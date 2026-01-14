Nadchodzi kolejny armagedon pogodowy. Silny mróz, bóle głowy, senność, pogorszenie objawów wielu chorób
Od 17 stycznia 2026 roku nad Polską zacznie dominować wyż syberyjski, który przyniesie mroźne powietrze i bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne. Na wschodzie kraju ciśnienie może osiągnąć wartości około 1041 hPa, co nie zdarza się często. Zmiany pogodowe mogą być szczególnie odczuwalne dla osób z chorobami układu oddechowego i krążenia.
Co się zmienia od weekendu
Jak informuje serwis twojapogoda.pl, w ciągu najbliższych dni nad Europą Środkową rozgrywa się walka między wyżem znad Syberii a niżami znad Atlantyku. Od piątku 17 stycznia 2026 roku przewagę zacznie uzyskiwać układ wyżowy, który odsunie cieplejsze masy powietrza na zachód. W weekend nad wschodnią Polską ustabilizuje się arktyczna masa powietrza z temperaturami nocnymi spadającymi do -17/-18 stopni Celsjusza.
W weekend 17-18 stycznia nad wschodnią Polską pojawi się arktyczna masa powietrza. W nocy z soboty na niedzielę temperatura na wschodzie kraju spadnie do -17/-18 stopni Celsjusza, miejscami nawet do -20 stopni. W dzień termometry pokażą od -7 do -9 stopni. Zachód i południowy zachód Polski pozostaną pod wpływem nieco cieplejszego powietrza – temperatura w dzień zbliży się do 0 stopni lub nieznacznie przekroczy wartość dodatnią.
Obecne wartości ciśnienia w Polsce oscylują między 1011 hPa na zachodzie a 1019 hPa na wschodzie. Do końca tygodnia barometry wzrosną o 10-15 hPa. W niedzielę 18 stycznia ciśnienie osiągnie wartości od 1029 hPa na zachodzie przez około 1035 hPa w centrum kraju do około 1041 hPa na wschodzie.
Wartości powyżej 1040 hPa pojawiają się rzadko. Według danych z lutego 2025 roku, kiedy podobny układ wyżowy dominował nad Polską, ciśnienie na północnym wschodzie osiągnęło wartość 1047 hPa. Historyczny rekord Polski to 1054 hPa, zanotowany 16 grudnia 1997 roku w Suwałkach.
Charakterystyczną cechą panowania wyżu będzie bezchmurne niebo i słoneczna pogoda. Wiatr osłabnie, co przy słonecznej aurze złagodzi odczucie mrozu w ciągu dnia, szczególnie w miejscach osłoniętych od wiatru.
IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi mrozami dla wschodniej Polski, obowiązujące do 14 stycznia do godziny 9:00. Dotyczą województwa mazowieckiego, w tym powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, ostrołęckiego i ostrowskiego. Prognozowane są temperatury minimalne od -18 do -15 stopni Celsjusza, miejscami do -22 stopni. Temperatura maksymalna w dzień od -10 do -7 stopni, lokalnie -12 stopni.
Czym jest niż syberyjski?
Wyż syberyjski to rozległy układ wysokiego ciśnienia, który tworzy się nad kontynentem azjatyckim w miesiącach zimowych. Zimne, gęste powietrze nad Syberią osiada ku powierzchni ziemi, tworząc obszar wysokiego ciśnienia. W sprzyjających warunkach taki układ rozszerza się w kierunku zachodnim, docierając nad Europę Wschodnią i Środkową.
Polska znajduje się obecnie między tym układem a niżami znad Atlantyku. Od tego, który z tych systemów przeważy, zależy pogoda w najbliższym czasie. W weekend przewagę uzyska wyż, który odsunie niże atlantyckie na północ i zachód.
Synoptycy IMGW potwierdzają, że wysokie ciśnienie nie jest niczym niezwykłym w sytuacjach silnych wyżów znad zachodniej Rosji. Układy te zazwyczaj przynoszą stabilną, mroźną i słoneczną pogodę, która utrzymuje się przez kilka dni.
Po weekendzie sytuacja może się zmienić. Modele prognostyczne wskazują, że już w poniedziałek 19 stycznia ciśnienie zacznie stopniowo spadać, a od zachodu zbliży się kolejna zatoka niskiego ciśnienia. Oznaczałoby to powrót bardziej zmiennej aury i potencjalnie wyższe temperatury.
Co to oznacza dla Ciebie?
Wysokie ciśnienie atmosferyczne, szczególnie przekraczające 1030-1035 hPa, często powoduje dolegliwości u osób wrażliwych na zmiany pogody. Najczęstsze objawy to bóle głowy, senność, trudności z koncentracją i ogólne osłabienie. Osoby cierpiące na migrenę mogą odczuwać nasilenie objawów.
Dla astmatyków i osób z chorobami układu oddechowego wysokie ciśnienie oznacza trudniejsze warunki. Gęstsze powietrze wywiera większy ucisk na oskrzela i płuca, co utrudnia oddychanie. W mroźne dni dodatkowo dochodzi problem suchego powietrza, które drażni drogi oddechowe. Osoby z przewlekłymi chorobami płuc powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz w godzinach porannych, kiedy temperatura jest najniższa, oraz zadbać o odpowiednie nawilżenie pomieszczeń.
Wysokie ciśnienie zwiększa również ryzyko problemów z układem krążenia. Osoby z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową lub po przebytych udarach powinny uważać na nagłe zmiany temperatury przy wychodzeniu z ogrzewanych pomieszczeń. Warto unikać intensywnego wysiłku fizycznego na mrozie i regularnie monitorować ciśnienie krwi.
W takich warunkach konieczne jest odpowiednie ubranie – wielowarstwowe, chroniące głowę, szyję i dłonie. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze i dzieci, które są bardziej wrażliwe na niskie temperatury.
Bezchmurne niebo i słońce, które towarzyszą wyżowi, to pozytywny aspekt tej pogody. Większa ilość światła słonecznego w krótkie zimowe dni poprawia samopoczucie i może częściowo zrównoważyć negatywny wpływ wysokiego ciśnienia na organizm.
Przewaga wyżu syberyjskiego nad Polską utrzyma się prawdopodobnie do początku przyszłego tygodnia. Modele meteorologiczne wskazują, że od poniedziałku 19 stycznia układ zacznie słabnąć, a ciśnienie stopniowo spadnie. Mroźne powietrze może jednak pozostać nad wschodnią Polską jeszcze przez kilka dni.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.