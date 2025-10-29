Największy bank w Polsce podnosi opłaty za przelewy, wpłatę czy BLIK. Zmiany już od 1 grudnia 2025 roku
PKO Bank Polski zapowiada nową taryfę opłat i prowizji. Zmiany wejdą w życie 1 grudnia 2025 roku i obejmą zarówno rachunki bankowe, jak i kredyty oraz pozostałe czynności bankowe. Część stawek zostanie podwyższona, ale pojawią się też nowe udogodnienia.
Nie każdy musi się tym przejmować bowiem zmiana obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa m.in. wspólnoty mieszkaniowe i kredytobiorców programu Nasz Remont.
Nowe możliwości dla wspólnot i przedsiębiorców
Jedną z istotnych zmian będzie możliwość otwierania przez wspólnoty mieszkaniowe rachunków pomocniczych w walutach obcych – EUR, USD, GBP i CHF. To ułatwi prowadzenie rozliczeń z zagranicznymi kontrahentami i dostawcami, co dotychczas było ograniczone.
Bank wprowadzi także stawkę 0% za udzielenie kredytu na spłatę zadłużenia w innym banku w ramach kredytu inwestorskiego Nasz Remont. To ma być zachętą dla przedsiębiorstw i wspólnot, które planują refinansowanie inwestycji lub remontów.
Podwyżki w części depozytowej
Najwięcej zmian dotyczy opłat za codzienne operacje bankowe. Od grudnia 2025 roku:
- opłaty za przelewy zewnętrzne, zlecenia stałe i polecenia zapłaty wzrosną z 1 zł do 1,10 zł,
- minimalna opłata za wpłatę zamkniętą w walutach wymienialnych wzrośnie z 20 zł do 30 zł,
- w miejsce dotychczasowego podziału kwotowego od wpłat w agencjach pojawi się jednolita opłata 0,8% od całości wpłaty, minimum 10 zł,
- opłata za wypłatę gotówkową BLIK z innych bankomatów wzrośnie z 3% (min. 5 zł) do 3,5% (min. 5 zł),
- koszt wydania tokena sprzętowego wzrośnie aż z 50 zł do 300 zł.
Zmiany mają odzwierciedlać rosnące koszty obsługi transakcji i bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.
Nowe zasady w części kredytowej
W obszarze kredytów największą nowością będzie wprowadzenie prowizji 1% (minimum 650 zł) za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu Nasz Remont.
Podwyższeniu ulegną też stawki za monitorowanie utrzymania wpływów przy kredytach i pożyczkach.
Dla rachunków firmowych w PLN maksymalne prowizje wzrosną z 0,50% (max. 2000 zł) do 0,75% (max. 3000 zł). Dla rachunków w EUR odpowiednio z 0,50% (max. 400 EUR) do 0,75% (max. 600 EUR).
W przypadku rachunków dla przedsiębiorstw stawki zostaną ujednolicone – dla PLN oraz EUR prowizja wyniesie odpowiednio 0,75% i 0,50%, przy czym maksymalne kwoty pozostaną na poziomie 3000 zł lub 600 EUR.
Zmiany w pozostałych czynnościach bankowych
Zmianie ulegną również opłaty za sporządzanie aneksów i przypomnienia o zobowiązaniach.
- Opłata za aneks do umowy niewymagający badania zdolności kredytowej wzrośnie z 500 zł do 650 zł.
- Z kolei minimalna opłata za aneks wymagający badania zdolności kredytowej zostanie obniżona z 1500 zł do 1000 zł.
- Wyraźnie wzrośnie też koszt przypomnienia o zobowiązaniu – z 115 zł do aż 500 zł.
Bank przenosi także rachunek dla przedsiębiorstw do nowej sekcji taryfy – części VI. Rachunki i pakiety w administrowaniu, z aktualizacją niektórych stawek.
Doprecyzowanie zapisów i nowe zasady zwolnień z opłat
W taryfie znajdą się również uściślenia dotyczące warunków zwolnień z opłat i korzystania z bankowości elektronicznej:
- zwolnienia z opłat za prowadzenie rachunków, w tym dla organizacji non-profit,
- zmiana sposobu naliczania zwolnienia z opłaty za kartę – z „miesięcznego” na „okres rozliczeniowy karty”,
- doprecyzowanie zasad udostępniania wyciągów i historii rachunków,
- do limitu bezpłatnych przelewów wliczane będą również przelewy do ZUS i urzędów skarbowych,
- opłata za korzystanie z serwisu iPKO biznes pozostanie na poziomie 0 zł tylko dla zarządców nieruchomości – nie obejmie spółdzielni, TBS-ów ani spółek komunalnych,
- doprecyzowano, że zmiana pakietu z PKO Rachunku Nasza Wspólnota na wersję Start podlega opłacie,
- prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu będzie naliczana od dnia postawienia środków do dyspozycji,
- doprecyzowano zasady dotyczące kontroli nieruchomości – w przypadku kontroli kilku obiektów opłata będzie naliczana za każdy z nich osobno.
Co oznaczają zmiany dla przedsiębiorców
Dla większości firm zmiany w taryfie PKO BP oznaczają niewielkie, ale zauważalne podwyżki w codziennych kosztach prowadzenia rachunku. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z wielu przelewów zewnętrznych lub obsługi gotówki, zapłacą nieco więcej.
Z drugiej strony nowe zapisy porządkują wiele kwestii formalnych, ułatwiają rozliczenia w walutach i dają większą elastyczność wspólnotom mieszkaniowym.
Bank tłumaczy, że modyfikacje są wynikiem dostosowania do aktualnych kosztów operacyjnych i wymagań regulacyjnych, a także mają na celu uproszczenie struktury taryfy.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.