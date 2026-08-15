Nawet 55 tys. zł bezzwrotnej dotacji na własny biznes. Ruszyły kluczowe nabory. Sprawdź, jak dostać pieniądze w Warszawie
Osoby planujące założenie własnej firmy mogą otrzymać nawet 55 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na start działalności gospodarczej. Urzędy pracy oraz lokalne grupy działania uruchomiły właśnie kluczowe nabory wniosków z nowych funduszy unijnych i krajowych. Największy szturm na urzędowe okienka widać w stolicy, a w Urzędzie Praga m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej na Pradze-Południe wpłynęło w pierwszych dniach ponad 1200 wniosków i zapytań o dofinansowanie.
Środki z PUP i funduszy unijnych znoszą bariery na start firmy
Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych na zakup sprzętu, oprogramowania, adaptację lokalu czy pierwsze działania reklamowe. Odpowiedzią na te potrzeby są ruszone właśnie ogólnopolskie programy dotacyjne finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia przyznawana przez powiatowe urzędy pracy jest powiązana ze wskaźnikiem przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi obecnie do sześciokrotności tej kwoty, co przekłada się na stawkę sięgającą nawet 55 tys. zł na jednego wnioskodawcę.
Podstawą prawną przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przepisy precyzują, że dotacja ma charakter całkowicie bezzwrotny pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia firmy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania. Pieniądze można przeznaczyć na zakup fabrycznie nowych maszyn, narzędzi, komputerów, licencji, a także na pokrycie kosztów pomocy prawnej i doradztwa biznesowego.
Warto pamiętać, że katalog wyłączeń jest sztywny. Przyznanych funduszy nie wolno przeznaczać na spłatę dawnych długów, zakup akcji, towarów handlowych w ilościach wykraczających poza pierwszy etap działalności czy na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów, jeżeli działalność ma charakter przewozowy. Każdy zakup poczyniony ze środków dotacyjnych musi być precyzyjnie uzasadniony w biznesplanie i powiązany z profilem planowanej działalności, a rozliczenie dokumętami księgowymi następuje w terminie 2 miesięcy od uruchomienia biznesu.
Urząd Pracy w Warszawie rozdziela miliony. Wola, Mokotów i Śródmieście z najwyższym popytem
Warszawa jest największym rynkiem pracy w Polsce, gdzie co miesiąc rejestrowanych jest ponad 3,8 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Urząd Pracy m.st. Warszawy, dysponujący placówkami przy ul. Grochowskiej oraz przy ul. Ciołka na warszawskiej Woli, przeznaczył w bieżącym naborze łączną pulę przekraczającą 24 mln zł na aktywizację zawodową i wsparcie mikroprzedsiębiorczości. O środki mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne, opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby młode do 30. roku życia szukające pierwszej pracy.
Geografia wniosków dotacyjnych w stolicy wyraźnie odzwierciedla specyfikę poszczególnych dzielnic. Na terenie dzielnicy Wola w rejonie ulicy Towarowej i Ronda Daszyńskiego najwięcej wniosków dotyczy uruchomienia działalności w sektorze nowych technologii, usług IT, marketingu cyfrowego oraz projektowania aplikacji. Z kolei w dzielnicy Mokotów dominuje popyt na środki na otwarcie gabinetów terapeutycznych, ubezpieczeniowych, stacji naprawczych oraz punktów gastronomicznych i cateringowych.
Duże zainteresowanie dotacjami odnotowuje się również w dzielnicy Śródmieście, gdzie przyszli przedsiębiorcy wnioskują o środki na rzemiosło, pracownie artystyczne, projektowanie mody oraz autorskie usługi doradcze. Urzędnicy ze stołecznego urzędu pracy podkreślają, że konkurencja w Warszawie jest wyjątkowo wysoka. O przyznaniu punktów decyduje nie tylko poprawność formalna formularza, ale przede wszystkim realność założonych przychodów, analiza konkurencji na lokalnym rynku oraz posiadane doświadczenie zawodowe i certyfikaty potencjalnego wnioskodawcy.
Równolegle Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przy ul. Chłodnej dysponuje osobną pulą środków w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”. Programy te są skierowane do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym do osób powyżej 50. roku życia, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach tych naborów, oprócz samej kwoty na zakup sprzętu, beneficjenci otrzymują także tak zwane wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc przez pierwsze pół roku w kwocie 2,8 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie stałych opłat, takich jak czynsz za lokal czy składki ZUS.
Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza wydatki. Jak wygląda kontrola i rozliczenie dotacji
Pozyskanie środków z urzędu pracy to dopiero początek drogi formalnej. Przyznana dotacja stanowi pomoc publiczną typu de minimis, co wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych rygorów podatkowych i księgowych. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie przy ul. Felińskiego przypomina, że kwota otrzymanej bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatku od towarów i usług (VAT). Przedsiębiorca, który po otrzymaniu dotacji zarejestruje się jako czynny podatnik VAT i dokona zakupów sprzętu z wykorzystaniem przyznanych środków, ma prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych. Jednak odzyskana kwota podatku VAT musi zostać bezwzględnie zwrócona do urzędu pracy w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, co pozwala urzędowi na zasilenie funduszy dla kolejnych wnioskodawców.
Urzędnicy z warszawskiego urzędu pracy przeprowadzają obowiązkowe kontrole w miejscu prowadzenia działalności u każdego beneficjenta przed upływem 12 miesięcy od startu firmy. Inspektorzy sprawdzają, czy zakupiony sprzęt znajduje się w siedzibie firmy, czy posiada czytelne oznaczenia promocyjne z logo Funduszu Pracy lub Unii Europejskiej oraz czy podmiot nie zawiesił działalności przedterminowo. W przypadku złamania warunków umowy lub zamknięcia firmy przed upływem roku, beneficjent zostaje zobowiązany do zwrotu całej kwoty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia jej otrzymania.
Jak krok po kroku pozyskać 55 tys. zł dotacji i otworzyć firmę w Warszawie
Zobacz zestaw kluczowych kroków, które musisz podjąć, aby skutecznie przejść procedurę wnioskową i otrzymać środki na własny biznes:
- Zarejestruj się w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy – uzyskaj status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy w placówce przy ul. Grochowskiej (dla prawobrzeżnej Warszawy) lub przy ul. Ciołka (dla lewobrzeżnej Warszawy).
- Przygotuj szczegółowy biznesplan – opisz profil planowanej działalności, dokonaj analizy rynku w swojej dzielnicy i przygotuj dokładny kosztorys zakupów.
- Zabezpiecz formę zwrotu dotacji – wybierz odpowiednią formę zabezpieczenia umowy, np. poręczenie dwóch cywilnych poręczycieli, weksel z poręczeniem wekslowym lub blokadę rachunku bankowego.
- Złoż wniosek w trakcie trwania naboru – dostarcz kompletny formularz wraz z załącznikami osobiście do urzędu, prześlij pocztą lub poprzez platformę praca.gov.pl z użyciem podpisu zaufanego.
- Poczekaj na rozstrzygnięcie komisji – urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, po czym następuje podpisanie umowy, przelew środków na konto i rejestracja firmy w CEIDG.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.