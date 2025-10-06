Nawet 24 tysiące złotych dodatkowych opłat. UE szykuje dodatkowy podatek. Wystarczy, że zostawisz to w domu
Każda polska rodzina ogrzewająca dom gazem zapłaci w najbliższych ośmiu latach średnio 24 tysiące złotych dodatkowych opłat. To koszt nowego unijnego systemu, który ma zmusić Europejczyków do porzucenia paliw kopalnych. Alternatywa? Wymiana pieca na ekologiczny – ale i to kosztuje fortunę.
Matematyka jest bezlitosna. Za każdą tonę dwutlenku węgla wyemitowanego przez domowy piec trzeba będzie od 2027 roku zapłacić minimum 45 euro. To dopiero początek – do 2031 roku opłata może wzrosnąć nawet do 210 euro za tonę. Dla przeciętnej polskiej rodziny oznacza to tysiące złotych dodatkowych kosztów rocznie, które mogą zrujnować domowe budżety.
Liczby, które przerażają
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przeprowadził szczegółową analizę kosztów dla polskich gospodarstw domowych. Wyniki pokazują skalę finansowego tsunami, które nadciąga. Rodziny ogrzewające domy gazem poniosą skumulowane dodatkowe koszty 6338 złotych w latach 2027-2030. Do 2035 roku kwota ta wzrośnie do astronomicznych 24 018 złotych.
Gorzej będzie z węglem. Właściciele kotłów węglowych zapłacą odpowiednio 10 311 złotych do 2030 roku i przerażające 39 074 złotych do 2035 roku. To kwoty, które zmuszą tysiące rodzin do zadłużenia, sprzedaży nieruchomości lub emigracji zarobkowej.
System uderzy szczególnie mocno w Polskę. Ze względu na chłodniejszy klimat nasze zapotrzebowanie na ciepło przekracza średnią unijną. Dodatkowo mamy najwyższe w Europie wykorzystanie węgla do ogrzewania budynków mieszkalnych. To sprawia, że Polacy będą jednymi z najbardziej poszkodowanych obywateli UE.
Najwyższe koszty systemu ETS2 będą ponosić mieszkańcy najstarszych, nieocieplonych budynków jednorodzinnych. To właśnie oni, często osoby starsze o skromnych dochodach, zapłacą największą cenę za europejską transformację energetyczną.
Mechanizm, który zmieni wszystko
System ETS2 to rozszerzenie obecnego europejskiego systemu handlu emisjami na sektory budownictwa i transportu. Od 1 stycznia 2027 roku każda firma dostarczająca paliwa kopalne do gospodarstw domowych będzie musiała kupować uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Te koszty zostaną oczywiście przerzucone na końcowych odbiorców.
Przewidziano mechanizm bezpieczeństwa mający chronić konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen. Jeśli przez dwa kolejne miesiące cena uprawnień przekroczy 45 euro za tonę, na rynek zostanie wprowadzona dodatkowa pula uprawnień mająca zbić ceny. To jednak tylko czasowe rozwiązanie.
Komisja Europejska już w 2028 roku przewiduje wzrost cen powyżej pierwotnie zakładanego pułapu 45 euro za tonę do poziomu 50 euro. Po 2030 roku, gdy systemy ETS1 i ETS2 zostaną połączone, ceny uprawnień zrównają się z obecnym systemem dla przemysłu, gdzie średnia cena w 2023 roku wynosiła 83,85 euro za tonę.
Gospodarstwa domowe oraz małe przedsiębiorstwa będą musiały konkurować o zakup ograniczonej liczby uprawnień do emisji z elektrowniami, hutami i cementowniami. To oznacza, że ceny mogą wzrosnąć jeszcze bardziej niż przewidują obecne prognozy.
Stopniowe dźwiganie dźwigni finansowej
Pierwsze uderzenie w portfele polskich rodzin nastąpi już za kilka miesięcy. Od stycznia 2025 roku żaden piec gazowy nie otrzyma ani złotówki dofinansowania z programów rządowych. To koniec dotacji w ramach „Czystego Powietrza” dla kotłów gazowych, które jeszcze niedawno stanowiły 30 procent wszystkich wniosków o wsparcie finansowe.
