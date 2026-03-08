Nawet 50 tys. zł kary. Problem dotyczy aż 10 mln Polaków. Kary zapłacą właściciele domów i mieszkań
Gminy w całej Polsce systematycznie pukają do drzwi właścicieli domów niepodłączonych do kanalizacji. Inspektorzy sprawdzają umowy z firmami asenizacyjnymi, rachunki za wywóz nieczystości i stan techniczny zbiorników. Brak dokumentów może kosztować do 5 000 zł, a w skrajnych przypadkach nawet 50 000 zł. Kogo tak naprawdę dotyczą te kontrole – i czy mieszkańcy bloków również mają się czym martwić?
Obowiązek ustawowy, który gminy muszą egzekwować
Podstawą prawną trwającej akcji jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 t.j.), znowelizowana w 2022 roku. Gminy mają teraz ustawowy obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także kontrolowania ich co najmniej raz na 2 lata. Co ważne – samorządy muszą składać sprawozdania z gospodarowania nieczystościami do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i regionalnych zarządów Wód Polskich. Jeżeli gmina nie wykaże się skutecznością, sama zapłaci kary. Stąd nasilenie kontroli.
Od 1 lipca 2025 roku weszła kolejna zmiana: przedsiębiorcy asenizacyjni muszą teraz raportować gminom nie tylko ilość odebranych nieczystości, ale też dokładne adresy, spod których ścieki zostały wywiezione. Systemy informatyczne gmin automatycznie wyłapują teraz nieruchomości, które zużywają wodę i płacą za śmieci, ale w systemie asenizacyjnym nie figurują.
Co sprawdza urzędnik podczas kontroli
Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia – zarówno w siedzibie urzędu (po wezwaniu pisemnym), jak i bezpośrednio na posesji, często z udziałem straży miejskiej. Inspektor weryfikuje kilka kwestii.
Pierwsza to zgłoszenie instalacji do gminnej ewidencji. Wiele osób korzysta z szamba od lat i nie zdaje sobie sprawy, że zmieniły się wymogi formalne – brak wpisu w rejestrze gminy to jeden z najczęściej wykrywanych braków. Druga kwestia to umowa z firmą asenizacyjną posiadającą stosowne zezwolenie wydane przez gminę. Sama umowa leżąca w szufladzie nie wystarczy – muszą za nią iść regularne faktury. Urzędnicy stosują tu prostą matematykę: porównują zużycie wody z licznika z ilością ścieków wywiezionych przez firmę asenizacyjną. Jeśli 4-osobowa rodzina zużywa co miesiąc 15 m³ wody, a rachunek za szambo opiewa na wywóz 5 m³ raz na kwartał, inspektor ma twardy dowód na nieprawidłowości.
Trzecia weryfikowana kwestia to stan techniczny zbiornika – szczelność, brak przelewów i nielegalnych odpływów. Nieszczelne szambo to nie tylko mandat – właściciel może zostać zobowiązany do natychmiastowej wymiany zbiornika na własny koszt.
Mandaty do 5 000 zł, a w poważnych przypadkach – 50 000 zł
Niedopełnienie obowiązków właściciela nieruchomości jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za utrudnianie lub udaremnianie kontroli, brak umowy, brak rachunków potwierdzających wywóz oraz za nielegalne odprowadzanie ścieków grozi mandat karny od 500 do 5 000 zł lub sprawa w sądzie i grzywna do tej samej kwoty. Jeżeli dojdzie do skażenia środowiska – na przykład nieszczelne szambo zatruło grunt lub pobliską studnię – kara administracyjna może sięgnąć 50 000 zł. Kodeks karny (art. 225 ust. 1) przewiduje ponadto karę pozbawienia wolności do 3 lat dla osoby, która udaremnia czynności służbowe osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli środowiskowej.
W przypadku stwierdzenia braków gmina może też wydać decyzję administracyjną o wykonaniu zastępczym – czyli zleci wywóz nieczystości firmie asenizacyjną i wystawi rachunek właścicielowi nieruchomości. Dodatkowym narzędziem jest nakaz przyłączenia do kanalizacji – jeśli sieć istnieje w pobliżu, a właściciel odmawia podłączenia, grozi mu grzywna do 50 000 zł.
