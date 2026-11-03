Tusk po posiedzeniu RBN: „Sytuacja jest poważna. Musimy się przygotować”. Padły słowa o bezpieczeństwie Polaków
Premier Donald Tusk zabrał głos po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Odniósł się do niepokojących sygnałów dotyczących sytuacji geopolitycznej i bezpieczeństwa Polski. Jak przekazał, generał Wiesław Kukuła wskazywał na konieczność szczególnego przygotowania się do jesieni. Premier podkreślił, że agresywne działania Rosji wymagają współpracy władz politycznych i całego społeczeństwa.
Bezpieczeństwo Polski ponownie znalazło się w centrum uwagi najważniejszych przedstawicieli państwa.
Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk mówił o zagrożeniach wynikających z obecnej sytuacji międzynarodowej.
Jego wypowiedź dotyczyła między innymi sygnałów przekazywanych przez najwyższych dowódców wojskowych oraz konieczności odpowiedniego przygotowania państwa.
Generał Kukuła ostrzega. Szczególne przygotowania do jesieni
Premier odniósł się do informacji przedstawionych przez generała Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Z relacji Donalda Tuska wynika, że wojskowi dostrzegają sygnały nakazujące szczególne przygotowanie się do jesieni, z uwzględnieniem bezpieczeństwa obywateli i całego państwa.
To ważne słowa, ponieważ dotyczą nie tylko działań podejmowanych przez wojsko, ale również gotowości instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludności.
Premier podkreślił powagę sytuacji i potrzebę przygotowania się na potencjalne zagrożenia.
Nie oznacza to jednak, że ogłoszono bezpośrednie zagrożenie atakiem na Polskę lub podjęto decyzję o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego.
Donald Tusk: sytuacja geopolityczna wymaga współpracy
Szef rządu wskazał na agresywne działania Rosji jako jeden z głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo Polski.
Podkreślił, że obecna sytuacja wymaga współpracy ponad podziałami politycznymi.
Według premiera konieczna jest konsolidacja zarówno władz państwowych, jak i społeczeństwa wokół spraw związanych z bezpieczeństwem.
Wypowiedź ta padła po spotkaniu, podczas którego przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych omawiali kwestie strategiczne.
Polacy pytają, czy jesteśmy przygotowani
Wypowiedzi dotyczące bezpieczeństwa mogą budzić niepokój, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie i działań Rosji.
Jednym z najważniejszych pytań pozostaje stopień przygotowania Polski na ewentualne zagrożenia.
Dotyczy to zarówno zdolności obronnych wojska, jak i funkcjonowania infrastruktury krytycznej, systemów ostrzegania oraz ochrony ludności cywilnej.
Szczególne znaczenie mają także procedury postępowania w przypadku awarii, zakłóceń dostaw energii czy innych sytuacji kryzysowych.
Czy Polacy powinni przygotowywać się na najgorsze?
Wypowiedź premiera nie jest równoznaczna z ogłoszeniem alarmu dla ludności.
Nie oznacza również, że w najbliższych dniach należy spodziewać się konkretnego zagrożenia militarnego.
Przygotowanie na sytuacje kryzysowe jest jednak elementem bezpieczeństwa, który dotyczy każdego gospodarstwa domowego.
Rządowe zalecenia obejmują między innymi posiadanie podstawowych zapasów wody, żywności, niezbędnych leków, latarki oraz dostępu do informacji z oficjalnych źródeł.
Takie przygotowania mogą być przydatne również podczas powodzi, długotrwałych awarii prądu czy ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najważniejszy przekaz po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczy konieczności zachowania gotowości państwa i społeczeństwa wobec zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.
Premier Donald Tusk wskazał na poważne zagrożenia związane z agresywną polityką Rosji i potrzebę współdziałania instytucji państwowych.
Na podstawie przytoczonej wypowiedzi nie można jednak stwierdzić, że Polska stoi w obliczu bezpośredniego ataku ani że wprowadzono szczególne ograniczenia dla obywateli.
Warto śledzić oficjalne komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Źródła
- Wypowiedź premiera Donalda Tuska po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego — przekazana w relacji z konferencji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.