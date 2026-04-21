Nad Polskę nadciąga gigantyczny kryzys. Jest najgorzej od 1945. To dotknie każdego z nas. Warszawa liderem
8 lat liczba narodzin skurczyła się o ponad 40 proc. i osiągnęła najniższy poziom od zakończenia II wojny światowej. Dane GUS opublikowane w grudniu 2025 roku nie pozostawiają złudzeń: to nie jest tymczasowe wahnięcie ani skutek pandemii. To sygnał głębokiej, strukturalnej zmiany, której konsekwencje finansowe i społeczne odczujesz w portfelu – nawet jeśli nie planujesz mieć dzieci i do emerytury masz jeszcze 20 lat.
Rekord, z którego nikt nie jest dumny: dzietność w Polsce spada poniżej 1,1
Współczynnik dzietności w Polsce wyniósł w 2024 roku 1,099 – to historyczne minimum w całej historii pomiarów. Dla porównania: jeszcze w 2017 roku wynosił 1,45. Prosta zastępowalność pokoleń wymaga wartości ok. 2,1, czyli każda kobieta powinna statystycznie rodzić ok. 2,1 dziecka. Przy dzietności poniżej 1,1 mówimy o kurczeniu się generacji niemal o połowę co 25-30 lat.
Analitycy rynkowi szacują współczynnik dzietności na poziomie ok. 1,02-1,03 w całym 2025 roku. Jeśli się potwierdzą, Polska dołączy do wąskiego grona krajów o dzietności zbliżonej do 1,0 – obok Korei Południowej, Tajwanu i Litwy. W 2025 roku liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o ok. 168 tys. osób – to największy ubytek naturalny ludności od dziesięcioleci. Współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł -4,5 na 1000 mieszkańców, wobec -4,2 rok wcześniej.
Populacja Polski na koniec 2025 roku wyniosła 37,332 mln i zmniejszyła się w ciągu roku o 157 tys. osób. Dla kontekstu: na początku lat 90. XX wieku było nas ponad 38 mln, a w 2010 roku – ponad 38,5 mln. Od 2012 roku kraj systematycznie traci mieszkańców – jedynym wyjątkiem był 2017 rok, kiedy populacja wzrosła o niespełna 1 tys. osób.
Dlaczego młodzi nie mają dzieci? Ekonomia to tylko część odpowiedzi
Prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego i członek Rady ds. Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP, podsumowuje to lapidarnie: „do dorosłości dochodzi pokolenie, dla którego dziecko nie jest oznaką sukcesu życiowego”. Zmiana jest głębsza niż koszty życia czy brak mieszkań – choć te oczywiście odgrywają rolę.
Wzrósł wiek zawierania małżeństw i podejmowania decyzji o rodzicielstwie. Większość kobiet zachodzi dziś w pierwszą ciążę po 30. roku życia, a biologiczne okno płodności jest węższe niż kiedyś w statystykach. Do tego dochodzi rosnąca polaryzacja kulturowa wśród młodych: badania wskazują, że młode kobiety są wyraźnie bardziej liberalne niż ich rówieśnicy, co utrudnia tworzenie trwałych związków. W 2025 roku zawarto ok. 133 tys. małżeństw – to o ponad 2 tys. mniej niż rok wcześniej.
Nie bez znaczenia jest też skala migracji. W 2024 roku ok. 7 proc. dzieci urodzonych w Polsce miało matki z innym niż polskie obywatelstwem. Oznacza to, że rzeczywista dzietność Polek jest jeszcze niższa, niż pokazują zagregowane dane GUS. Polska nie jest wyjątkiem – prof. Szukalski zaznacza, że „praktycznie cała Europa w ostatnich 3-4 latach doświadcza gwałtownego spadku dzietności”, ale razem z Litwą i krajami Europy Południowej jesteśmy w grupie najniższej dzietności w całej Unii Europejskiej.
Warszawa pod lupą: lider dzietności w Polsce, ale też miasto z rosnącym problemem
Na tle ogólnopolskiego kryzysu Warszawa i województwo mazowieckie wypadają stosunkowo najlepiej. Mazowieckie ma najwyższy wskaźnik dzietności spośród wszystkich 16 województw – 1,172 dzieci na kobietę (dane GUS za 2024 rok), wobec średniej krajowej 1,099. Przez cały horyzont prognozy Mazowsze pozostaje rejonem z najmniejszym przewidywanym ubytkiem ludności w Polsce.
Warszawa jest miastem imigracji – zarówno wewnętrznej (młodzi z całego kraju), jak i zagranicznej (od 2022 roku znaczący napływ obywateli Ukrainy). To tymczasowo amortyzuje najdotkliwsze skutki niskiej dzietności. Ratusz m.st. Warszawy w Strategii Rozwoju #Warszawa2040+, tworzonej równolegle z planem ogólnym, wprost uwzględnia prognozy demograficzne jako jeden z kluczowych czynników planowania – zarówno pod kątem popytu na usługi edukacyjne i opiekuńcze, jak i struktury przyszłych inwestycji.
