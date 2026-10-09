Czerwone pojemniki na cmentarzach. Służby będą pilnowały, by oddzielać odpowiednie elementy i wyrzucać do tego pojemnika
Znicz elektryczny może świecić długo, ale kiedy przestaje działać, nie powinien trafiać w całości do zwykłego kosza. Na części cmentarzy ustawiono specjalne pojemniki, które ułatwiają zbieranie zużytych baterii i akumulatorów. Coraz częściej uwagę odwiedzających przyciąga ich czerwony kolor. Przed wyrzuceniem starego wkładu warto jednak sprawdzić oznaczenie: pojemnik na baterie nie musi być przeznaczony na cały znicz wraz z obudową i elektroniką.
Nowe rodzaje zniczy wymagają innego postępowania
Jak opisuje RMF FM, czerwone pojemniki pojawiające się na cmentarzach są odpowiedzią na rosnącą popularność zniczy LED i modeli solarnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych wkładów parafinowych zawierają one elementy elektryczne oraz baterie lub akumulatory. Po zużyciu wymagają więc oddzielnego zbierania. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach zwraca uwagę, że baterie ze zniczy wcześniej często trafiały do odpadów zmieszanych. Specjalne kosze mają umożliwić odzyskanie surowców i bezpieczne zagospodarowanie zawartych w nich substancji.
Takie pojemniki ustawiono już w konkretnych miastach
W Gliwicach o ustawieniu pojemników poinformowano we wrześniu 2025 roku. Znalazły się przy głównych wejściach na Cmentarz Centralny i Cmentarz Lipowy, aby odwiedzający mogli oddawać baterie oraz akumulatory z elektrycznych i solarnych zniczy. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Legnicy. Według oficjalnego komunikatu miasta na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wrocławskiej zamontowano sześć punktów zbiórki zużytych baterii. Nie jest to zatem rozwiązanie, które dopiero tej jesieni zaczęło obowiązywać na wszystkich polskich cmentarzach. Dostępność pojemników i ich rozmieszczenie zależą od konkretnej nekropolii.
Sam kolor kosza nie wystarczy
Najważniejsza jest informacja umieszczona na pojemniku. Jeżeli służy wyłącznie do zbierania baterii, należy wrzucać do niego baterie i akumulatory zgodnie z oznaczeniem, a nie całe znicze, szklane osłony czy zużyte wkłady parafinowe. Niedziałający moduł elektroniczny wymaga oddania do zbiórki elektroodpadów; można umieścić go w cmentarnym pojemniku tylko wtedy, gdy jego opis dopuszcza taki rodzaj odpadów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina również, że baterie, akumulatory i zużyty sprzęt elektryczny nie powinny trafiać do żółtych koszy na metale i tworzywa sztuczne. Plastikowa obudowa urządzenia nie oznacza, że cały przedmiot nadaje się do tej frakcji.
Jak przygotować się do porządkowania grobu?
Przy wymianie zniczy warto oddzielić zużyte baterie od pozostałych odpadów, jeśli konstrukcja wkładu pozwala na ich zwykłe wyjęcie. Nie należy rozbierać na siłę zamkniętych urządzeń ani uszkadzać akumulatorów. Przed wyrzuceniem odpadów trzeba przeczytać oznaczenia pojemników, a w razie wątpliwości zapytać administrację cmentarza. Jeżeli na miejscu nie ma odpowiedniej zbiórki, baterie i niedziałający wkład elektryczny można zabrać do właściwego punktu przyjmowania takich odpadów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wskazuje, że zużyte baterie i akumulatory ze zniczy można przekazać do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Brak specjalnego kosza przy grobie nie oznacza, że można wyrzucić je razem z pozostałymi śmieciami.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.