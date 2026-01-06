Nadciąga siarczysty mróz i fala śnieżyc. IMGW ostrzega przed 35 cm śniegu
Ujemne temperatury ogarnęły całą Polskę. We wtorek rano w Łodzi zmierzono minus 15,4 stopnia Celsjusza, na Śnieżce minus 14,1 stopnia, a w Jakuszycach minus 19,5 stopnia. Przy gruncie w Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi termometry pokazały minus 20 stopni. Rekordowo niska temperatura spadła na Hali Izerskiej – minus 31,7 stopnia. Nad południowo-wschodnią Polskę nadciąga kolejna fala intensywnych opadów śniegu. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia dla Podkarpacia i Małopolski. W górach może spaść do 35 cm śniegu.
Gdzie jest najzimniej
Mróz dotknął już wszystkie regiony kraju. Ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem obowiązują dla części województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego. Prognozowane temperatury minimalne wynoszą od minus 18 do minus 15 stopni Celsjusza.
Według meteorolożki IMGW Agnieszki Prasek, temperatura będzie spadać do minus 15, minus 18 stopni, a punktowo może zejść nawet do minus 20 stopni. Niewykluczone, że w kolejnych nocach termometry pokażą jeszcze niższe wartości w kotlinach górskich i na terenach z dobrym rozpogodzeniem.
Wiatr jest słaby, o średniej prędkości od 5 do 10 kilometrów na godzinę, co sprzyja jeszcze większemu wychłodzeniu przy gruncie. W takich warunkach temperatura przy powierzchni ziemi może być o kilka stopni niższa niż na wysokości 2 metrów, gdzie standardowo wykonuje się pomiary.
Ostrzeżenia mogą być kontynuowane, jeśli warunki atmosferyczne nie ulegną zmianie. Ujemne temperatury mają się utrzymywać co najmniej do końca tygodnia, a według prognoz długoterminowych – prawdopodobnie do końca stycznia.
Intensywne opady śniegu na południowym wschodzie
Nad województwa podkarpackie, lubelskie i małopolskie nadciąga kolejna fala śnieżyc. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia dla południa Podkarpacia oraz powiatu gorlickiego w Małopolsce. Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym.
Przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść od 15 do 25 centymetrów. Na obszarach położonych powyżej 600 metrów nad poziomem morza może spaść do 35 centymetrów białego puchu. Najintensywniejsze opady wystąpią między godziną 3 a godziną 8 w środę. Lokalnie mogą pojawić się zawieje śnieżne.
Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od godziny 19 do środy do godziny 13. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla tych obszarów alert w związku z opadami śniegu. Komunikat RCB zaleca zachowanie ostrożności na drogach i chodnikach oraz śledzenie komunikatów pogodowych.
Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części województwa lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 centymetrów.
Ostrzeżenie II stopnia – co to oznacza
Ostrzeżenie II stopnia to drugi poziom w trzystopniowej skali IMGW. Przewiduje ono wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te zjawiska jest bardzo utrudnione i niebezpieczne.
W praktyce oznacza to, że należy unikać podróży, jeśli nie są one konieczne. Kierowcy, którzy muszą być w drodze, powinni jechać bardzo ostrożnie, zachowując zwiększoną odległość od poprzedzających pojazdów i dostosowując prędkość do warunków.
Lokalne służby – straż pożarna, policja, drogowcy – są w pogotowiu. W przypadku zablokowania drogi przez zaspy śnieżne lub przewrócone drzewa, interwencja może potrwać dłużej ze względu na trudne warunki i dużą liczbę zgłoszeń.
Ostrzeżenie I stopnia, obowiązujące na większym obszarze, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w takich warunkach jest utrudnione i niebezpieczne.
Co to oznacza dla czytelnika? Przygotuj się na utrudnienia w ruchu i trudności w dotarciu do pracy
W całym kraju panuje silny mróz, więc przygotuj się do wyjścia z domu. Jeśli mieszkasz w województwach objętych ostrzeżeniami przed intensywnymi opadami śniegu – Podkarpaciu, Małopolsce, Lubelszczyźnie – przygotuj się na utrudnienia w komunikacji. Drogi mogą być nieprzejezdne, szczególnie te lokalne i górskie.
Sprawdź stan techniczny samochodu przed wyjazdem. Upewnij się, że masz odpowiednie opony zimowe, pełny bak paliwa i płyn do spryskiwaczy odporny na mróz. W bagażniku warto mieć łopatę, koc, latarkę i telefon naładowany do pełna.
Jeśli to możliwe, unikaj podróży w nocy ze wtorku na środę oraz w środę rano. To właśnie wtedy prognozowane są najintensywniejsze opady. Jeśli musisz jechać, sprawdź warunki na drodze przed wyjazdem i poinformuj bliskich o planowanej trasie.
Dla mieszkańców obszarów objętych ostrzeżeniami przed mrozem kluczowe jest odpowiednie ogrzewanie mieszkania. Temperatura poniżej minus 15 stopni może doprowadzić do zamarznięcia rur z wodą, jeśli pomieszczenia nie są ogrzewane. Szczególnie zagrożone są piwnice, strychy i pomieszczenia nieużytkowane.
Ubranie powinno być dostosowane do ekstremalnych warunków. Kilka warstw odzieży, czapka zakrywająca uszy, szalik lub kominiarka, rękawice i buty z dobrą izolacją to podstawa. Niedostateczne zabezpieczenie przed zimnem może prowadzić do odmrożeń w ciągu kilkunastu minut przebywania na dworze.
Osoby starsze i dzieci są szczególnie narażone na skutki mrozu. Jeśli masz w rodzinie seniora mieszkającego samotnie, upewnij się, że ma wystarczające zapasy jedzenia, leków i opału. Zamarznięte chodniki i drogi to również zwiększone ryzyko upadków i złamań.
Zwierzęta domowe nie powinny przebywać na zewnątrz dłużej niż to konieczne. Psy ras krótkowłosych lub małych rozmiarów mogą potrzebować dodatkowego ubranka. Pamiętaj, że sól drogowa uszkadza poduszki łap – warto je przemywać po spacerze.
Kierowcy muszą liczyć się z oblodzeniem szyb, zwłaszcza wewnętrznych. Nie należy polewać szyb gorącą wodą – może to spowodować pęknięcie szyby. Lepiej użyć odpowiedniego sprayu lub zeskrobać lód specjalną skrobaczką. Nie ruszaj w drogę, dopóki nie odszronisz wszystkich szyb.
Zaspy śnieżne mogą blokować wyjazdy z posesji. Jeśli spodziewasz się wizyt służb ratunkowych lub dostawcy opału, zadbaj o odśnieżenie dojazdu. W przypadku nagłej potrzeby wezwania pomocy medycznej, zablokowany dojazd może kosztować cenne minuty.
Śledź sytuację pogodową na bieżąco. IMGW publikuje aktualizacje ostrzeżeń na swojej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Alert RCB przychodzi automatycznie na telefony znajdujące się w obszarze objętym ostrzeżeniem.