Dla Warszawy kluczowym wyzwaniem staje się opieka nad rosnącą liczbą seniorów. Już dziś stolica jest miastem z ponadprzeciętnym udziałem osób starszych – efekt wcześniejszych migracji do stolicy przez poprzednie dekady. Przy prognozowanym podwojeniu liczby osób powyżej 80 lat w skali kraju, Warszawa jako centrum usług medycznych i opiekuńczych stanie pod dużo większą presją niż wynikałoby to tylko z jej własnej demografii.
Dane GUS pokazują też, że w Warszawie i okolicznych powiatach spodziewany jest dalszy napływ mieszkańców z reszty Polski – podmiejskie gminy wokół stolicy należą do nielicznych w kraju z prognozowanym wzrostem populacji. To jednak nie rozwiązuje problemu systemowego: coraz mniej urodzeń, coraz starsze społeczeństwo i coraz mniejsza baza podatników finansujących lokalne usługi.
Do 2060 roku ubędzie nas od 4 do prawie 9 milionów – prognoza GUS jest mroźna
GUS w prognozie demograficznej na lata 2023-2060 przewiduje w scenariuszu głównym spadek ludności do 30,9 mln osób – czyli o 17,6 proc. wobec danych wyjściowych. W scenariuszu pesymistycznym, uwzględniającym utrzymanie się obecnej, rekordowo niskiej dzietności, populacja może spaść nawet do 28,4 mln, co oznaczałoby ubytek o ponad 24 proc. względem 2024 roku.
Równolegle postępuje starzenie się społeczeństwa. Według GUS do 2060 roku połowa mieszkańców Polski będzie miała ponad 50 lat. Osoby w wieku 65+ będą stanowiły ok. 30-32,6 proc. całej populacji, podczas gdy dziś to niespełna 20 proc. Drastycznie pogorszy się wskaźnik obciążenia demograficznego: o ile w 2022 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 72,2 w wieku nieprodukcyjnym, o tyle w 2060 roku będzie to już 96,3. To prawie dwukrotny wzrost w ciągu niecałych 40 lat.
Konsekwencje dla rynku pracy są oczywiste. GUS szacuje, że liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się do 2060 roku o ponad 23 proc. – to ubytek 5,1 mln pracowników wobec stanu z 2022 roku. Firmy, które już teraz zgłaszają trudności z obsadzeniem stanowisk, w nadchodzących dekadach będą zmuszone do radykalniejszej automatyzacji lub przenoszenia działalności tam, gdzie siły roboczej nie brakuje.
System emerytalny: trudne pytanie o jutro
Mniej pracujących na więcej emerytów to równanie, które nie wychodzi. Polski system emerytalny, oparty w dużej mierze na bieżących składkach, jest z definicji wrażliwy na proporcje demograficzne. Przy zbliżaniu się wskaźnika obciążenia do poziomu 1:1 – czyli kiedy na 1 pracującego będzie przypadał 1 niepracujący – możliwe są tylko 3 wyjścia: niższe świadczenia, wyższe składki albo wyższe podatki. Reforma systemu jest kwestią czasu, nie wyboru.
Do tego dochodzi fakt, że Polska ma najniższy wiek emerytalny kobiet w Unii Europejskiej – 60 lat, wobec 63-67 lat w większości państw członkowskich. Przy dzietności poniżej 1,1 i malejącej liczbie pracowników to zestawienie staje się coraz trudniejsze do utrzymania. Presja na stopniowe wydłużanie aktywności zawodowej będzie rosła, niezależnie od politycznych deklaracji.
Podobna presja dotknie opieki zdrowotnej i długoterminowej. GUS prognozuje, że do 2060 roku liczba osób w wieku powyżej 80 lat wzrośnie ponad dwukrotnie. To największy wzrost w całej strukturze wiekowej. Szpitale, domy opieki, usługi opiekuńcze – cały ten sektor będzie wymagał wielokrotnie więcej zasobów, finansowanych przez mniejszą liczbę podatników.
Wyludnianie nierówne: Świętokrzyskie traci 30 proc. mieszkańców, Mazowsze – 7
Depopulacja nie uderzy w całą Polskę równomiernie. Prognozy GUS wskazują, że największy relatywny spadek do 2060 roku czeka województwo świętokrzyskie – ubytek o ok. 30,6 proc. mieszkańców. Znaczące spadki grożą też Łódzkiemu, Opolskiemu i regionom wschodniej Polski. Zamykanie szkół podstawowych w mniejszych miastach i gminach to proces, który w wielu miejscach trwa już od lat.
