Nawet 3500 zł dopłaty dla Polaków. Wnioski już można składać, czasu zostało niewiele
Dobra wiadomość dla części gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Ruszył nabór wniosków o bon ciepłowniczy, którego maksymalna wartość może wynieść nawet 3500 zł na gospodarstwo domowe. Aby otrzymać wsparcie, trzeba jednak spełnić określone warunki i zdążyć złożyć dokumenty w terminie.
Kto może otrzymać bon ciepłowniczy?
Program został przygotowany z myślą o mieszkańcach bloków i budynków podłączonych do miejskich lub osiedlowych sieci ciepłowniczych.
Samo korzystanie z ciepła systemowego nie wystarczy. Warunkiem jest również to, aby jednoskładnikowa cena ciepła netto przekraczała 170 zł za gigadżul (GJ).
Z programu nie skorzystają właściciele domów jednorodzinnych ogrzewanych m.in. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.
Dochody także mają znaczenie
Prawo do świadczenia zależy również od dochodów.
Obowiązują następujące limity:
- 3272,69 zł miesięcznie – dla gospodarstwa jednoosobowego,
- 2454,52 zł na osobę – w gospodarstwach wieloosobowych.
Przekroczenie limitu nie oznacza automatycznej utraty prawa do świadczenia. Zastosowanie ma zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że wysokość bonu zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę przekroczenia dochodu.
Termin jest ważny
Nabór wniosków rozpoczął się z początkiem lipca i potrwa do końca sierpnia. Po tym terminie złożenie dokumentów nie będzie już możliwe.
O przyznaniu wsparcia zdecyduje spełnienie wszystkich warunków, w tym odpowiedni sposób ogrzewania, wysokość opłat za ciepło oraz kryterium dochodowe.
Jak złożyć wniosek?
Dokumenty można złożyć na kilka sposobów:
- przez aplikację mObywatel,
- za pośrednictwem ePUAP,
- przez portal gov.pl,
- osobiście w urzędzie gminy,
- lub wysłać pocztą.
Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Kluczowym dokumentem jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, potwierdzające obowiązującą cenę ciepła. Bez niego urząd nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku.
Dla wielu rodzin korzystających z miejskich sieci ciepłowniczych bon może stanowić realne wsparcie przed kolejnym sezonem grzewczym i pomóc w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.