Jedynym wyjątkiem będą systemy hybrydowe łączące kotły gazowe z odnawialnymi źródłami energii. Te instalacje, w których gaz pełni tylko rolę wspomagającą podczas szczytowego zapotrzebowania na ciepło, nadal będą mogły liczyć na wsparcie państwa.
Ta zmiana uderzy szczególnie boleśnie w osoby, które niedawno skorzystały z programu „Czyste Powietrze” i wymienili stare piece węglowe na gazowe. Ponad 230 tysięcy polskich rodzin zainwestowało w kotły gazowe, kierując się zachętami państwa. Teraz te same gospodarstwa będą musiały przejść na rozwiązania całkowicie bezemisyjne.
Od 2030 roku wszystkie nowo powstające budynki w UE będą musiały spełniać standard zeroemisyjny. W praktyce oznacza to, że nie będzie można instalować w nich żadnych urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne. Budynki publiczne będą musiały spełnić te wymagania już dwa lata wcześniej – od 2028 roku.
Transport też drożeje
System ETS2 uderzy również w ceny paliw dla samochodów. Szacuje się, że do 2035 roku cena diesla może wzrosnąć o 1,65 złotych na litrze, benzyny o 1,37 złotych, a LPG o 96 groszy. To oznacza, że transformacja energetyczna dotknie nie tylko ogrzewania domów, ale całej gospodarki.
Przy założeniu zużycia paliw na poziomie z 2023 roku, łączny koszt netto zakupu uprawnień do emisji związanych z transportem wyniesie w 2027 roku około 11,5 miliarda złotych, a w 2030 roku wzrośnie do 21 miliardów złotych. Te koszty również zostaną przerzucone na konsumentów.
Wzrost kosztów transportu wpłynie pośrednio na ceny wszystkich towarów i usług. Przedsiębiorcy będą musieli podnieść ceny swoich produktów, by skompensować rosnące koszty logistyki. To oznacza spiralę inflacyjną, która dotknie wszystkich Polaków, niezależnie od sposobu ogrzewania ich domów.
Kreatywne wyjątki dla przedsiębiorczych
Unijne przepisy pozostawiają pewną elastyczność dla właścicieli istniejących budynków. Nie będzie obowiązku natychmiastowej wymiany instalacji grzewczej, jeśli zostanie ona przystosowana do wykorzystania biokomponentów – takich jak biometan czy biopropan.
Kluczowa będzie jednak certyfikacja potwierdzająca, że dane źródło rzeczywiście wykorzystuje biogaz, a nie standardowy gaz ziemny. Szczegółowe zasady mają zostać określone w krajowej ustawie implementującej dyrektywę. Od tego będzie zależeć, czy właściciele domów będą mogli pozostać przy obecnych systemach bez kosztownej wymiany.
Wyjątek stanowią również systemy hybrydowe, w których kotły gazowe współpracują z pompami ciepła lub kolektorami słonecznymi. Te rozwiązania będą traktowane jako wspierające odnawialne źródła energii, pod warunkiem że podstawowym źródłem energii pozostanie instalacja odnawialna.
Problem dotyczy znacznej części społeczeństwa. Setki tysięcy polskich rodzin wymieniło w ostatnich latach stare piece węglowe na gazowe, często korzystając z rządowego wsparcia. Te osoby teraz stoją przed perspektywą ponownej, kosztownej modernizacji systemu grzewczego.
Pieniądze są, ale czy wystarczą
Rząd zapowiada wprowadzenie działań osłonowych mających złagodzić skutki transformacji energetycznej. Wiceszef Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko zapowiedział, że część środków zostanie sfinansowana ze Społecznego Funduszu Klimatycznego, z którego Polska ma otrzymać około 50 miliardów złotych.
Instytut Reform szacuje, że łącznie nowe instrumenty europejskie zapewnią ponad 150 miliardów złotych w latach 2026-2032 na modernizację budynków i transportu w Polsce. Brzmi to imponująco, ale eksperci mają wątpliwości, czy te środki będą wystarczające.
Całkowite koszty dyrektywy EPBD są przerażające. Szacuje się, że w ciągu 25 lat do 2050 roku program termomodernizacji budynków pochłonie nawet 1,5 biliona złotych. To dwukrotność rocznych dochodów całego polskiego budżetu z 2023 roku.