Na przeciwległym biegunie plasuje się województwo mazowieckie i pomorskie – GUS prognozuje dla nich ubytek poniżej 7 proc. Aglomeracje utrzymają siłę przyciągania – z reszty kraju, ale też z zagranicy. Migracja wewnętrzna do największych ośrodków miejskich prawdopodobnie przyspieszy. To oznacza, że ceny nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach mogą rosnąć pomimo kurczącego się kraju, podczas gdy w słabnących regionach – drastycznie spadać.
Co może zrobić państwo? Żłobki zamiast przelewów, ale też migracja i automatyzacja
Programy transferów finansowych – „Rodzina 500+” od 2016 roku, potem „800+” – nie zatrzymały trendu. Dzietność rosła umiarkowanie do 2017 roku, po czym zaczęła spadać mimo rosnących transferów. To wskazuje, że samo zasilanie budżetów rodzin jest niewystarczające. Ekonomiści wskazują na inny kierunek: zamiast gotówki – infrastruktura opieki. Dostępne, tanie żłobki i przedszkola redukują realny „koszt logistyczny” posiadania dziecka bardziej niż jednorazowe wypłaty.
Drugi filar to polityka migracyjna. Bez uzupełnienia ubytków na rynku pracy przez pracowników z zagranicy tempo kurczenia się siły roboczej będzie szybsze niż cokolwiek innego. Ukraińcy w Polsce to już kilka milionów osób, znaczna część zintegrowana z rynkiem pracy. Pytanie o integrację i ścieżki legalizacji pobytu staje się coraz mniej polityczne, a coraz bardziej ekonomiczne.
Trzeci kierunek to automatyzacja. Mniejsza liczba rąk do pracy nie musi oznaczać niższej produkcji, jeśli wzrośnie produktywność. AI, robotyka i cyfryzacja usług publicznych to narzędzia, które mogą skompensować demograficzny ubytek – pod warunkiem inwestycji teraz, a nie w przyszłej kadencji.
Co to oznacza dla Ciebie? Konkretne kroki, zanim system dostosuje się kosztem twoich oszczędności
Reforma systemu emerytalnego jest nieuchronna – pytanie tylko kiedy i w jakiej formie. Nie czekaj na decyzje polityczne – zadbaj o własne zabezpieczenie już teraz.
1. Zacznij oszczędzać prywatnie na emeryturę – IKE i IKZE to najlepszy punkt startowy. Wpłacając na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), korzystasz z ulg podatkowych (IKZE to odliczenie od PIT, IKE – zwolnienie z podatku Belki przy wypłacie po 60. roku życia). Nawet 300-400 zł miesięcznie przez 25 lat daje przy umiarkowanym oprocentowaniu kwoty rzędu 200-300 tys. zł. Sprawdź limity wpłat na 2026 rok – dla IKZE to ok. 10,1 tys. zł rocznie.
2. Sprawdź stan swojego PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe to dodatkowe składki od pracodawcy i dopłaty od państwa – ale tylko jeśli masz aktywne uczestnictwo. Wielu Polaków zrezygnowało po automatycznym zapisaniu. Wróć do PPK, jeśli wypisałeś się bezrefleksyjnie – składka pracodawcy to w praktyce część twojego wynagrodzenia, z której rezygnujesz.
3. Inwestuj w kompetencje trudne do zastąpienia automatyzacją. Przy kurczącym się rynku pracy wygrają specjaliści od złożonych procesów: analityki danych, inżynierii, opieki nad seniorami, zarządzania projektami i edukacji wczesnodziecięcej. Te sektory będą rosnąć niezależnie od trendów.
4. Jeśli rozważasz zakup nieruchomości – analizuj lokalizację przez pryzmat demografii. Nieruchomości w wyludniających się powiatach (szczególnie wschodnia i centralna Polska) mogą tracić wartość przez dekady. Aglomeracje – Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań – mają najlepszy bufor demograficzny.
5. Jesteś pracodawcą lub prowadzisz firmę? Planuj zatrudnienie z wyprzedzeniem. Brak kadr będzie się pogłębiał. Już teraz wdrożenie narzędzi automatyzacji, retencja doświadczonych pracowników i ścieżki zatrudnienia cudzoziemców to nie „przyszłość” – to planowanie na lata 2027-2030.
6. Śledź zmiany w systemie emerytalnym. Wiek emerytalny kobiet wynoszący 60 lat jest najniższy w UE i w kontekście demograficznym coraz trudniejszy do utrzymania. Każda decyzja polityczna w tym obszarze bezpośrednio wpłynie na twój plan finansowy. Reaguj na zmiany legislacyjne, nie dopiero po ich wejściu w życie.
