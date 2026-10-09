Nawet 5 tys. zł kary za liście przed domem. Wielu właścicieli nie wie o tym obowiązku
Jesienią opadające liście mogą stać się problemem nie tylko dla pieszych, ale również dla właścicieli nieruchomości. Za zaniedbanie obowiązku sprzątania chodnika grozi nawet 5 tys. zł grzywny. Co ważne, odpowiedzialność może dotyczyć również terenu znajdującego się poza granicą prywatnej działki. Przepisy przewidują jednak wyjątki, o których warto wiedzieć.
Liście przed domem mogą oznaczać karę. Co mówią przepisy?
Jesienią chodniki pokrywają się opadłymi liśćmi. Po deszczu mogą one tworzyć śliską warstwę, zwiększając ryzyko upadków. Dla właścicieli nieruchomości oznacza to dodatkowe obowiązki.
Wiele osób zakłada, że za chodnik znajdujący się poza ogrodzeniem odpowiada wyłącznie gmina. Tymczasem przepisy mogą zobowiązywać właściciela posesji do jego sprzątania.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości odpowiadają za usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych bezpośrednio przy granicy ich działek.
Obowiązek obejmuje również opadłe liście. Nie ma przy tym znaczenia, czy pochodzą z drzewa rosnącego na prywatnej posesji, u sąsiada czy w pasie drogowym.
Kto musi sprzątać chodnik, a kto jest zwolniony?
Kluczowe znaczenie ma bezpośrednie przyleganie chodnika do granicy nieruchomości.
Jeżeli droga dla pieszych stanowiąca część drogi publicznej znajduje się tuż przy działce, jej właściciel co do zasady odpowiada za utrzymanie czystości.
Przepisy przewidują jednak wyjątki:
- Pas zieleni między działką a chodnikiem – jeśli chodnik nie przylega bezpośrednio do nieruchomości, właściciel zasadniczo nie ma obowiązku jego sprzątania.
- Płatny postój na chodniku – jeżeli dopuszczono na nim płatne parkowanie, obowiązek utrzymania czystości spoczywa na właściwym zarządcy drogi lub gminie.
Obowiązki dotyczą nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych. Mogą obejmować również wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz inne podmioty zarządzające nieruchomościami.
Nawet 5 tys. zł grzywny. Wystarczy zgłoszenie od sąsiada?
Zaniedbanie obowiązku sprzątania chodnika może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.
Art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje za niewykonywanie określonych obowiązków karę grzywny.
|Rodzaj kary
|Wysokość
|Mandat karny
|Do 500 zł
|Grzywna orzeczona przez sąd
|Do 5000 zł
Zgłoszenie od sąsiada lub przechodnia może doprowadzić do kontroli straży miejskiej. Nie oznacza jednak automatycznego nałożenia mandatu.
Funkcjonariusze muszą ustalić, kto odpowiada za dany odcinek i czy rzeczywiście doszło do zaniedbania.
Sama obecność kilku liści na chodniku nie oznacza jeszcze popełnienia wykroczenia. Znaczenie mają stan nawierzchni, skala zanieczyszczenia oraz okoliczności sprawy.
Warszawa. Kto odpowiada za liście na chodnikach?
W Warszawie obowiązki związane ze sprzątaniem chodników są podzielone między kilka podmiotów.
Za utrzymanie czystości odpowiadają między innymi Zarząd Oczyszczania Miasta, urzędy dzielnic, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele prywatnych nieruchomości.
Nie każdy chodnik w stolicy jest więc sprzątany przez miejskie służby. W przypadku dróg dla pieszych bezpośrednio przylegających do prywatnych posesji obowiązek może spoczywać na ich właścicielach.
Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje sprzątanie około 4 mln m² terenów dla pieszych. Pozostałymi obszarami zajmują się inne właściwe podmioty.
Gdzie zgłosić zaniedbany chodnik w Warszawie?
Mieszkańcy mogą korzystać z miejskiego systemu Warszawa 19115, dostępnego telefonicznie, przez internet i aplikację.
Zgłoszenie może dotyczyć m.in. liści zalegających na chodniku i utrudniających bezpieczne poruszanie się.
Po jego otrzymaniu właściwa jednostka ustala odpowiedzialność za wskazany teren i podejmuje odpowiednie działania.
Kto powinien zabrać zebrane liście?
Przepisy rozróżniają obowiązek sprzątania chodnika od obowiązku usunięcia zgromadzonych zanieczyszczeń.
Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy za pozbycie się zanieczyszczeń uprzątniętych z dróg dla pieszych przez właścicieli przyległych nieruchomości odpowiada zarząd drogi.
Właściciel powinien więc zadbać o uprzątnięcie chodnika, ale nie musi samodzielnie organizować wywozu liści na zasadach przewidzianych w tym przepisie.
Nie wolno jednak zgarniać ich na jezdnię ani pozostawiać w miejscach utrudniających ruch pieszych. Sposób gromadzenia i odbioru warto uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.
Czy liście trzeba sprzątać codziennie?
Przepisy nie nakazują codziennego zamiatania chodników. Właściciel powinien jednak utrzymywać objęty obowiązkiem odcinek w odpowiednim stanie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na mokre liście, które mogą powodować poślizgnięcia. Nie należy zwlekać z ich usunięciem, jeśli zaczynają utrudniać bezpieczne poruszanie się.
Grzywna w wysokości 5 tys. zł nie jest automatyczną karą za liście przed domem. To maksymalna sankcja, jaką sąd może orzec w tego rodzaju sprawie.
Dla właścicieli nieruchomości najważniejsze jest ustalenie, czy chodnik bezpośrednio przylega do ich działki i czy nie zachodzi jeden z ustawowych wyjątków.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.