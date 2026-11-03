Nadchodzi gigantyczna promocja w Lidlu! Ubrania i akcesoria nawet 50 proc. taniej. Klienci powinni zapamiętać tę datę
Lidl szykuje wielką promocję, która może zainteresować wszystkich planujących zakup ubrań na jesień i zimę. Już w czwartek, 5 listopada, rusza specjalna akcja obejmująca odzież i akcesoria marki Esmara. Dzięki rabatowi można zapłacić za drugi, tańszy produkt aż o połowę mniej. Oferta potrwa tylko kilka dni, dlatego warto wcześniej sprawdzić jej zasady.
W sklepach Lidl nadchodzi kolejna okazja do tańszych zakupów. Tym razem sieć przygotowała promocję dla osób, które chcą odświeżyć garderobę bez wydawania dużych pieniędzy.
W centrum uwagi znalazła się marka Esmara, znana klientom dyskontu z odzieży damskiej i akcesoriów.
Na materiałach promocyjnych sieć zapowiada wprost: „Mega okazje”.
Lidl obniża ceny nawet o 50 procent. Jest jeden warunek
Promocja rozpocznie się w czwartek, 5 listopada 2026 roku, i potrwa do wtorku, 10 listopada.
W tym czasie klienci będą mogli skorzystać z rabatu wynoszącego 50 proc. na drugi, tańszy produkt objęty akcją.
To oznacza, że przy zakupie dwóch kwalifikujących się artykułów jeden z nich zostanie przeceniony o połowę.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwa produkty kosztujące po 40 zł, zamiast 80 zł zapłaci 60 zł.
Jeżeli natomiast jeden produkt kosztuje 50 zł, a drugi 30 zł, rabat zostanie naliczony od tańszego artykułu. Łączna kwota zakupów wyniesie wtedy 65 zł zamiast 80 zł.
Ważne: promocja nie oznacza obniżki o 50 proc. na każdy zakupiony produkt. Rabat dotyczy drugiego, tańszego artykułu.
Dresy, bluzy i akcesoria. Co można kupić taniej?
Z zapowiedzi Lidla wynika, że akcja obejmuje odzież i akcesoria marki Esmara.
Na materiałach promocyjnych pokazano między innymi wygodne komplety dresowe, które mogą sprawdzić się podczas jesiennych spacerów, podróży czy codziennego wypoczynku.
Sieć prezentuje także produkty Esmara Men, czyli odzież przeznaczoną dla mężczyzn.
Wśród promowanych artykułów znajdują się bluzy i spodnie dresowe Soft Touch, oferowane w różnych wariantach kolorystycznych.
Dokładny asortyment oraz dostępność rozmiarów mogą różnić się między sklepami.
Bez aplikacji nie dostaniesz rabatu. Trzeba aktywować kupon
To szczególnie ważna informacja dla klientów planujących zakupy.
Aby skorzystać z promocji, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
Samo włożenie dwóch produktów do koszyka nie wystarczy.
Przed podejściem do kasy należy uruchomić aplikację, znaleźć kupon dotyczący odzieży i akcesoriów Esmara, a następnie go aktywować.
Podczas płatności trzeba zeskanować kartę Lidl Plus.
Dopiero wtedy rabat powinien zostać naliczony zgodnie z warunkami promocji.
Warto też sprawdzić szczegóły kuponu, ponieważ mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia dotyczące produktów lub liczby zastosowań rabatu.
Kiedy rusza promocja w Lidlu?
Najważniejsze daty to:
- 5 listopada 2026 r., czwartek — początek promocji.
- 10 listopada 2026 r., wtorek — ostatni dzień obowiązywania oferty.
- 50 proc. rabatu — na drugi, tańszy produkt objęty akcją.
- Lidl Plus — konieczna aktywacja kuponu w aplikacji.
Promocja może być szczególnie interesująca dla osób, które planują kupić kilka elementów garderoby jednocześnie.
Czy warto poczekać z zakupami do czwartku?
Jeżeli planujesz zakup dresów, bluz lub innych artykułów marki Esmara, warto sprawdzić ofertę przed wydaniem pieniędzy.
Najwięcej można zaoszczędzić wtedy, gdy oba wybrane produkty mają podobną cenę.
Przy dużej różnicy cen rabat będzie mniejszy w stosunku do całej wartości koszyka, ponieważ naliczany jest od tańszego produktu.
Warto również porównać ceny i kupować tylko rzeczy, których rzeczywiście potrzebujemy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Od czwartku, 5 listopada, w Lidlu rusza kilkudniowa promocja na odzież i akcesoria Esmara.
Osoby planujące zakupy powinny wcześniej pobrać lub otworzyć aplikację Lidl Plus i aktywować właściwy kupon.
Najważniejsze: drugi, tańszy produkt będzie objęty rabatem 50 proc., ale tylko po spełnieniu warunków akcji.
Oferta zakończy się 10 listopada, dlatego na skorzystanie z niej będzie sześć dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.