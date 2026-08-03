Nasza czytelniczka alarmuje po ataku dzika. „To miejsce nie jest już bezpieczne”

3 sierpnia 2026 10:55 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do naszej redakcji napisała czytelniczka, która zwraca uwagę na niebezpieczną sytuację związaną z dzikami. Jak opisuje, w warszawskiej Radości miało dojść do ataku na starszą kobietę.

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Dzik w naturalnym środkowisku.
Dzik. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Pixabay

„Ostatnio w Radości dzik staruszkę zaatakował, która szła chodnikiem. Nie wiem, co by się stało, gdyby nie chłopak, który autem się zatrzymał i zareagował. One wcale nie są przyjazne. Są zagrożeniem i ich miejsce nie jest w mieście” – napisała nasza czytelniczka.

Relacja pokazuje, że spotkania z dzikimi zwierzętami w mieście mogą być niebezpieczne, szczególnie gdy zwierzę poczuje się zagrożone lub zaskoczone. Według opisu czytelniczki, pomoc przypadkowego kierowcy mogła zapobiec poważniejszym konsekwencjom.

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Eksperci przypominają, że w przypadku spotkania z dzikiem należy zachować spokój, nie podchodzić do zwierzęcia, nie próbować go przepędzać ani dokarmiać. Najlepiej powoli oddalić się i pozostawić mu możliwość swobodnego odejścia.

Czy w swojej okolicy również spotykacie dziki? Jeśli byliście świadkami podobnych sytuacji lub macie zdjęcia, napiszcie do naszej redakcji.

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