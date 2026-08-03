Nasza czytelniczka alarmuje po ataku dzika. „To miejsce nie jest już bezpieczne”
Do naszej redakcji napisała czytelniczka, która zwraca uwagę na niebezpieczną sytuację związaną z dzikami. Jak opisuje, w warszawskiej Radości miało dojść do ataku na starszą kobietę.
„Ostatnio w Radości dzik staruszkę zaatakował, która szła chodnikiem. Nie wiem, co by się stało, gdyby nie chłopak, który autem się zatrzymał i zareagował. One wcale nie są przyjazne. Są zagrożeniem i ich miejsce nie jest w mieście” – napisała nasza czytelniczka.
Relacja pokazuje, że spotkania z dzikimi zwierzętami w mieście mogą być niebezpieczne, szczególnie gdy zwierzę poczuje się zagrożone lub zaskoczone. Według opisu czytelniczki, pomoc przypadkowego kierowcy mogła zapobiec poważniejszym konsekwencjom.
Eksperci przypominają, że w przypadku spotkania z dzikiem należy zachować spokój, nie podchodzić do zwierzęcia, nie próbować go przepędzać ani dokarmiać. Najlepiej powoli oddalić się i pozostawić mu możliwość swobodnego odejścia.
Czy w swojej okolicy również spotykacie dziki? Jeśli byliście świadkami podobnych sytuacji lub macie zdjęcia, napiszcie do naszej redakcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.