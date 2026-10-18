Nawet 5 tys. zł kary za zachowanie na klatce schodowej. Wielu mieszkańców bloków nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji
Z pozoru niewinna czynność może doprowadzić do poważnego zagrożenia, a w niektórych przypadkach również wysokiej grzywny. Chodzi o sposób zamykania i zabezpieczania drzwi wejściowych do budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy często działają w dobrej wierze, próbując chronić klatki schodowe przed nieproszonymi gośćmi. Problem pojawia się wtedy, gdy zastosowane rozwiązanie utrudnia wydostanie się z budynku podczas pożaru. Obowiązujące przepisy przewidują za określone naruszenia nawet 5 tys. zł mandatu, a w przypadku sprawy sądowej kara może być znacznie wyższa.
Drzwi do klatki schodowej to jeden z tych elementów budynku, na który mieszkańcy zwykle nie zwracają większej uwagi. Korzystają z nich codziennie, wychodząc do pracy, odprowadzając dzieci do szkoły czy wracając z zakupów.
Dopiero gdy pojawia się problem z zamkiem lub domofonem, zaczynają się dyskusje o bezpieczeństwie.
Część lokatorów domaga się dodatkowych zabezpieczeń. Inni uważają, że drzwi powinny pozostawać otwarte, szczególnie w ciągu dnia.
Tymczasem zarówno niewłaściwe blokowanie drzwi, jak i montowanie nieodpowiednich zamków mogą w określonych okolicznościach prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Zamykają drzwi na dodatkowy klucz. W razie pożaru może dojść do tragedii
Wyobraźmy sobie budynek, w którym mieszkańcy postanawiają zamontować dodatkowy zamek w drzwiach prowadzących na zewnątrz.
Rozwiązanie wydaje się skuteczne. Osoby postronne nie mogą łatwo wejść do środka, a lokatorzy mają poczucie większej kontroli nad dostępem do nieruchomości.
Problem pojawia się w momencie zagrożenia.
Jeżeli na klatce schodowej wybuchnie pożar, mieszkańcy muszą mieć możliwość szybkiego opuszczenia budynku.
Nie można wymagać od uciekających osób, aby najpierw odszukały klucz do dodatkowego zamka.
W zadymionym korytarzu nawet prosta czynność może stać się bardzo trudna.
Dlatego przepisy przeciwpożarowe zabraniają stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających natychmiastowe otwarcie drzwi ewakuacyjnych.
Przepisy wskazują konkretny zakaz. Dotyczy wielu budynków mieszkalnych
Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
W paragrafie 4 ust. 1 pkt 14 zabroniono zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób, który uniemożliwia ich natychmiastowe użycie w razie pożaru lub innego zagrożenia.
Oznacza to, że sama obecność zamka nie jest niezgodna z prawem.
Decydujące znaczenie ma sposób jego działania.
Drzwi mogą być zabezpieczone przed otwarciem od zewnątrz przez osoby nieuprawnione, ale jednocześnie muszą umożliwiać bezpieczne wyjście z budynku.
Takie rozwiązania są powszechnie stosowane w nowoczesnych systemach kontroli dostępu.
Niebezpieczne stają się natomiast dodatkowe blokady, które wymagają posiadania klucza również po wewnętrznej stronie drzwi.
Kary zostały zaostrzone. Mandat może wynieść 5000 zł
W 2026 roku zaostrzone zostały sankcje za określone wykroczenia związane z ochroną przeciwpożarową.
W przypadku naruszeń objętych nowymi regulacjami maksymalna wysokość mandatu wynosi 5000 zł.
Jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.
Nie oznacza to jednak, że każda usterka zamka albo każde pozostawienie drzwi otwartych automatycznie skutkuje tak wysoką karą.
Odpowiedzialność zależy od tego, czy konkretne zachowanie narusza przepisy i wyczerpuje znamiona wykroczenia.
Znaczenie ma również charakter nieprawidłowości oraz okoliczności, w których do niej doszło.
Nie można więc utożsamiać zwykłego zamknięcia drzwi na sprawny domofon z blokowaniem wyjścia ewakuacyjnego.