Polska prowadzi negocjacje o opóźnienie wprowadzenia systemu ETS2 o trzy lata. Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska przyznała, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest świadome nadchodzącego „tsunami cenowego” i stara się zapewnić większą stabilność dla gospodarstw domowych.
Alternatywy dla desperatów
Eksperci energetyczni zalecają przemyślane planowanie nowych instalacji grzewczych z uwzględnieniem przyszłych wymogów unijnych. Pompy ciepła uznawane są za jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań, choć wiążą się z wysokimi kosztami początkowymi wynoszącymi często 50-80 tysięcy złotych.
Fotowoltaika w połączeniu z ogrzewaniem elektrycznym może uniezależnić gospodarstwo domowe od zewnętrznych dostawców energii, ale wymaga znacznych inwestycji. Systemy wykorzystujące biomasę, choć nie są całkowicie bezemisyjne, mogą stanowić rozwiązanie przejściowe, szczególnie w obszarach wiejskich.
Kluczowe jest jednak zasięgnięcie rady specjalisty, ponieważ niewłaściwie dobrana instalacja może kosztować więcej niż planowany podatek od emisji. Zakładając, że kocioł gazowy będzie działać 15 lat, najbliższe lata są ostatnim momentem na inwestycję w to źródło ciepła.
W przypadku nowych budynków właściciele mają czas do 2030 roku, ale montaż kotła gazowego w istniejących budynkach może stracić sens ekonomiczny znacznie wcześniej. Każdy rok zwłoki oznacza wyższe koszty eksploatacji i mniejszą szansę na uzyskanie dofinansowania do modernizacji.
Polska na celowniku
Według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Polsce użytkowanych jest 17,3 miliona różnych źródeł ciepła. Największy udział ma ogrzewanie gazowe – 27,92 procent, co oznacza, że transformacja dotknie prawie jednej trzeciej wszystkich polskich gospodarstw domowych.
W Polsce w 2022 roku udział wydatków na energię końcową w relacji do całości wydatków wyniósł 7,8 procent, co jest jednym z najwyższych wyników w UE. Średnia unijna wynosi 5,1 procent. To oznacza, że Polacy już teraz przeznaczają większą część swoich dochodów na energię niż mieszkańcy innych krajów europejskich.
Gwałtowny wzrost cen energie odczujemy dwukrotnie – po uruchomieniu ETS2 w 2027 roku oraz w 2030 roku, kiedy dojdzie do połączenia systemów ETS1 i ETS2. To podwójne uderzenie może być zbyt mocne dla wielu polskich rodzin.
Koniec pewnej epoki
Transformacja energetyczna w Polsce będzie jednym z największych wyzwań społecznych i ekonomicznych najbliższych dekad. Wycofywanie pieców gazowych to element szerszej strategii klimatycznej UE zawartej w pakiecie Fit for 55. Głównym celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55 procent do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku.
Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform, podkreśla, że dyrektywa nie zawiera zapisów zmuszających do wymontowania urządzeń po 2040 roku. Mówi natomiast o wymogu przygotowania krajowych planów działań „z myślą” o osiągnięciu sytuacji, w której faktycznie do tego czasu wycofamy się z ogrzewania paliwami kopalnymi.
Intencją dyrektywy jest zapewnienie, że rządy państw członkowskich zapewnią obywatelom adekwatne środki pozwalające na przejście na nowe źródła ogrzewania, a nie zmuszenie do przyjęcia dodatkowych regulacji uderzających w istniejące źródła. Problem polega na tym, że równolegle będzie już działał nowy system ETS2, który przełoży się na drastyczny wzrost cen paliw kopalnych.
Sukces lub porażka tego przedsięwzięcia zadecyduje nie tylko o klimacie, ale też o kondycji finansowej milionów polskich rodzin. Czas na przygotowania kurczy się nieubłaganie, a koszt opóźnień może być ogromny. Każdy miesiąc zwłoki w podjęciu decyzji o modernizacji systemu grzewczego oznacza wyższe koszty i mniejsze szanse na otrzymanie wsparcia finansowego.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.