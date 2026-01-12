Namalowała sobie szminką napis na czole i tak chodziła po lotnisku. Reakcja straży granicznej była błyskawiczna
Funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie podjęli w niedzielę pilną interwencję po zgłoszeniu dotyczącym niepokojącego zachowania jednej z podróżnych na terenie lotniska.
Zgłoszenie dotyczyło 29-letniej obywatelki Ukrainy, oczekującej na rejs do Zurychu, która poruszała się po pirsie pasażerskim z widocznym na czole napisem „bomba”. Informację o zdarzeniu przekazali pracownicy ochrony lotniska.
Ze względu na charakter sytuacji oraz obowiązujące procedury bezpieczeństwa, funkcjonariusze Straży Granicznej niezwłocznie podjęli działania. Podróżna została pouczona o możliwości zastosowania wobec niej środków przymusu bezpośredniego w przypadku niewykonywania poleceń służbowych. Kobieta zachowywała się spokojnie, nie była agresywna i stosowała się do wydawanych poleceń.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa innych pasażerów została odizolowana, wylegitymowana oraz poddana szczegółowej kontroli osobistej i kontroli bagażu pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych. Sprawdzenie nie wykazało zagrożenia. Podróżna oświadczyła, że napis na czole wykonała szminką „dla żartu”.
Takie zachowanie – niezależnie od intencji – stanowi poważne naruszenie przepisów prawa i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w portach lotniczych. W związku z popełnionym wykroczeniem kobieta została ukarana mandatem karnym gotówkowym w wysokości 500 zł na podstawie art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze. Decyzją przewoźnika została również wycofana z rejsu.
Straż Graniczna po raz kolejny podkreśla, że kwestie związane z bezpieczeństwem w transporcie lotniczym nie są i nigdy nie będą tematem do żartów. Każda sytuacja mogąca sugerować zagrożenie traktowana jest z najwyższą powagą i skutkuje natychmiastową reakcją służb, konsekwencjami prawnymi oraz zakłóceniem podróży nie tylko osoby odpowiedzialnej, ale również innych pasażerów.
Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie na terenie lotnisk – bezpieczeństwo to wspólna sprawa – pisze Straż Graniczna w komunikacie.
Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