Sąsiedzi podpierają drzwi kamieniem. To także może być niebezpieczne
W niektórych blokach regularnie dochodzi do sytuacji, w których ktoś unieruchamia drzwi w pozycji otwartej.
Powody bywają różne.
Jedni chcą przewietrzyć klatkę schodową, inni ułatwić wejście dostawcom lub uniknąć konieczności każdorazowego korzystania z domofonu.
Takie zachowanie nie zawsze stanowi wykroczenie przeciwpożarowe.
Może jednak naruszać regulamin budynku i osłabiać zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
Szczególnie poważny problem występuje wtedy, gdy blokowane są drzwi przeciwpożarowe wyposażone w mechanizm samoczynnego zamykania.
Ich zadaniem jest ograniczanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu.
Jeżeli ktoś uniemożliwi im zamknięcie się podczas zagrożenia, może doprowadzić do zwiększenia niebezpieczeństwa dla mieszkańców.
Przepisy wyraźnie zabraniają unieruchamiania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w razie pożaru.
Domofon jest legalny. Problemem może być dodatkowa kłódka
Wiele osób zastanawia się, czy przepisy przeciwpożarowe oznaczają konieczność pozostawiania wejścia do budynku otwartego przez całą dobę.
Odpowiedź brzmi: nie.
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą stosować zamki, domofony i elektroniczne systemy kontroli dostępu.
Warunkiem jest zapewnienie możliwości bezpiecznego opuszczenia budynku.
Prawidłowo zaprojektowany system może blokować wejście z zewnątrz, a jednocześnie pozwalać na szybkie otwarcie drzwi od środka.
Inaczej należy oceniać sytuację, gdy mieszkańcy samodzielnie montują dodatkową kłódkę, zasuwę albo inny mechanizm wymagający użycia klucza podczas wychodzenia.
Jeżeli drzwi pełnią funkcję ewakuacyjną, takie zabezpieczenie może być niezgodne z przepisami.
Dlatego każdą zmianę sposobu zamykania drzwi wspólnych warto wcześniej uzgodnić z zarządcą nieruchomości.
Kto odpowiada za bezpieczeństwo klatki schodowej?
Zapewnienie odpowiedniego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych należy do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku w zakresie określonym przez przepisy.
W praktyce oznacza to konieczność dbania o drożność dróg ewakuacyjnych oraz prawidłowe działanie elementów mających wpływ na bezpieczeństwo.
Jeżeli drzwi nie otwierają się prawidłowo, samozamykacz został uszkodzony albo mieszkańcy zamontowali niedozwoloną blokadę, problem powinien zostać usunięty.
Nie można jednak zakładać, że za każde zachowanie lokatora odpowiada automatycznie cała wspólnota mieszkaniowa.
Odpowiedzialność za określone naruszenia może dotyczyć konkretnych osób, stosownie do ich obowiązków i zachowania.
Istotne jest również to, czy zarządca miał wiedzę o zagrożeniu i jakie działania podjął, aby mu przeciwdziałać.
Sąsiad nie chce zamykać drzwi. Czy można zgłosić sprawę?
Nieporozumienia dotyczące drzwi wejściowych należą do częstych konfliktów sąsiedzkich.
Jedni mieszkańcy oczekują, że wejście będzie zawsze zamknięte. Drudzy nie przywiązują do tego większej wagi.
Jeżeli budynek ma regulamin nakazujący zamykanie drzwi, uporczywe ignorowanie tych zasad może być podstawą do interwencji administracji.
Najlepiej rozpocząć od zgłoszenia problemu zarządcy.
Warto przy tym ustalić, czy drzwi rzeczywiście są pozostawiane otwarte celowo.
Czasami przyczyną jest usterka techniczna, źle wyregulowany samozamykacz lub niesprawny elektrozaczep.
Jeżeli problem dotyczy bezpośrednio drogi ewakuacyjnej i stwarza realne zagrożenie przeciwpożarowe, można zwrócić się do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Nie należy natomiast próbować rozwiązywać sporu przez samowolne zakładanie dodatkowych zamków.