Bloki mieszkalne – przepisy wymagają kanalizacji, szambo to wyjątek
Pytanie o mieszkańców bloków jest słuszne, ale odpowiedź jest prosta: w większości przypadków bloki nie mają szamb i mieć ich nie mogąb – przynajmniej nie te budowane obecnie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) wprost stanowi, że zbiorniki bezodpływowe można stosować wyłącznie na działkach, które nie mają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Bloki buduje się na ogół w obszarach zurbanizowanych, gdzie kanalizacja istnieje – podłączenie do niej jest wówczas obowiązkowe. Przy zabudowie wielorodzinnej dla szamba obowiązują też znacznie surowsze odległości – minimum 15 m od okien budynku mieszkalnego zamiast 5 m przewidzianych dla domków jednorodzinnych, co praktycznie wyklucza jego zastosowanie na typowej działce wielorodzinnej.
Czy istnieją wyjątki? Tak. Starsze budynki wielorodzinne postawione kilkadziesiąt lat temu na terenach bez ówczesnej infrastruktury – głównie na obrzeżach mniejszych miejscowości, w dawnych PGR-ach czy w zabudowie podmiejskiej – mogą posiadać zbiorczy zbiornik bezodpływowy. W takim przypadku odpowiedzialność za dokumentację i wywóz spoczywa na zarządcy nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowej, nie na poszczególnych lokatorach. To zarządca musi mieć umowę z firmą asenizacyjną i opłacać wywóz. Ewentualne kary nałożone na zarządcę lub spółdzielnię przełożą się pośrednio na mieszkańców – przez podwyżkę czynszu lub opłat eksploatacyjnych. Można więc powiedzieć, że ewentualną karę i tak zapłacą właściciele mieszkań. Lokatorzy takich budynków nie ponoszą jednak odpowiedzialności karnej bezpośrednio – stroną wobec gminy jest właściciel lub zarządca nieruchomości.
Około 2 milionów nieruchomości pod lupą w całej Polsce
Skala problemu jest znacząca – szacuje się, że w Polsce wciąż około 2 mln nieruchomości korzysta z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Część z nich od lat nielegalnie odprowadza ścieki do gruntu, rowów melioracyjnych lub cieków wodnych, co zagraża wodom gruntowym i studniom. W Poznaniu kontrole terenowe ruszyły od marca 2025 roku z udziałem Straży Miejskiej, a właściciele byli wzywani wcześniej pisemnie do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Podobne akcje toczą się we Wrocławiu, Krakowie i setkach mniejszych gmin – harmonogram kontroli na dany rok ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Co mieć pod ręką, gdy przyjdzie kontroler
Właściciel domu z szambem lub przydomową oczyszczalnią powinien zadbać o kilka rzeczy, zanim na progu pojawi się urzędnik. Przede wszystkim – zgłoszenie instalacji do gminnej ewidencji. Formularz jest dostępny na stronie urzędu lub w wydziale ochrony środowiska, a jego wypełnienie to kwestia kilku minut. Następnie – aktualna umowa z firmą asenizacyjną wpisaną na listę podmiotów posiadających zezwolenie gminy. Listy takich firm są dostępne na stronach urzędów gmin. Kluczowe są też rachunki lub faktury VAT potwierdzające regularny wywóz – warto trzymać je przez co najmniej rok wstecz, bo tyle obejmuje standardowa kontrola. Częstotliwość wywozu powinna być dostosowana do liczby domowników i pojemności zbiornika – zbiornik o pojemności 10 m³ w 4-osobowym gospodarstwie domowym wypełni się szybciej, niż niektórzy myślą. Ważny jest też stan techniczny zbiornika – jeśli wokół niego widoczne są zapadnięcia gruntu, wyczuwalny zapach lub ślady wycieku, warto naprawić usterkę zanim zrobi to za nas inspektor w protokole.
