy do kluczowych urządzeń, prawidłowy montaż, testowanie systemu i zapewnienie mu paliwa. Wniosek dla kierowcy jest prosty: świecący sklep lub działający komputer przy kasie nie są jeszcze potwierdzeniem, że można zatankować samochód.
Najprostszy zapas jest w baku. Nie czekaj na rezerwę
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca, aby samochód był sprawny technicznie i zatankowany. Konkretną zasadę podaje również amerykańska National Weather Service: utrzymuj przynajmniej połowę baku, ponieważ pompy na stacjach zależą od energii elektrycznej. Nie jest to polski obowiązek prawny ani nakaz codziennego tankowania, lecz praktyczny sposób ograniczenia zależności od stacji w pierwszych godzinach awarii. Przed zapowiadanym silnym wiatrem lub intensywnymi opadami lepiej uzupełnić paliwo w ramach normalnych zakupów, zamiast odkładać to do zapalenia kontrolki. Przygotowanie zawczasu oszczędza też późniejszego szukania otwartej placówki z niemal pustym bakiem.
Warto sprawdzić także coś, o czym łatwo zapomnieć przy samym tankowaniu: czy samochodem da się wyjechać z garażu bez prądu. NWS przypomina o poznaniu sposobu ręcznego otwierania bramy i o tym, że ciężkie skrzydło może wymagać pomocy drugiej osoby. Z kolei polski poradnik zaleca przygotowanie papierowej mapy lub map pobranych wcześniej do użycia offline. Takie drobiazgi mają znaczenie, gdy telefon, internet lub napęd bramy nie działają jak zwykle. W czasie kryzysu należy też ograniczać niepotrzebne przejazdy i pozostawić drogi przejezdne dla służb, zamiast zużywać paliwo na poszukiwanie kolejnych stacji bez potwierdzenia, że są czynne.
Kanister na zapas? Najpierw bezpieczne miejsce
Dodatkowe paliwo wymaga przeznaczonego do niego, szczelnego pojemnika oraz odpowiednich warunków przechowywania. Butelka po napoju lub przypadkowy pojemnik gospodarczy nie zastępują kanistra do benzyny. Przepisy przeciwpożarowe zakazują przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo, do których należy benzyna, między innymi w piwnicach, na poddaszach i strychach, klatkach schodowych, korytarzach oraz balkonach i tarasach. Jeżeli nie masz odpowiedniego miejsca, lepiej zadbać o poziom paliwa w zbiorniku auta niż tworzyć domowy magazyn. Przygotowanie do awarii nie powinno zwiększać ryzyka pożaru dla domowników i sąsiadów.
Limity zależą od rodzaju pomieszczenia i właściwości cieczy. Przykładowo w garażu o powierzchni do 100 m², innym niż wolnostojący garaż wykonany z materiałów niepalnych, przepisy dopuszczają do 20 litrów cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°C, czyli kategorii obejmującej benzynę, albo do 60 litrów cieczy z przedziału 21–100°C, do którego należy typowy olej napędowy. Nie są to uniwersalne limity dla piwnicy, komórki czy wspólnego garażu podziemnego. Rozporządzenie zabrania też przelewania paliwa i napełniania nim zbiornika pojazdu w garażu. Przed zakupem kanistra warto więc sprawdzić warunki konkretnego miejsca, a nie kierować się wyłącznie wolną przestrzenią na półce.
Letni diesel nie jest dobrym zapasem na zimowe mrozy
Przy oleju napędowym istotne są właściwości sezonowe. ORLEN opisuje dla swojego standardowego paliwa gatunek letni stosowany od 16 kwietnia do 30 września, przejściowy od 1 października do 15 listopada i od 1 marca do 15 kwietnia oraz zimowy od 16 listopada do końca lutego. Odpowiadające im wymagania temperatury zablokowania zimnego filtru wynoszą odpowiednio nie więcej niż 0°C, minus 10°C i minus 20°C. Jest to parametr badania paliwa, a nie gwarancja uruchomienia każdego samochodu w dokładnie takiej temperaturze. Zapas kupiony latem nie nabiera właściwości zimowych tylko dlatego, że przez kilka miesięcy stał w kanistrze.
Dlatego paliwa rezerwowego nie warto odkładać na nieokreśloną przyszłość. Sens ma niewielki, prawidłowo przechowywany zapas dopasowany do rzeczywistych potrzeb oraz rodzaju pojazdu lub urządzenia, z uwzględnieniem zaleceń producentów. Gotówka nadal pozostaje przydatnym elementem przygotowania na awarię, co podkreśla również polski poradnik. Pomaga jednak tam, gdzie można sprzedawać towary i usługi bez płatności elektronicznych — nie zastępuje energii potrzebnej do pracy urządzeń. W przypadku samochodu najwięcej daje więc wcześniejsze zatankowanie i sprawdzenie możliwości wyjazdu, zanim awaria utrudni obie te czynności.
Źródła: rządowy „Poradnik bezpieczeństwa”, rozdziały o blackoucie i przygotowaniu otoczenia; dokumentacja techniczna dystrybutorów TATSUNO; zalecenia National Weather Service i Departamentu Energii USA; art. 111 ust. 3 i 3ab ustawy o VAT; § 7–8 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; informacje ORLEN o sezonowych właściwościach oleju napędowego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.