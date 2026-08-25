Nawet 4353 zł miesięcznie z ZUS. Dochód nie ma znaczenia, ale trzeba spełnić kluczowy warunek
Nawet 4353 zł miesięcznie może otrzymać osoba uprawniona do świadczenia wspierającego. Od 2026 roku program obejmuje już kolejną grupę osób z niepełnosprawnościami – prawo do pieniędzy mogą uzyskać osoby, którym ustalono poziom potrzeby wsparcia od 70 do 100 punktów. Co istotne, świadczenie nie jest uzależnione od wysokości dochodów.
Nie oznacza to jednak, że ponad 4 tys. zł przysługuje każdej osobie z niepełnosprawnością. Wysokość przelewu zależy od liczby punktów określonych w specjalnej decyzji.
Świadczenie wspierające bez kryterium dochodowego
Świadczenie wspierające zostało stworzone z myślą o dorosłych osobach z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
Jedną z najważniejszych zasad programu jest brak kryterium dochodowego. Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie decyduje więc to, czy zainteresowany osiąga niski czy wysoki dochód.
Kluczowy jest natomiast ustalony poziom potrzeby wsparcia. W 2026 roku świadczenie obejmuje już osoby mające od 70 do 100 punktów.
Program rozszerzano stopniowo:
- od 2024 roku obejmował osoby z wynikiem 87–100 punktów,
- od 2025 roku – 78–86 punktów,
- od 2026 roku – również 70–77 punktów.
Tym samym od początku tego roku potencjalnych beneficjentów jest znacznie więcej.
ZUS może wypłacać nawet 4353 zł miesięcznie
Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Od 1 marca 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto.
Im wyższy poziom potrzeby wsparcia, tym większe świadczenie. Przy obecnej wysokości renty socjalnej miesięczne kwoty wynoszą:
|Liczba punktów
|Wysokość świadczenia
|Kwota
|95–100 pkt
|220 proc. renty socjalnej
|ok. 4353 zł
|90–94 pkt
|180 proc.
|ok. 3562 zł
|85–89 pkt
|120 proc.
|ok. 2375 zł
|80–84 pkt
|80 proc.
|ok. 1583 zł
|75–79 pkt
|60 proc.
|ok. 1188 zł
|70–74 pkt
|40 proc.
|ok. 792 zł
Najwyższe świadczenie przekracza zatem 4,3 tys. zł miesięcznie. W ciągu 12 miesięcy daje to ponad 52 tys. zł.
Samo orzeczenie o niepełnosprawności nie wystarczy
To bardzo ważne, ponieważ można łatwo pomylić dwa różne dokumenty. Do uzyskania świadczenia wspierającego nie wystarczy samo posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Potrzebna jest decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia. Wydaje ją wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dopiero po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów można przejść do kolejnego etapu i wystąpić do ZUS o pieniądze.
Wniosek do ZUS składa się elektronicznie
Świadczenie wspierające obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można przekazać drogą elektroniczną, m.in. za pomocą systemu ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.
Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim spełniającym wymagania określone w przepisach, w tym dotyczące statusu i miejsca pobytu.
Kiedy ZUS przelewa świadczenie?
Pieniądze wypłacane są co miesiąc. ZUS realizuje wypłaty w kilku terminach przypadających na 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dzień miesiąca.
Nie każdy beneficjent otrzyma więc pieniądze tego samego dnia.
Najważniejsze jest jednak to, że w przypadku świadczenia wspierającego wysokość zarobków czy innych dochodów nie decyduje o przyznaniu pieniędzy. Decydujący jest przede wszystkim ustalony poziom potrzeby wsparcia.
Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ustawa o świadczeniu wspierającym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.