Czy za otwarte drzwi można stracić odszkodowanie?
Kolejną kwestią są możliwe skutki kradzieży lub włamania.
Otwarte wejście do klatki schodowej może ułatwić osobom postronnym dostanie się do części wspólnych budynku.
Nie oznacza to jednak, że ubezpieczyciel ma automatyczne prawo odmówić wypłaty odszkodowania mieszkańcowi, którego lokal został okradziony.
Każda sprawa wymaga przeanalizowania warunków ubezpieczenia i okoliczności zdarzenia.
Istotne może być między innymi to, czy zabezpieczenia mieszkania spełniały wymagania określone w umowie.
Znaczenie mają także sposób dostania się sprawcy do lokalu i ewentualny związek między zaniedbaniem a powstałą szkodą.
Dlatego nie należy powtarzać twierdzenia, że każde niezamknięcie drzwi do bloku automatycznie pozbawia wszystkich mieszkańców ochrony ubezpieczeniowej.
Strażacy ostrzegają przed utrudnianiem ewakuacji
Podczas pożaru klatka schodowa może bardzo szybko zostać wypełniona dymem.
Ograniczona widoczność, wysoka temperatura i stres sprawiają, że mieszkańcy muszą mieć możliwość jak najprostszego opuszczenia budynku.
W takiej sytuacji skomplikowane zabezpieczenia drzwi mogą być szczególnie niebezpieczne.
Znaczenie ma nie tylko możliwość otwarcia wyjścia, lecz także zachowanie odpowiedniej szerokości przejść.
Dlatego na drogach ewakuacyjnych nie powinno się przechowywać przedmiotów ograniczających możliwość przejścia.
Problemy mogą powodować między innymi szafki, rowery, duże meble i inne rzeczy pozostawione w niewłaściwych miejscach.
Przepisy przeciwpożarowe zakazują składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz umieszczania przedmiotów zmniejszających ich wymaganą szerokość lub wysokość.
Bezpieczna klatka schodowa to zatem nie tylko sprawne drzwi, ale również drożna droga prowadząca do wyjścia.
Jeden błąd może mieć konsekwencje dla całego budynku
Korzystanie z części wspólnych nieruchomości wymaga uwzględniania bezpieczeństwa innych mieszkańców.
To szczególnie ważne w budynkach wielorodzinnych, gdzie z jednego wejścia może korzystać kilkadziesiąt albo nawet kilkaset osób.
Z pozoru drobna zmiana, taka jak montaż dodatkowej zasuwy, może wpłynąć na możliwość ewakuacji całej klatki.
Podobnie blokowanie drzwi przeciwpożarowych może ograniczyć skuteczność zabezpieczeń mających zatrzymać rozprzestrzenianie się dymu.
Właśnie dlatego przepisy określają wymagania dotyczące sposobu użytkowania drzwi i dróg ewakuacyjnych.
Nie chodzi o zakaz zamykania budynków, lecz o zapewnienie, że w sytuacji zagrożenia każdy będzie mógł szybko wydostać się na zewnątrz.
Mieszkańcy bloków powinni zapamiętać tę zasadę
Dodatkowy zamek nie zawsze oznacza większe bezpieczeństwo.
Jeżeli podczas pożaru uniemożliwi mieszkańcom opuszczenie klatki schodowej, może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia.
Z drugiej strony samo pozostawienie otwartych zwykłych drzwi wejściowych nie jest automatycznie wykroczeniem zagrożonym mandatem 5000 zł.
Najważniejsze jest przeznaczenie konkretnych drzwi i to, czy zastosowane rozwiązanie narusza wymagania ochrony przeciwpożarowej.
W 2026 roku za określone wykroczenia przeciwpożarowe grozi mandat do 5000 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł. Kary te mogą dotyczyć między innymi naruszeń zasad bezpieczeństwa ewakuacji, ale nie są automatycznie nakładane za samo otwieranie lub zamykanie drzwi na klatce schodowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.