Nadchodzi nowy limit płatności gotówką. Od tej daty duże zakupy trzeba będzie rozliczać inaczej
W całej Unii Europejskiej zostanie wprowadzony wspólny limit płatności gotówkowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 10 lipca 2027 roku i obejmą także Polskę. Przy zakupach towarów lub usług nie będzie można przekazać przedsiębiorcy w gotówce więcej niż 10 tys. euro.
Zmiany wynikają z unijnego rozporządzenia AMLR, którego celem jest skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Regulacje zostały już przyjęte, dlatego nie są jedynie propozycją wymagającą dalszych negocjacji.
Gotówką maksymalnie 10 tys. euro
Od 10 lipca 2027 roku maksymalna wartość płatności gotówkowej za towary lub usługi wyniesie 10 tys. euro. Limit obejmie zarówno jedną płatność, jak i kilka powiązanych ze sobą wpłat składających się na tę samą transakcję. Państwa członkowskie będą mogły utrzymać albo wprowadzić jeszcze niższe progi.
Oznacza to, że droższy samochód kupowany w komisie, kosztowna biżuteria, sprzęt lub inny towar sprzedawany przez przedsiębiorcę nie będzie mógł zostać w całości opłacony gotówką, gdy cena przekroczy unijny limit. Konieczne będzie zastosowanie metody umożliwiającej udokumentowanie rozliczenia, na przykład przelewu.
Przeliczanie 10 tys. euro na złote będzie zależało od kursu waluty. Nie należy więc traktować jednej podanej kwoty w złotych jako stałej wartości obowiązującego limitu.
Prywatna sprzedaż będzie wyjątkiem
Unijny zakaz nie obejmie transakcji zawieranych wyłącznie między osobami prywatnymi, które nie działają w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Inaczej będzie w sytuacji, gdy jedna ze stron występuje jako sprzedawca towarów lub usług w ramach działalności.
W praktyce samochód kupowany od komisu będzie podlegał ograniczeniu, ale sprzedaż auta między dwiema osobami prywatnymi co do zasady nie zostanie objęta tym limitem.
Przy niższych kwotach może pojawić się weryfikacja klienta
Nowe regulacje wprowadzają również obowiązki związane z identyfikacją klientów przez wskazane instytucje i przedsiębiorstwa. W określonych przypadkach jednorazowe transakcje gotówkowe o wartości co najmniej 3 tys. euro będą wymagały zastosowania procedur należytej staranności, w tym ustalenia i sprawdzenia tożsamości klienta.
Nie oznacza to jednak, że każdy sklep przy każdej płatności powyżej tej kwoty automatycznie będzie wykonywał identyczną kontrolę. Obowiązki zależą od rodzaju podmiotu, transakcji oraz szczegółowych przepisów AML.
W Polsce już działa niższy limit dla firm
Polscy przedsiębiorcy już teraz muszą przestrzegać krajowego limitu w rozliczeniach między firmami. Gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł, płatność związana z działalnością gospodarczą powinna zostać dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit dotyczy całej wartości transakcji, niezależnie od liczby rat lub częściowych wpłat.
Obecne polskie ograniczenie obejmuje przede wszystkim transakcje między przedsiębiorcami. Unijne przepisy będą miały szersze znaczenie, ponieważ obejmą także duże płatności dokonywane przez konsumentów na rzecz przedsiębiorców.
Gotówka nie zostanie zakazana
Nowe regulacje nie oznaczają likwidacji gotówki ani obowiązku płacenia kartą za codzienne zakupy. Banknotami i monetami nadal będzie można regulować rachunki, płacić w sklepach i dokonywać większości zwykłych transakcji.
Ograniczenie dotknie przede wszystkim zakupów o dużej wartości. Najważniejsza data to 10 lipca 2027 roku – właśnie wtedy unijny limit zacznie być stosowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.